Civilization VI za darmo w Epic Games Store

GTA V za darmo - już nie od dziś. Mamy za to możliwość bezpłatnego pobrania Civilization VI - kultowej strategii 4X.

Epic Games rozpieszcza graczy. Po Grand Theft Auto V, otrzymujemy za darmo Civilization VI - strategię turową 4X, w której budujemy cywilizację od epoki kamienia łupanego po loty w kosmos. Zresztą - ta seria jest tak znana i ceniona, że nikomu jej specjalnie przestawiać nie trzeba. Zebrała ona lepsze noty u recenzentów i samych graczy, niż poprzedniczka, a wielu znawców stawią ją na pierwszym miejscu całej serii.

Aby pobrać grę, należy zalogować się na swoje konto w Epic Games, a następnie wejść do sklepu i dodać ten tytuł do biblioteki. Można zrobić to do 28 maja, gdy Civilization VI zastąpi inna gra. Jaka? To do momentu samej premiery tajemnica. Aczkolwiek wg przecieku ma być to Borderlands - The Handsome Collection.