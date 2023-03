Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Recenzja 2. odcinka The Mandalorian 3

Wyprawa na zniszczoną Mandalore doszła wreszcie do skutku, a Din Djarin i Grogu zanurzyli się w mroku starożytnych kopalni, w których płynie święta woda. Jak prezentuje się planeta? I czy 2. odcinek The Mandalorian staje na wysokości zadania?

Spis treści

Na tajemniczą i zniszczoną Mandalorę twócy serialu zabrali nas o wiele wcześniej, niż się spodziewałam. Właściwie byłam pewna, że przygotowania do wyprawy zajmą większą część sezonu i dopiero po serii "misji pobocznych", gdzieś w ostatnich odcinkach będzie nam dane zajrzeć na planetę Mandalorian. Tak się jednak nie stało, a w 2. odcinku serialu fabuła przeszła, jak się wydaje, do konkretów.

Kopalnie Mandalore

W porównaniu do otwarcia sezonu, odcinek 2. o wiele mówiącym tytule Kopalnie Mandalore, prezentuje się o wiele lepiej. Po nieudanej próbie naprawienia droida IG-11, Din Djarin musi zadowolić się starym robotem zaoferowanym przez Peli Motto. Wraz z Grogu ta nieco dziwna ekipa wyrusza na podbój opustoszałej planety.

Zobacz również:

Trzeba przyznać, że twórcy scenografii i efektów specjalnych stanęli na wysokości zadania i Mandalore prezentuje się naprawdę imponująco. Mroczna i zalana deszczem planeta sprawia niegościnne wrażenie, ale jednocześnie kusi, by wybrać się na odkrywanie jej sekretów. Pejzaż Mandalore przypomina mi nieco ponure krajobrazy z Prometeusza Ridleya Scotta. Jednak w przeciwieństwie do bohaterów filmu, Mando okazał się mądrzejszy i przed wyruszeniem wgłąb planety przeanalizował skład jej powietrza przy pomocy droida.

fot. Disney Studios

Na planecie takiej jak Mandalore nic jednak nie może pójść gładko. Podróż bohaterów od samego początku najeżona jest więc kłopotami, a my mamy okazję poznać niezwykłe istoty czyhające w czeluściach kopalni – złośliwe jaszczury, trollopodobne stwory czy dziwaczne insektoidalne roboty.

Praca zespołowa

Klimat 2. odcinka The Mandalorian jest mroczniejszy, niż to zwykle bywało w serialu Disney+. Jest to nie tylko kwestia ponurego anturażu, ale również faktu, że cała niebezpieczna podróż Din Djarina podyktowana jest starodawnymi zabobonami i nie ma zbyt wielkiego sensu. Co więcej, Mando chyba po raz pierwszy w swojej historii niezbyt dobrze radzi sobie w walce z zagrożeniami – w dużym stopniu cało udaje mu się ujść dzięki Grogu i Bo-Katan. Co ciekawe, wyraźnie widać przemianę, jaką od czasu szkolenia u Luke'a Skywalkera przeszedł stworek – zdecydowanie nie jest już tylko uszastym dzieckiem nieznanego gatunku, a raczej coraz bardziej świadomym swoich mocy małym (i uroczym) wojownikiem.

Pod względem fabularnym można oczywiście wytykać, że scenarzyści nie potrafią stworzyć sytuacji prawdziwego niebezpieczeństwa – nawet gdy Din zdaje się balansować na krawędzi życia i śmierci, jego oprawcy są na tyle opieszali, że sojusznicy dają radę przybyć z odsieczą z sąsiedniego księżyca. Bondowscy villaini mogliby się uczyć. Tego typu głupotki wydają się jednak organicznie wrośnięte w tkankę serialu i chyba całego uniwersum – koniec końców Gwiezdne Wojny to opowieści ku pokrzepieniu serc, a logika nigdy nie była ich mocną stroną.

fot. Disney Studios

Odcinek 2. The Mandalorian w opowiadaną historię zaangażował mnie o wiele mocniej niż pierwszy. Z jednej strony cieszy, że twórcy zrezygnowali z przeciągania momentu dotarcia na Mandalore, z drugiej – miło z ich strony, że zaplanowali coś więcej niż tylko jednoodcinkową wizytę. Jak się bowiem wydaje, na mrocznej planecie pozostaniemy jeszcze przynajmniej przez część 3. odcinka. Miejmy nadzieję, że Din, Grogu i Bo-Katan natkną się na jeszcze niejedno dziwnego stwora i stoczą w podziemiach niejedną walkę. Stanowią zresztą całkiem fajną ekipę, a Mandalorianka wnosi do zespołu odświeżający powiew sarkazmu.

Zobacz także: The Mandalorian, sezon 3. – kiedy premiera nowych odcinków? Gdzie obejrzeć serial?