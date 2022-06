Ciekawe elektroniczne gadżety na wakacje - przeglądamy ofertę Lidla

Wybierając się na wakacje, musimy pamiętać o wielu rzeczach. Warto też zabrać ze sobą elektroniczne gadżety, które nie tylko ułatwią nam życie, ale też zdecydowanie uprzyjemnią cały odpoczynek. Znaleźliśmy kilka ciekawych propozycji w ofercie Lidla.

Co spakować na wakacje? Zawsze pamiętamy o tych niezbędnych rzeczach: bielizna, ubrania, książka, okulary. Jednak najczęściej na wyjazd nie jedziemy tylko z rzeczami najpotrzebniejszymi - zabieramy też różne gadżety, które mają nam uprzyjemnić urlop i sprawić, że jak najlepiej na nim wypoczniemy. Coraz częściej to elektronika spełnia takie zadanie. Sprawdzamy, jakie elektroniczne gadżety proponuje Lidl. Czy dzięki sieci sklepów nasze następne wakacje będą najbardziej relaksującym wyjazdem w naszym życiu?

ERNESTO Termos z wyświetlaczem LED

Termos z wyświetlaczem LED to idealny pomysł na każdą wyprawę, czy to pieszą, czy samochodową. Dzięki niemu zabierzemy ze sobą wszędzie ulubiony napój i nie będziemy się musieli martwić, że nasza herbata wystygnie, a napój gazowany będzie zbyt ciepły. Co więcej, wbudowany ekran LED w każdym momencie pokaże nam temperaturę picia. Dzięki temu możemy być pewni, że poparzony język zostanie już tylko wspomnieniem! W tym modelu mamy też wbudowane sitko, dzięki któremu zaparzymy liściastą herbatę prosto w termosie.

Wyświetlacz LED w pokrywce z ekranem dotykowym i wskaźnikiem temperatury

w pokrywce z ekranem dotykowym i Zdejmowane sitko do herbaty

Zaparzanie bezpośrednio w butelce

Dwuścienna izolacja – utrzymuje w cieple lub zimnie przez długi czas (ok. 6 h)

– utrzymuje w cieple lub zimnie przez długi czas (ok. 6 h) Przykręcana pokrywa z uszczelką silikonową zapobiegającą wyciekaniu

zapobiegającą wyciekaniu Pbjętość użytkowa: ok. 450 ml

Cena: 34,99 zł 27,99 zł. Sprawdź

CRIVIT Lampka kempingowa LED

Letni wypad na kemping to cudowny sposób na spędzenie kilku dni na łonie natury. Jedynym problemem może być tylko brak światła w dziczy. Wieczorami zazwyczaj nie kładziemy się spać wraz z zachodem słońca, ale raczej chcemy jeszcze chwilę rozkoszować się wakacjami. Tutaj z pomocą przychodzi poręczna lampka kempingowa. Możemy ją zawiesić w środku namiotu lub postawić na zewnątrz. Ponadto lampka generuje lekko rozproszone światło, które jest miłe dla oczu i nie razi.

Lampka kempingowa LED

Oświetlenie otoczenia z funkcją przyciemniania

Z haczykami do powieszenia

Klasa szczelności IP44

Jasność oświetlenia otoczenia: do 150 lm

Jasność latarki: do 90 lm

W zestawie baterie: 4x AAA

Cena: 39,99 zł 31,99 zł. Sprawdź

CRIVIT Latarka akumulatorowa ze stacją ładującą powerbank

Latarka może się przydać w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Z tego powodu zawsze warto mieć pod ręką taki model, który wiemy, że na pewno będzie naładowany. Idealni sprawdzi się latarka ze zintegrowanym powerbankiem. Dzięki dodatkowej baterii ukrytej w etui możemy być pewni, że oświecenie przyjdzie do nas nawet w najbardziej krytycznym momencie!

Akumulatory 1500 mAh + 3000 mAh

+ 1 latarka o silnym świetle z diodą LED CREE 10 W i wysokiej jakości akumulatorem litowo-jonowym (1500 mAh)

i wysokiej jakości akumulatorem litowo-jonowym (1500 mAh) 1 etui ze zintegrowaną stacją ładującą powerbank i wydajnym akumulatorem litowo-polimerowym (3000 mAh)

powerbank i wydajnym akumulatorem litowo-polimerowym (3000 mAh) Obudowa latarki o klasie szczelności IP44 z eloksalowanego aluminium z przełącznikiem powlekanym gumą

z eloksalowanego aluminium z przełącznikiem powlekanym gumą 4 tryby świecenia : 100% jasności / 50% jasności / efekt stroboskopowy / SOS

: 100% jasności / 50% jasności / efekt stroboskopowy / SOS Płynna funkcja skupiania

Ledowy wskaźnik stanu naładowania

Cena: 89,90 zł. Sprawdź

TRONIC Powerbank 20 000 mAh

Powerbank to konieczność na wakacjach! Czy idziemy na długi spacer w lesie, czy też cały dzień mamy zamiar zwiedzać galerie sztuki w nowym mieście - zawsze możemy stracić ten ostatni procent baterii. Wtedy jedyną możliwością zrobienia kolejnych zdjęć będzie zatrzymanie się gdzieś i naładowanie telefonu - albo właśnie wykorzystanie powerbanka. Lidlowa propozycja to solidnie wyglądające urządzenie, które dzięki swojemu ogniwu 20000 mAh powinno nam zapewnić około 4-5 pełnych naładowań telefonu.

Powerbank 20 000 mAh z 4 diodami LED informującymi o stanie naładowania

z 4 diodami LED informującymi o stanie naładowania Z PD 3.0 (tylko USB typu C) i technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie

(tylko USB typu C) i technologią Qualcomm Quick Charge 3.0 zapewniającą wyjątkowo szybkie ładowanie Możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD

Z funkcją " Smart Fast Charge " zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania

" zapewniającą zoptymalizowany czas ładowania Porty: 1x USB typu C PD, 1x USB typu A QC

QC Zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed zwarciem, ochrona przed całkowitym rozładowaniem

W zestawie kabel USB do ładowania (USB typu A na USB typu C)

Cena: 109 zł. Sprawdź

CRIVIT Przenośna lodówka elektryczna

Lodówka elektryczna to absolutny klasyk każdej długiej podróży samochodem lub wypadu pod namiot. Dzięki poręcznemu urządzeniu, które zasilimy zarówno z gniazdka, jak i z wejścia zapalniczki samochodowej, nasze napoje zawsze będą chłodne, a jedzenie chronione przed ciepłem. To świetny i praktyczny pomysł na każdy wypad!

Klasa efektywności energetycznej E

Możliwości podłączenia: przez 230 V gniazdko i 12 V zapalniczkę samochodową

i samochodową Wyjątkowa wydajność – chłodzi aż do 20°C poniżej temperatury otoczenia

Dodatkowa funkcja utrzymywania ciepła do ok. 65°C

do ok. 65°C Bardzo grube ścianki izolacyjne

Szybkie i równomierne chłodzenie lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom

lub utrzymywanie ciepła dzięki wewnętrznym wentylatorom Mieści 6# butelek 1,5/2 l na stojąco lub 36 puszek 0,33 l

na stojąco lub Pojemność brutto : ok. 30 l

: ok. 30 l Zmniejszone powstawanie pary dzięki uszczelce

dzięki uszczelce Składany uchwyt

Zewnętrzna podstawa wykonana z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Cena: 279 zł 223,20 zł. Sprawdź.

CRIVIT Zestaw lampek rowerowych LED

Na wyprawach rowerowych, dla bezpieczeństwa swojego i innych, warto być widocznym! Dlatego jednym z pierwszych zakupów zapalonego rowerzysty muszą być dobre lampki na rower. Ten zestaw będzie bardzo wygodny - dzięki wbudowanemu akumulatorowi nie będziemy się już musieli martwić o baterie, a lampki naładujemy zwykłym przewodem USB-C.

Reflektor przedni:

Moc światła: 70/30/15 luksów

Dioda LED Osram (2 W) ,

, Żywotność diod LED: do 50 000 h , z gniazdem ładowania USB-C,

, z gniazdem ładowania USB-C, Z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh) + kabel USB-C 50 cm,

Lampka tylna:

z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym ( 300 mAh ),

), liczba diod LED: 1; żywotność diod LED: do 50 000 h

Wymiary

Reflektor przedni: 105 x 44,3 x 38,5 mm

Lampka tylna: 48,5 x 35 x 21,5 mm

Cena: 69,90 zł. Sprawdź

FISCHER Kompresor akumulatorowy

Nigdy nie wiadomo, do czego może nam się przydać mocny strumień powietrza. Pusta opona, dmuchany materac czy sflaczała piłka to idealni kandydaci do nadmuchania. Dlatego warto mieć przy sobie kompresor na akumulator. Dzięki temu małemu urządzeniu z każdej podbramkowej sytuacji (przynajmniej tej dotyczącej pompowania) wyjdziemy cało!

Wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike , piłki nożne , piłki koszykowe , dmuchane artykuły plażowe , a nawet opony samochodowe

, , , , a nawet Całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza Podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

z precyzyjnym odczytem Wbudowany akumulator litowo-jonowy

Z latarką LED i power bankiem

i power bankiem Wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

i wskaźnik naładowania akumulatora Odporny na warunki atmosferyczne

W zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena: 307,99 zł. Sprawdź