Cierpienia bananowej młodzieży. Recenzja BringBackAlice od HBO Max

"BringBackAlice" nie uniknie porównań do słynnej "Euforii", choćby nie wiem jak bardzo chcieli tego twórcy. Nastoletni bohaterowie i ich dramaty równie barwne co makijaże, teledyskowy montaż i nasycone kolory wzbudzają odruchowe skojarzenia z epopeją o losach Rue i Jules. Czy serial stworzony przez Dawida Nickela wytrzymuje to porównanie? A może jednak posiada własną tożsamość?

Alicja w Krainie Czarów

BringBackAlice od Euforii przede wszystkim odróżnia wątek kryminalny. Główna bohaterka, Alicja Stec (Helena Englert), to mieszkająca w Trójmieście influencerka, córka bogatych rodziców. Czas wolny od nagrywania filmików na youtube'owy kanał, poświęca na naukę w prywatnej szkole oraz imprezy z chłopakiem i paczką przyjaciół.

Idylla załamuje się pewnej letniej nocy, gdy Alicja i jej znajomi imprezują na przerobionym na klub statku. Podczas napędzanej narkotykami zabawy dziewczyna znika bez śladu. Odnajduje się dopiero rok później – brudna i bosa wychodzi z lasu przy autostradzie. Nie pamięta wydarzeń ostatnich miesięcy, dręczą ją za to koszmary i upiorne strzępki wspomnień. W powrocie do normalności mają jej pomóc przyjaciele, szybko okazuje się jednak, że ich radość z powrotu Ali niekoniecznie jest szczera. Dziewczyna zaczyna dochodzić do wniosku, że znajomi mają coś wspólnego z jej zaginięciem i na własną rękę usiłuje dotrzeć do prawdy.

Osoby, które po BringBackAlice spodziewały się mrocznego thrillera, w pierwszych odcinkach mogą się rozczarować. Kryminalna zagadka niby stanowi najważniejszy element fabuły, ale w praktyce zostaje utopiona w kolorowym teen drama. Zniknięcie Alicji wydaje się raczej pretekstem do ukazywania szaleństw bogatych dzieciaków niż główną atrakcją programu. Serial wyraźnie nie może zdecydować się, czym ma być, a twórcy mają problem z wyważeniem gatunkowych proporcji – z jednej strony chcą tworzyć thriller, z drugiej ciągnie ich do nurzania się w nastolatkowych rozterkach towarzysko-sercowych.

fot. HBO Max

Patolove

Z powodu zepchnięcia na drugi plan wątku zaginięcia, pierwsze dwa odcinki nieco się dłużą. Oczywiście, konieczność przedstawienia bohaterów usprawiedliwia pewne rozwiązania, jednak biorąc pod uwagę, że serial liczy jedynie 6 odcinków, tempo wydarzeń mogłoby być nieco szybsze. Niektórym scenom po prostu przydałoby się przycięcie. Tym bardziej że bohaterowie nie mają nic aż tak fascynującego do powiedzenia – ich wypowiedzi to zwykle banały, a w kilku dialogach wkradają się krindżowe onelinery, które nie mogły się dobrze prezentować nawet na papierze.

Z jednej strony widać w serialu chęć zdystansowania się do klisz rządzących opowieściami typu coming of age. Z drugiej w BringBackAlice pojawiają się sceny wywołujące parsknięcia śmiechu, z tym że nie wiadomo, czy twórcom o taką właśnie reakcję chodziło. Mam tu na myśli głównie wątek romansu Pauli (Mila Jankowska) z Tomkiem (Sebastian Dela) – narko-sebixem o złotym sercu. Ona to dziewczyna z dobrego domu i amatorka mocnych wrażeń, on – badboy, szukający siostry, która zaginęła w ten sam dzień, co Alicja.

Historia tej parki to gotowy materiał na pastisz, jednak twórcy traktują bohaterów zbyt poważnie, by pokusić się o komediowy dystans. Co nie zmienia faktu, że Paula i Tomek są chyba najciekawszymi bohaterami w serialu – zadziorni i obdarzeni charyzmą przykuwają uwagę silniej niż główna bohaterka. Niestety, w początkach serialu Alicja jest po prostu bezbarwna i to pomimo fantazyjnych stylizacji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jako osoba ma raczej mało do zaoferowania – złośliwi mogliby zapewne powiedzieć, że jest więc idealną personifikacją wydmuszkowej kultury influencerów.

fot. HBO Max

Lucy in the Sky with Diamonds

O ile do fabuły BringBackAlice można mieć zastrzeżenia, trzeba przyznać, że realizacyjnie serial stoi na wysokim poziomie. Reżyseria, zdjęcia i montaż są zręczne, mają w sobie teledyskową gładkość i estetyczne wyczucie. Fani fantazyjnych kostiumów i scenografii rodem z katalogów wnętrzarskiego designu również będą usatysfakcjonowani – w serialu jest na co popatrzeć. Mimo skojarzeń z Euforią w żadnym razie nie można twórcom zarzucić, by naśladowali cudze pomysły – reżyser na szczęście potrafi zaproponować własne rozwiązania wizualne.

Trudno jednak dopatrzeć się w BringBackAlice nowatorstwa czy eksperymentu – mimo wszystko twórcy nie bawią się formą i nie rzucają publiczności wyzwań. Produkcja jest po prostu miła dla oka, nie znajdziecie tu tak wysmakowanych artystycznie czy metaforycznych kadrów, jak w serialu z Zendayą. Brak tu też brawurowego łączenia komedii z tragedią, fabularnego mięsa czy brutalnej krytyki społecznej. Jej elementy można co prawda tu i ówdzie odnaleźć (np. gdy Tomek stwierdza, że zaginięcie jego siostry nie obchodzi właściwie nikogo, w przeciwieństwie do zniknięcia pięknej influencerki), czy jednak te odpryski połączą się w coś więcej?

Aktorsko serial utrzymuje niezły poziom. Co ciekawe, lepiej prezentuje się młoda obsada – starsi aktorzy sprawiają czasem wrażenie, jakby nie mogli odnaleźć się w tym teledyskowym świecie. Skoro przy teledysku jesteśmy, plusy zdecydowanie należą się twórcom za ścieżkę dźwiękową – zwłaszcza urzeka Zdechły Osa, który najwyraźniej znalazł drogę na salony.

fot. HBO Max

Biorąc pod uwagę wszystkie zarzuty, BringBackAlice od HBO Max nie prezentuje się źle – po prostu nie jest to serial tak dobry, jak mógłby być, gdyby twórcy mieli więcej kreatywnej odwagi. Zapowiada się na ładnie wykonanego średniaka, któremu brak jednak wystarczająco wciągającej fabuły. Kolejne odcinki obejrzę trochę z rozpędu, by przekonać się, jak twórcy mają zamiar logicznie wybrnąć z zagadki zaginięcia Alicji – no, chyba, że utonę pod naporem monotonnie podanych dramatów bogatych nastolatków.

