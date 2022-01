Cieszmy się z "Małych rzeczy"! Sprawdźcie nowości platformy HBO GO!

W tym tygodniu w ofercie popularnej platformy pojawi się zupełnie nowa oryginalna produkcja "Pozłacany wiek". Sprawdźcie propozycje HBO GO na najbliższe siedem dni.

W tym tygodniu na platformie HBO GO swoją premierę będzie miał najnowszy serial oryginalny HBO: "Pozłacany wiek". Z szóstym sezonem pojawi się także popularna produkcja "Billions". Nie zabraknie także nowości filmowych. Wśród nich możemy wyróżnić między innymi "Małe rzeczy", "Wojnę światów" oraz jedną z najlepiej ocenianych polskich produkcji 2020 roku: "Ostatni komers".

"Pozłacany wiek"

Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Julian Fellowes, Sonja Warfield

: Julian Fellowes, Sonja Warfield Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Christine Baransky, Cynthia Nixon, Taissa Farmiga, Jeanne Tripplehorn, Denée Benton, Simon Jones, Carrie Coon, Blake Ritson, Louiisa Jacobson, Bill Irwin

: Christine Baransky, Cynthia Nixon, Taissa Farmiga, Jeanne Tripplehorn, Denée Benton, Simon Jones, Carrie Coon, Blake Ritson, Louiisa Jacobson, Bill Irwin Data premiery: 25 stycznia

"Małe rzeczy"

Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke, zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : John Lee Hancock

: John Lee Hancock Scenariusz : John Lee Hancock

: John Lee Hancock Gatunek : dramat, kryminał, thriller

: dramat, kryminał, thriller Obsada : Rami Malek, Denzel Washington, Jared Leto, Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney, Natalie Morales, Isabel Arraiza, Joris Jarsky

: Rami Malek, Denzel Washington, Jared Leto, Chris Bauer, Michael Hyatt, Terry Kinney, Natalie Morales, Isabel Arraiza, Joris Jarsky Data premiery: 30 stycznia

"Wojna światów"

Ray Ferrier jest pracownikiem doków, który mieszka w New Jersey. Mężczyzna jest rozwiedziony z Mary Ann, a jego relacja z dziećmi – Rachel oraz Robbiem – jest dość skomplikowana. Pewnego dnia okazuje się, że Ray musi zająć się synem i córką przez kilka dni. W tym samym czasie na całym świecie mają miejsce niepokojące wydarzenia. Pojawiają się bardzo intensywne burze, którym towarzyszą silne wyładowania elektryczne. W ich mieście niespodziewanie zjawiają się kosmici, a Ferrier musi zrobić wszystko, żeby ocalić dzieci przed niebezpieczeństwem.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Scenariusz : Josh Friedman, David Koepp

: Josh Friedman, David Koepp Gatunek : science fiction, dramat

: science fiction, dramat Obsada : Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Roobbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Morgan Freeman, Yul Vazquez, Lenny Venito

: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin, Tim Roobbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Morgan Freeman, Yul Vazquez, Lenny Venito Data premiery: 27 stycznia

Wszystkie nowości HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (24 stycznia)

Billions [odc. 1, sezon 6]

Ktoś, gdzieś [odc. 2, sezon 1]

Prawi Gemstonowie [odc. 4, sezon 2]

Euforia [odc. 3, sezon 2]

Pazury [odc. 8, sezon 4]

Maelstrom

wtorek (25 stycznia)

Pozłacany wiek [odc. 1, sezon 1]

czwartek (27 stycznia)

Wojna światów

I tak po prostu... [odc. 9, sezon 1]

piątek (28 stycznia)

Superman i Lois [odc. 3, sezon 2]

Na planie [odc. 4, sezon 19]

sobota (29 stycznia)

Ostatni komers

Po miłości

Batwoman [odc. 10, sezon 3]

niedziela (30 stycznia)

Eksplozje

Małe rzeczy

Inwersja

Zanka Contact

Wapiry: Dziedzictwo [odc. 10, sezon 4]

Młody Sheldon [odc. 13, sezon 5]

