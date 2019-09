Civilization VI zmierza na konsole PlayStation 4 i Xbox One

Studio Firaxis Games - twórcy gry Sid Meier’s Civilization VI, ujawnili, że najnowsza część kultowej serii zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One jeszcze w tym roku.

Sid Meier’s Civilization to legendarna już seria strategicznych gier turowych, która jest z nami od 1991 roku. Najnowsza odsłona cyklu zadebiutowała w 2016 roku, od tamtej pory produkcja studia Firaxis Games doczekała się dwóch dużych rozszerzeń - "Rise & Fall" oraz "Gathering Storm". Jak poinformowali przedstawiciele studia - Civilization VI, jeszcze w tym roku trafi na dwie nowe platformy - konsole PlayStation 4 oraz Xbox One.

Sympatycy strategii mogą zaznaczać w swoim kalendarzy datę 22 listopada, wtedy to właśnie szósta pełnoprawna odsłona Cywilizacji trafi do sprzedaży na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Ujawniono również, że gracze konsolowi otrzymają w dniu premiery zbiorcze wydanie zawierające obydwa wspomniane dodatki - "Rise & Fall" oraz "Gathering Storm". Dodatkowo, osoby, które zdecydują się na zakup gry na konsoli japońskiego producenta, mogą liczyć na darmowe DLC, które zawierać będzie dodatkowe nacje - Nubii, Indonezji oraz Khmerów, a także powiązane z nimi scenariusze.

Civilization VI jest obecnie dostępne na PC, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemem iOS.