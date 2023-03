Cień i kość – czy Zmrocz i Alina powrócą w 3. sezonie? Sprawdzamy plany Netflixa

Adaptacja "Cienia i kości" cieszy się sporym zainteresowaniem widzów i dobrymi opiniami krytyków. Czy to zachęci Netflixa do stworzenia 3. sezonu serialu? Jeśli tak, o czym on opowie i czy powrócą w nim Alina Starkov i Zmrocz?

Sezon 2. Cienia i kości właśnie pojawił się na Netfliksie, i co łatwo było przewidzieć, szybko wskoczył do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali, a nawet zaczął okupować pierwsze miejsce. Twórcy produkcji postarali się, by w nowych odcinkach dostarczyć widzom silnych emocji – bohaterowie przeżyli niezwykłą ilość szalonych przygód, znalazło się miejsce na akcję, romanse i dramaty.

Co ciekawe, twórcy Cienia i kości do materiału źródłowego podeszli dość swobodnie. W jednym sezonie udało im się zmieścić aż dwie książki Leigh Bardugo – tom 2. i 3. Trylogii Griszów – oraz elementy powieści z cykli Szóstka wron i Królestwo kanciarzy. Rodzi to pytanie, czy 3. sezon serialu w ogóle powstanie, a jeśli tak, jaki będzie mieć kształt?

Czy Netflix stworzy sezon 3. Cienia i kości?

Władze platformy na razie nie obwieściły swojej decyzji w tej sprawie, jednak kontynuacja serialu jest bardzo prawdopodobna. Produkcja cieszy się popularnością, a jej twórcy wyraźnie nie chcą opuścić serialowego uniwersum. W wywiadzie dla portalu Collider showrunner Eric Heisserer powiedział niegdyś, że zawsze postrzegał serial, jako adaptację na trzy sezony. Z kolei autorka książek miała nadzieję na powstanie nawet pięciu sezonów.

O czym jednak mogliby opowiedzieć twórcy w kolejnych odsłonach Cienia i kości?

Sezon 3. – potencjalna fabuła

Finał sezonu 2. pod względem losu Zmrocza przypomina zakończenie trylogii Bardugo. Jednak cykl kończy się dla Aliny i Mala szczęśliwie, a w 2. sezonie para zostaje rozdzielona. Co więcej, w świcie Griszów pojawia się nowe zagrożenie. Wygląda więc na to, że sezon 3., jeśli powstanie, będzie w dużym stopniu dziełem autorskiej inwencji scenarzystów. Powrót Aliny jest jednak pewny – inaczej sprawa może wyglądać ze Zmroczem, dla którego 2. sezon zakończył się gwałtownie i jak się wydaje, nieodwracalnie. Z drugiej strony jest on tak ikonicznym villainem, że trudno sobie wyobrazić Cień i kość bez niego.

Raczej nie należy przy tym liczyć, że w 3. sezonie zostaną wykorzystane kolejne wątki z Szóstki wron i Królestwa kanciarzy. Jak bowiem zdradził Eric Heisserer, toczą się prace nad serialowym spin-offem Cienia i kości, który opowie właśnie o losach grupy młodych złodziei.

Będziemy na bieżąco śledzić wszystkie informacje na temat kontynuacji serialu Netflixa.

