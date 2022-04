Ciekawy model ekspresu do kawy w bardzo dużej promocji – TYLKO DZIŚ!

Szukasz najlepszego ekspresu do kawy w dobrej cenie? Sprawdź wyjątkową ofertę sieci RTV Euro AGD – ekspres do kawy SAECO GranAroma SM6585/00 kosztuje dziś aż 1450 zł mniej!

Jeśli w planach masz zakup ekspresu do kawy i zależy ci, by urządzenie zadowoliło nawet najbardziej wymagającego kawosza, to dziś jest ten dzień. Sieć RTV Euro AGD o aż 1450 zł przeceniła bowiem bardzo ciekawy model SAECO – GranAroma SM6585/00. Oferta jest limitowana – promocja obowiązuje tylko do końca dnia lub do wyczerpania kodów rabatowych! Ekspres kupisz pod tym linkiem.

Co potrafi ekspres do kawy Saeco GranAroma SM6585/00 i jakie ma funkcje?

Urządzenie pozwala na wybranie własnego profilu smakowego z trzech proponowanych ustawień: Delicato, Intenso oraz Forte. Każdy z nich ma już zapisane ustawienia pozwalające na uzyskanie ulubionego napoju bez konieczności dodatkowej personalizacji. Ekspres potrafi przygotować aż 16 rodzajów różnych napojów kawowych. Każdy z nich można dodatkowo spersonalizować. Co ważne, urządzenie zapamiętuje preferencje aż 6 użytkowników, dzięki czemu każdy z domowników może skorzystać z własnego profilu zapisanego w menu ekspresu. Do dyspozycji użytkowników jest 5-stopniowa skala pozwalająca na dopasowanie mocy kawy, a do tego możliwość wyboru preferowanej objętości kawy i mleka, temperatury oraz grubości mlecznej pianki.

Zobacz również:

Dodatkowa funkcja ExtraShot pozwala na uzyskanie większej mocy kawy – po wybraniu tej opcji napój zostanie uzupełniony o dodatkową porcję Ristretto. Urządzenie wyposażono w ceramiczny młynek oferujący aż 12 ustawień mielenia, system automatycznego czyszczenia systemu spieniania mleka parą HygieSteam, a także technologię LatteDuo pozwalającą na przygotowanie dwóch kaw jednocześnie. Urządzenie posiada pojemnik na odpady wysuwany do przodu, zbiornik na wodę umożliwiający dostęp od przodu urządzenia, a także zintegrowany pojemnik na mleko, który można wygodnie przechowywać w lodówce.

Cena regularna urządzenia to 4699 zł, jednak tylko dziś ten model SAECO można mieć za 3249 zł.

Porównaj także: Jaki ekspres do kawy do domu wybrać, by parzyć najlepszą kawę? Oto najlepsze ekspresy dostępne w RTV Euro AGD [PORADNIK]