Ciepło? Stadler Form przychodzi z pomocą

W ofercie Stadler Form, szwajcarskiego producenta urządzeń do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, pojawiły się nowe modele.

Jednym z nich jest całkowicie nowa konstrukcja, która wykorzystuje technologię oscylacji 3D. Wentylator Leo rozprowadza strumień powietrza w pomieszczeniu zarówno w pionie jak i w poziomie. Duży zasięg (8 metrów) potrafi zapewnić orzeźwienie każdemu, kto znajduje się w pobliżu.

Wentylator pracuje na 4 poziomach ustawień prędkości. Najwyższy symuluje silne podmuchy wiatru, natomiast najniższy lekką, orzeźwiającą bryzę. Poziomy możemy przełączać za pomocą pilota, który jest magnetycznie przymocowany do obudowy.

Technologia oscylacji 3D pozwala na rozprowadzanie strumienia powietrza w pionie w zakresie od -5 do 85 stopni, natomiast w poziomie w jednym z trzech ustawień: 60, 90 i 180 stopni. Urządzenie jest wyposażone także w timer, który pozwala ustawić, jak długo urządzenie ma pozostać uruchomione bez naszej ingerencji.

Leo przypomina z wyglądu współczesny reflektor a skórzany uchwyt pomaga w łatwym przenoszeniu.

Peter Leatherette to nowa wersja kultowego wentylatora Peter, który został wyróżniony prestiżowym tytułem "German Design Award Winner 2020”.

Kształt wieży zapewnia równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu. Urządzenie jest wyposażone w panel dotykowy, dzięki któremu możemy wybrać jedno z trzech ustawień prędkości. Podobnie jak Leo, jest wyposażony w timer w zakresie od 1 do 7 godzin, aby po określonym czasie wyłączył się automatycznie.

Peter Leatherette

To co wyróżnia Peter Leatherette to jego unikatowy design. Boki urządzenia zostały obite wysokiej jakości materiałem z tłoczoną, realistyczną strukturą skóry. Dodatkowo Peter Leatherette wyposażony został w zmywalny filtr, który chroni wentylator przed kurzem i innymi niepożądanymi cząstkami.

Peter Little

Peter Little to mniejsza wersja kultowego wentylatora pionowego Peter. Jest to wentylator stołowy, który symuluje naturalną bryzę. Urządzenie automatycznie dostosowuje się do jakości powietrza w pomieszczeniu i przełącza się pomiędzy czterema różnymi poziomami prędkości. Można je także ustawiać ręcznie wedle własnych upodobań za pomocą panelu dotykowego. Wentylator jest dość mały, dzięki czemu idealnie wpasuje się w otoczenie.