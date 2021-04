Ciekawe zmiany - Lidl wprowadza do sklepów elektroniczne cenówki

System elektronicznych cenówek w sklepach to coraz częstsze rozwiązanie, które niesie za sobą wiele korzyści. Lidl Polska także zdecydował się na e-cenówki w swoich sklepach. Kiedy można się ich spodziewać?

Elektroniczne cenówki (Electronic Shelf Label) to pomysłowe rozwiązanie, które stosowane jest już w wielu punktach sprzedaży na całym świecie. Z daleka wyglądają, jak tradycyjne, papierowe cenówki, ale w rzeczywistości są to niewielkie ekrany wyświetlające cenę, kraj pochodzenia oraz informacje o produkcie, które mogą być automatycznie aktualizowane i zmieniane.

Jaki jest cel?

Celem zastosowania takiego rozwiązanie jest zmniejszenie wysiłku pracowników oraz kosztów związanych z drukowaniem papierowych cenówek. To również oszczędność papieru, a co za tym idzie mniejsze obciążenie dla środowiska.

Rozwiązanie jest bardzo przydatne zwłaszcza w przypadku części grup asortymentowych, które charakteryzują się dużą dynamiką zmian poziomu cen, m.in. owoce i warzywa lub oferta akcyjna. Dzięki elektronicznym cenówkom łatwiej i szybciej można dostosować aktualne ceny oraz uniknąć błędnej lub nieaktualnej informacji o produkcie.

Lidl już testuje nowe rozwiązanie

Sieć Lidl Polska już od kilku miesięcy testuje to innowacyjne rozwiązanie i wkrótce zamierza wprowadzić elektroniczne cenówki do kilkuset swoich sklepów w całej Polsce, a docelowo do wszystkich. Obecnie e-cenówki funkcjonują już w jednym sklepie Lidl w Poznaniu.

Początkowo, elektroniczne elektroniczne cenówki mają pojawić się głównie w asortymencie świeżych produktów, w tym m.in. owoców i warzyw, nabiału, pieczywa. To ten obszar charakteryzuje się częstymi zmianami oraz dynamicznymi cenami. Ważne jest, aby informacje znajdujące się na cenówkach, takie jak kraj pochodzenia, cena, gramatura lub dodatkowe walory produktu były zawsze rzetelne i precyzyjne.

