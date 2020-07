Civilization 6 z nową zawartością, do gry trafią tajne stowarzyszenia, wyznawcy Cthulhu i wampiry

Już w przyszłym tygodniu Civilization 6 wzbogaci się o nową zawartość. W ramach New Frontier Pass do gry trafi cywilizacja Etiopii, Cthulhu i wampiry.

Najnowsza odsłona serii Cywilizacja jest stale rozwijana. Twórcy w ramach przepustki sezonowej - New Frontier Pass, wzbogacają swoja produkcję o nową zawartość w formie DLC wydawanych średnio co dwa miesiące. Przed nami premiera dodatku Ethiopia Pack, w którego skład, jak nie trudno się domyślić, wejdzie cywilizacja Etiopii i dedykowanym jej przywódca oraz nowe technologie, budynki i jednostki. Znacznie ciekawiej zapowiadają się jednak tajne stowarzyszenia.

Tajne stowarzyszenia będą dodatkowym trybem gry, dostępnym jako osobna opcja (na wzór Apokalipsy). Będzie on jednak dostępny wyłącznie dla graczy posiadających rozszerzenia Gathering Storm lub Rise and Fall. W trybie tym gracze zostaną zaproszeni do jednej z czterech tajnych organizacji. Każda z nich ma swoje unikalne cechy. Należy jednak pamiętać, że po wybraniu ugrupowania będziemy z nim związani do końca rozgrywki.

Na graczy Civilization 6 czekają cztery tajne stowarzyszenia:

The Owls of Minerva - to ukryta grupa oligarchów kontrolujących gospodarkę zza kulis. Dzięki nim możesz uzyskać dostęp do specjalnego budynku, który działa jak standardowy bank, ale dopasowuje premię do złota w centrum handlowym z równoważną premią kulturową.

- to ukryta grupa oligarchów kontrolujących gospodarkę zza kulis. Dzięki nim możesz uzyskać dostęp do specjalnego budynku, który działa jak standardowy bank, ale dopasowuje premię do złota w centrum handlowym z równoważną premią kulturową. Hermetic Order - organizacja ta pozwoli na wyszukiwanie magicznych linii magii, które oferują liczne bonusy. Możliwe będzie także zastąpienie uniwersytetu, "alchemicznym społeczeństwem", które daje dodatkowe punkty w stosunku do wielkich inżynierów, kupców i naukowców w każdej turze.

- organizacja ta pozwoli na wyszukiwanie magicznych linii magii, które oferują liczne bonusy. Możliwe będzie także zastąpienie uniwersytetu, "alchemicznym społeczeństwem", które daje dodatkowe punkty w stosunku do wielkich inżynierów, kupców i naukowców w każdej turze. Voidsingers - stowarzyszenie dla fanów Lovecrafta. Monument zostaje zastąpiony obeliskiem ku czci "starych bogów", który zapewnia dodatkowe bonusy wiary. Co więcej, punkty wiary można będzie przeznaczyć na rekrutajcę nowych jednostek - kultystów, które mogą przenikać do wrogich miast i zarażać je "szaleństwem".

- stowarzyszenie dla fanów Lovecrafta. Monument zostaje zastąpiony obeliskiem ku czci "starych bogów", który zapewnia dodatkowe bonusy wiary. Co więcej, punkty wiary można będzie przeznaczyć na rekrutajcę nowych jednostek - kultystów, które mogą przenikać do wrogich miast i zarażać je "szaleństwem". Sanguine Pack - czyli po prostu wampiry. Wybierając to stowarzyszenie uzyskamy dostęp do wyjątkowej jednostki - wampirów, która zyskuje na sile za każdym razem gdy blisko niej zginie sojusznik. Co więcej, uzyskamy również dostęp do wampirzych zamków ze zwiększoną defensywą, które w poźniejszych etapach gry posłużą nam jak punkty teleportacyjne dla naszych wojsk.

Co tu dużo pisać, nowy tryb - "tajne stowarzyszenia", zapowiada się intrygująco i z pewnością skusi wielu graczy na powrót do Civilization 6. Ethiopia Pack zadebiutuje już 23 lipca.

