Cień i kość, sezon 2. – mroczne fantasy powraca na platformę Netflix! Zwiastun, obsada, fabuła

Walka światła i ciemności, magia i wojna... Sezon 2. "Cienia i kości" jest już dostępny na Netfliksie, a my zbieramy wszystkie informacje na temat nowych odcinków serialu.

Spis treści

Cień i kość – najważniejsze informacje

Tytuł: Cień i kość

Cień i kość Twórcy: Eric Heisserer

Eric Heisserer Gatunek: fantasy, young adult

fantasy, young adult Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Liczba dostępnych odcinków: 8

8 Czas emisji: 2021-obecnie

2021-obecnie Kraj produkcji: USA

Cień i kość to serial fantastyczny stworzony na podstawie dwóch serii książek Leigh Bardugo: trylogii Cień i kość oraz duologii Szóstka wron. Akcja obu cyklów rozgrywa się w uniwersum Griszów – istot posiadających moc panowania nad materią. Są wśród nich Eterycy (władający żywiołami), Materialnicy (kontrolujący np. szkło czy metal) oraz Somatycy (np. uzdrowiciele). Książkowy świat dzieli się na rozmaite krainy – jest tu Ravka, Fjerda, Shu Han, Kerch, Novyi Zem i Wędrująca Wyspa.

Główną bohaterką serialu Netflixa jest Alina Starkov osierocona w dzieciństwie Grisza, która zostaje wysłana na szkolenie w elitarnej formacji wojskowej. Gdy jej zdolności okazują się kluczowe do zwyciężenia w toczącej się wojnie, losy Aliny przyjmują dramatyczny obrót.

fot. Netflix

Sezon 2.

Drugi sezon Cienia i kości składa się z ośmiu odcinków i jest realizowany na podstawie książki Oblężenie i nawałnica – drugiej części cyklu Grisza.

Jak głosi opis książki:

Żołnierka. Przywoływaczka. Święta. Moc Aliny Starkov wzrosła, ale wszystko ma swoją cenę. Jest Przywoływaczką Słońca, poszukiwaną na Morzu Prawdziwym, prześladowaną wspomnieniem swoich ofiar w Fałdzie Cienia. Niestety ona i Mal nie zdołają zbyt długo wymykać się wrogom. Zmrocz bardziej niż kiedykolwiek dotąd pragnie posiąść moc Aliny i posłużyć się nią dla zdobycia ravkańskiego tronu. Nie mając na kogo liczyć, Alina przyjmuje pomoc niesławnego korsarza i wyrusza, żeby poprowadzić armię Griszów. Kiedy jednak zostaje odkryta prawda o przeznaczeniu Aliny, dziewczyna pogrąża się jeszcze bardziej w śmiertelnie niebezpiecznej grze Zmrocza i zakazanej magii, coraz bardziej oddala się od własnego człowieczeństwa. Aby ratować kraj, będzie musiała wybrać między mocą a miłością, o której zawsze myślała, że będzie stanowić dla niej azyl. Nie ma zwycięstwa bez ofiary, a tylko ona może stawić czoło nadciągającej nawałnicy. [opis wydawcy]

Data premiery

Premiera 2. sezonu Cienia i kości odbędzie się 16 marca 2023 roku.

Obsada

W drugim sezonie Cienia i kości występują m.in.:

Jessie Mei Li – Alina Starkov

– Alina Starkov Archie Renaux – Malyen Oretsev

– Malyen Oretsev Freddy Carter – Kaz Brekker

– Kaz Brekker Amita Suman – Inej

– Inej Kit Young – Jesper Fahey

– Jesper Fahey Ben Barnes – General Kirigan

– General Kirigan Calahan Skogman – Matthias Helvar

– Matthias Helvar Danielle Galligan – Nina Zenik

– Nina Zenik Daisy Head – Genya Safin

Do obsady sezonu 2. dołączyli też nowi aktorzy:

Patrick Gibson jako Nikolai Lantsov – aktor wcieli się w rolę księcia posiadającego alter ego o imieniu Sturmhond. Rekrutuje on drużynę najemników, którzy mają za zadanie wspomóc Ravkę. Lantsov jest odważny i pewny siebie.

Anna Leong Brophy jako Tamar Kir-Bataar – aktorka zagra Griszę posiadającą moc wpływania na ciała. Jej bronią i atrybutami są dwa topory. Jest siostrą bliźniaczką Tolya i postacią LGBTQ.

Lewis Tan jako Tolya Yul-Bataar – brat Tamar jest silnym, umięśnionym najemnikiem z ekipy Sturmhonda.

Jack Wolfe jako Wylan Hendriks – aktor zagra syna bogatego kupca, który wybrał jednak życie w przestępczym półświatku, zarabiając na życie jako chemik i ekspert od materiałów wybuchowych.

Zwiastuny

Netflix zaprezentował już pierwsze zapowiedzi 2. sezonu Cienia i kości:

Teaser:

Oficjalny zwiastun:

Alina nawiązuje nowy sojusz (07.03.2023)

Premiera 2. sezonu Cienia i kości zbliża się wielkimi krokami – nowe odcinki pojawią się już w przyszłym tygodniu! Jeśli jednak nie możecie się doczekać przygód Aliny Starkov, Netflix ma dla Was małą niespodziankę. W sieci pojawił się krótki klip z serialu, dzięki któremu możecie poznać nowego sojusznika bohaterki:

Cień i kość 2 już na Netfliksie (16.03.2023)

Fani uniwersum Griszów mają powody do radości – na Netfliksa właśnie trafił 2. sezon opowieści o Alinie Starkov, jej przyjaciołach i wrogach. Potężny Zmrocz powraca z armią istot cienia, mogących zagrozić istnieniu świata i wszystko wskazuje na to, że jego plany może pokrzyżować jedynie Alina. Czy na pewno się jej to uda? Tego dowiecie się z 8. nowych odcinków Cienia i kości. Oto ich tytuły:

Odc. 1. Twój jedyny azyl

Twój jedyny azyl Odc. 2. Rusalie

Rusalie Odc. 3. Swój do swego ciągnie

Swój do swego ciągnie Odc. 4. Każda potworność

Każda potworność Odc. 5. Iuieh sezs (Miej w pogardzie własne serce)

Iuieh sezs (Miej w pogardzie własne serce) Odc. 6. Ni ueh sezs (Nie mam serca)

Ni ueh sezs (Nie mam serca) Odc. 7. Widzimy się na łące

Widzimy się na łące Odc. 8. Żadnych pogrzebów

Zobacz także: Lockwood i spółka – kiedy 2. sezon młodzieżowego serialu grozy od Netflixa?