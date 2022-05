Civilization 6 - z tymi modami gra zmieni się nie do poznania. Musisz je sprawdzić

Przedstawiamy kilka najciekawszych, naszym zdaniem modów do Civilization 6, które całkowicie jeszcze bardziej wciągną cię w wir rozgrywki.

Spis treści

Civilization VI jest ogromną grą, która jest w stanie zapewnić świetną rozrywkę na wiele godzin. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby urozmaicić sobie zabawę za sprawą dodatkowej zawartości i usprawnień w postaci modyfikacji. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych modów do Civilization VI, które odmienią twoją rozgrywkę.

YnAMP - Yet (not) Another Maps

Yet (not) Another Maps (fot. Steam Workshop)

Pierwszą modyfikacją, na jaką warto zwrócić szczególną uwagę jest YnAMP - Yet (not) Another Maps. To narzędzie pozwala na tworzenie dużo większych map niż jest to możliwe w podstawowej wersji gry. Jeśli masz ochotę rozegrać długą, trudną i epicką kampanię, warto skorzystać z tego moda. Na takich rozmiarach mapy możemy ustawić nawet 50 cywilizacji, które będą ze sobą konkurować.

Passable Ice

Passable Ice (fot. Steam Workshop)

Mapy w Civilization VI to tylko miasta, równiny, lasy i oceany? Niekoniecznie. Dzięki Passable Ice jednostki wodne mogą natknąć się na pozostałości po lodowcu. Każda płytka lodu kosztuje dodatkowe 3 ruchy do przejścia. Modyfikacja wprowadza nowe, ciekawe utrudnienie.

The Witcher: Kaedwen

The Witcher: Kaedwen (fot. Steam Worshop)

The Witcher: Kaedwen to pierwsza modyfikacja ze świata Wiedźmina, która wprowadza Kaedwen jako grywalną frakcję pod wodzą króla Hanselta. Mod dodaje Ligę z Hendfords. Jest to religijne miasto-państwo. Poddając się mu możemy otrzymać nowy surowiec - Złote Smocze Łuski.

The Witcher: Temeeria

The Witcher: Temeria (fot. Steam Workshop)

Temeria to kolejna grywalna frakcja ze świata Wiedźmina, która trafiła do Civilization 6. Możemy wcielić się w rolę króla Foltesta i wraz ze swoimi wojskami przejąć władzę w Temerii.

Civilopedia

Civilopedia (fot. Nexus Mods)

Civilopedia to miejsce, w którym możemy znaleźć mnóstwo przydatnych informacji na temat gry, świata, frakcji, poszczególnych narodów i czego sobie tylko zażyczymy. Modyfikacja wprowadza dostęp do Civilipedii przez menu główne. W tym momencie jeśli chcemy na szybko coś sprawdzić, wystarczy, że uruchomimy główny widok gry.

More Builds per Builder

More Builds per Builder (fot. Nexus Mods)

Dzięki modyfikacji More Builds per Builder nasi budowniczowie mogą wznieść więcej budowli, zanim staną się bezużyteczni.

Rest Reminder

Rest Reminder (fot. Steam Workshop)

Zdarzyło ci się czasem przesadzić z długością grania? Twórca modyfikacji Rest Reminder przychodzi z pomocą. Narzędzie przypomni o konieczności zrobienia sobie przerwy po określonym czasie (sami możemy ustawić limit). Jak sam autor napisał, przyczyną stworzenia modyfikacji było omdlenie gracza, który spędził 7 godzin przed ekranem bez przerwy.

Wait It's All South America

Wait It's All South America (fot. Steam Workshop)

Wait It's All South America to ciekawa i zabawna modyfikacja, która sprawia, że wszystkie kontynenty w świecie gry mają kształt Ameryki Południowej.

Saph's Antarctica No Ice

Saph's Antarctica No Ice (fot. Steam Workshop)

Saph's Antarctica No Ice to modyfikacja, która wprowadza do gry nową zawartość. Autor opisuje ją w następujący sposób: "Po ekstremalnym globalnym ociepleniu, intensywnym dryfowaniu kontynentów i wojnie termojądrowej, która zniszczyła wszystkie inne kontynenty i wysłała ludzkość z powrotem do epoki kamienia, Antarktyda stopiła się, a jej klimat całkowicie zwariował!". Brzmi jak kawał ciekawej historii.

Diplomatic Total

Diplomatic Total (fot. Nexus Mods)

Dyplomacja jest niezwykle ważnym elementem rozgrywki w Civilization VI. Niestety ta mechanika jest także dość mocno skomplikowana. Mod Diplomatic Total wprowadza zmiany, które sprawiają, że poruszanie się po tym obszarze gry jest dużo bardziej przyjazne i zrozumiałe.

