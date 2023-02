Civilization VII - kiedy premiera? Plotki i fakty na temat kolejnej odsłony serii

Kiedy ukaże się Civilization VII? W chwili obecnej jeszcze nie ma konkretnej daty premiery tego tytułu, jednak od wydania Civilization VI minęło już prawie 6 lat, a to w świecie gier morze czasu. W tym tekście zbieramy wszystkie informacje na temat tej produkcji oraz dzielimy się z Czytelnikami własnymi oczekiwaniami.

Spis treści

Civilization VII - data premiery i oczekiwania

Na samym wstępie krótko i na temat: Civilization VII to na razie produkcja, o której niewiele wiadomo. Po długim czasie oczekiwania na jakiekolwiek informacje, twórcy podzielili się jedynie ogłoszeniem, że kolejna gra z serii jest w trakcie tworzenia.

???? Hot off the presses. Next Civ game in development!!!!!!! ???? — Sid Meier's Civilization (@CivGame) February 17, 2023

Co naszym zdaniem powinno znaleźć się w nadchodzącej produkcji? Przede wszystkim wprowadzić w podstawce te dodatki, które przy "szóstce" wyszły w rozszerzeniach - jak zmiany klimatyczne czy gubernatorzy zarządzający miastami. Osobiście chciałbym, aby postacie innych przywódców były mniej kreskówkowo-bajkowe, co trochę "upoważniłoby grę". Na wielu stronach w sieci sami fani serii podsuwają swoje pomysły. Warto wymienić najciekawsze:

plagi i system chorób - w czasach pandemii koronawirusa dostrzegamy, jak może zmienić się świat na skutek plagi. Wprowadzenie takich wydarzeń, odzwierciedlających historyczne nieszczęścia (jak "czarna śmierć"), mogłoby znacznie uatrakcyjnić grę i dodać do niej czynnik losowy, wymagający nie tylko wcześniejszego zabezpieczenia, ale również wpływający na każdy kraj (np. połowa populacji miasta wymiera, produkcja staje)

zmiany w funkcjonowaniu państw-miast - dlaczego nie miałyby łączyć się w sojusze? I dlaczego taki sojusz nie mógłby wypowiedzieć wojny "dużej" cywilizacji? No właśnie... A nie ma też powodu, dlaczego wioski barbarzyńców nie mogłyby stawać się z biegiem czasu takimi państwami-miastami.

walka - tutaj bardzo dużo osób domaga się, aby w momencie konfliktu militarnego otwierała się mapka taktyczna. Osobiście kojarzy mi się to z Heroes of Might and Magic , ale byłoby to bardziej w stylu Age of Wonders . Przyznam, że nie wiem, czy pomysł to pozytywny, czy raczej negatywny? Trzeba by było zobaczyć w praktyce.

więcej opcji dyplomatycznych - a dlaczego nie wprowadzić unii personalnych? Małżeństw dzieci różnych władców w celu cementowania sojuszu?

dołączanie osadników do istniejących miast - było to możliwe w Civilization 2 (dla miast o maksymalnej wielkości 7), a później znikło. A szkoda. Teraz np. toczę grę i podbijam wrogów. Przejmuję od czasu do czasu osadników - i co z nimi zrobić? Cała mapa zajęta. Ani ich zmienić w robotników, ani nic... Dołączenie do mniejszych miast od razu przyśpieszyłoby ich wzrost. Można by także dodać uchodźców z terenów ogarniętych wojną lub z okolic skażonych radioaktywnie. Możliwości jest wiele.

zakładanie globalnych korporacji - element obecny w Civ IV, a potem... No cóż, w Civilization VI takie firmy jak McDonalds, IKEA czy ogólnie "globalni producenci" nie mają racji bytu.

Tyle ludzie ze świata. A co ode mnie? Przede wszystkim wiele osób narzeka, że końcówka zabawy wieje nudą. O ile nie toczymy wojen, mamy wytyczone granice, ustalone szlaki handlowe, pobudowane ulepszenia i ogólnie... klikamy Następna tura. Wymyślimy wszystkie technologie? To wymyślamy "Technologię przyszłości" nr 1, potem 2, 3, 4, 5, etc. A dlaczego by tego nie zmienić? Dla mnie wzorcowym tytułem jest Civilzization II: Test of Time, doskonale sprawuje się również Call to Power 2 (czyli klon drugiej "Cywilizacji"). W Test of Time mamy rozgrywkę w wersji Extend. Co to oznacza? Otóż posłanie statku kosmicznego nie kończy zabawy. Powód jest prosty - podczas podróży koloniści odkrywają nową technologię, która pozwala na odkrycie dalszego, futurystycznego drzewka rozwoju. Dlatego w miastach na Ziemi możemy produkować mechy, a przy jego końcu (gdyż i ono kiedyś się kończy) nie ma problemu z produkcją bomb znacznie silniejszych od atomowych - ich wybuch to niczym chwilowe otwarcie czarnej dziury na danym obszarze - a także żywych pojazdów, np. Lewiatanów, które są ni to potężnymi potworami morskimi, ni to jednostkami bojowymi. A w międzyczasie budujemy kolonie na planecie w innym systemie słonecznym, gdzie spotykamy jednostki i cywilizacje obcych. Żadna nie ma humanoidalnych kształtów.

Zobacz również:

Civilization II: Test of Time - science-fiction

Mało? W Test of Time jest możliwość gry w wersji science-fiction. Tu mamy nie jeden świat, a cztery - macierzystą planetę, pełną agresywnej fauny (miejscami i flory), opuszczone stacje kosmiczne do zasiedlania (grafika powyżej), gazowego olbrzyma oraz przestrzeń, w której krążą przedziwne jednostki obcych. Dostęp do kolejnych map jest odblokowywany - na przykład aby dotrzeć do stacji kosmicznych, należy mieć wahadłowiec, a z kolei na stacjach znajduje się technologia, która umożliwi polecenie do gazowego olbrzyma. A cały czas musimy rozwijać miasta, toczyć wojnę, eksplorować tereny, itp.

Call to Power 2

Z kolei w Call to Power 2 można budować miasta na dnach oceanów - i normalnie prowadzić tam szlaki handlowe, ulepszać teren wokół, itd. To przydałoby się zarówno w Civ 4, jak i 5 oraz 6, ponieważ gdy gramy na losowych światach, często ocean zapełnia 50% ich powierzchni.

Jak widać - w serii Civilziation jest jeszcze sporo do zrobienia. Gdyby twórcy Civilziation VII sięgnęli po te wzorce z Test of Time, byłaby świetna zabawa. Kto wie, może kiedyś doczekamy się rozgrywki, w której z Ur czy Babilonu wyruszą na podbój świata mechy bojowe, wspierane przez statki kosmiczne?

[Aktualizacja]

W maju tego roku firma Take-Two, do której należy Firaxis Games ogłosiła swoje wyniki finansowe. Jak się okazuje, osiągnięcia studia były napędzane przez gry Civilization VI oraz XCOM 2. W oświadczeniu mogliśmy przeczytać:

Dzienna liczba aktywnych użytkowników Civilization VI stale rośnie od czasu premiery gry ponad pięć lat temu. Do tej pory tytuł ten sprzedał się w ponad 11 milionach egzemplarzy. W wyniku zaangażowania z przeszłości, a także sukcesu XCOM: Chimera Squad i XCOM 2 na Switch, Firaxis Games miało jeden z najlepszych lat w swojej historii. Spodziewamy się, że ten wzrost będzie kontynuowany, ponieważ studio ma kilka ekscytujących projektów w rozwoju, które zostaną ujawnione w tym roku - Take Two.

Możemy się spodziewać, że jednym z tych projektów jest właśnie Civilization VII. Niebawem powinniśmy otrzymać ze strony deweloperów pierwsze informacje na temat kontynuacji gry.

Aktualnie Firaxis szuka pracownika doświadczonego w prowadzeniu narracji. Nowa osoba miałaby zasilić zespół pracujący nad rozwojem gry strategicznej. W ofercie pracy możemy przeczytać, że mile widziane u potencjalnego kandydata jest zainteresowanie historią świata. Od razu przywodzi to na myśl właśnie Civilization VII.

Poszukiwanie nowego pracownika może wskazywać, że podstawy gry są tworzone, jednak jest to bardzo wczesny proces produkcji. Civilization VI pojawiło się na rynku w październiku 2016 roku. Najdłuższa do tej pory przerwa pomiędzy kolejnymi wydaniami wynosiła 6 lat (Civilization V i Civilization VI). Mówi się, że deweloper jeszcze w tym roku ujawni, jakie tytuły znajdują się w planach wydawniczych w najbliższym czasie. Musimy się uzbroić w nieco cierpliwości i mieć nadzieję, że już niedługo pojawią się pierwsze oficjalne informacje.

Civilization - film pokazujący ewolucję serii

Pierwsza odsłona Civilization pojawiła się w 1991 roku. Teraz obchodzimy trzydziestolecie serii. Z tej okazji twórcy postanowili opublikować film, który przedstawia ewolucję serii Civilization. Na końcu możemy zobaczyć Sida Meiera we własnej osobie, który dziękuje fanom za 3 dekady wsparcia.

Jacy przywódcy wrócą w Civilization VII? - gracze mają swoje typy

Jeden z graczy, bazując na rotacji przywódców z wcześniejszych części gry, stworzył listę władców, którzy mogą powrócić w siódmej odsłonie gry.

Lista władców stworzona przez jednego z fanów (źródło: Reddit)

Według użytkownika o nazwie Finnedorb tak będzie wyglądać lista przywódców w Civilization VII.

Z pewnością wrócą - Gandhi, Czyngis-chan, Aleksander Macedoński, Czaka

- Gandhi, Czyngis-chan, Aleksander Macedoński, Czaka Stali bywalcy gry - Hammurabi, Gilgamesz, Pachacult

- Hammurabi, Gilgamesz, Pachacult Prawdopodobnie wrócą - Dido, Kleopatra, Perykles, Saladyn, Wiktoria, Mansa Musa

- Dido, Kleopatra, Perykles, Saladyn, Wiktoria, Mansa Musa Mogliby wrócić, ale prawdopodobnie zostaną kimś zastąpieni - Katarzyna Mecydejska, Herald Hardrada, Montezuma, Qin Shi Huang, Piot I, Teddy Roosvelt, Mvemba a Nzinga, Trajan, Filip II

- Katarzyna Mecydejska, Herald Hardrada, Montezuma, Qin Shi Huang, Piot I, Teddy Roosvelt, Mvemba a Nzinga, Trajan, Filip II Być może wrócą - Matthian Corvinus, Kublai Khan, Suleiman, Wilfrid Laurier, Jadwiga, Kupe, Cyrus, Menelik II, Pedro II, Bazyli II

- Matthian Corvinus, Kublai Khan, Suleiman, Wilfrid Laurier, Jadwiga, Kupe, Cyrus, Menelik II, Pedro II, Bazyli II Raczej nie wrócą - Ambioryks, Ćandragupta, Hojo Tokimune, John Curtin, Pani Szóste Niebo, Wilhelmina, Robert I Bruce, Eleonora Akwitańska, Seondeok

- Ambioryks, Ćandragupta, Hojo Tokimune, John Curtin, Pani Szóste Niebo, Wilhelmina, Robert I Bruce, Eleonora Akwitańska, Seondeok Nie wrócą - Amanitore, Ba Trieu, Dżajawarman VII, Kristina, Tamar, Tomyris, Płoszący Stado, Lautaro, Gorgo

Historia serii Civilization

Seria Civilization - a właściwie Sid Meier's Civilization - rozpoczęła podbój serc graczy w 1991 roku. Pierwszy tytuł zajmował cztery dyskietki (w wersji na Amigę) i choć nie był pierwszą produkcją z gatunku 4X (expand, explore, exterminate, exploit), to jednak raz na zawsze ustalił kanon tego typu produkcji. Wciągała na godziny i sprawiła, że nazwisko Sida Meiera przeszło do historii gier wideo. Sukces powtórzyła Civilzation II, wydana w 1996 roku. W tej produkcji mieliśmy wszystko, co powodowało, że "jedynka" była hitem oraz dziesiątki nowych rzeczy, przy których poprzednik okazywał się ubogim krewnym. A ponieważ wyszły trzy dodatki do tej produkcji - Conflicts in Civilization Scenarios (1996), Fantastic Worlds (1997) oraz rewelacyjny Test of Time (1999), do którego jeszcze powrócę w tym tekście - gracze zatapiali się na setki... ba, tysiące godzin w zmaganiach o globalną dominację. Produkcja ta pod dziś dzień jest niezwykle grywalna i przyznam, że pozwalam sobie od czasu do czasu na kolejną walkę o wystrzelenie rakiety kosmicznej. I bawię się przy tym równie dobrze, jak pod koniec lat 90-tych. Poniższy rzut ekranu pochodzi z rozgrywki z 21 maja 2020 roku.

Civilization 2

Kolejna część serii, czyli Civilization III, ukazała się pięć lat po "dwójce", w 2001 roku. 2D i rzut izometryczny stały się passe, więc wprowadzono pseudo-3D, a także przebudowano wiele aspektów zabawy i wprowadzono mnóstwo nowych elementów, jak zasięg terytorialny miast, zmiany w sposobach handlu, jednostki generałów, itp. Czy była to zmiana udana? Cóż, zdania są po dzień dzisiejszy podzielone. Jak dla mnie - nie i nie pomogły dwa rozszerzenia (Play the World z 2002 roku oraz Conquests z 2003). Zapewne zadziałał tu element szoku - gracze nie wrócili do gry, którą już doskonale znali, ale musieli uczyć się niemal wszystkiego od nowa. Jednak można traktować Civilization III jako próbę generalną przez wypuszczeniem w 2005 roku Civilization IV, która weszła na rynek w 2005 roku i zmieniła serię na plus. Nie ma tu miejsca, aby wymieniać wszystkich nowości, wystarczy tylko krótko podsumować - rozgrywka jest świetna, wprowadza nowe drogi zwycięstwa, a także doskonale prezentuje się wizualnie. Dodatek Warlords, wydany rok później, wprowadzał nowe elementy związane z aspektem militarnym, a Beyond the sword (2007) - szpiegostwo. Całość wypadała perfekcyjnie i aż ciężko było pomyśleć, co jeszcze można dodać. Jak się okazało w 2010 roku - po premierze Civilization V - tym czymś była turystyka. Usunięto również możliwości handlu technologiami, znowu zmieniono opcje militarne, a przede wszystkim umożliwiono zakup i sprzedaż terenów. 21 października 2016 ukazała się Civilziation VI, ponownie zmieniająca rozgrywkę - całkowicie nowy system sprawowania rządów, w miastach mamy dzielnice, pojawia się możliwość przyśpieszania rozwoju technologii dzięki surowcom/budynkom czy "eurekom". Dwa lata później wprowadzono rozszerzenie Rise and Fall, a rok później - Gathering Storm (2019).

Civilization VI

W co zagrać w oczekiwaniu na Civilization VII?

Civilization jest klasykiem i wręcz ikoną gier strategicznych z gatunku 4K, co do tego nie ma wątpliwości. Na rynku pojawiło się jednak sporo tytułów, które garściami czerpią z serii stworzonej przez Sida Meiera. Przygotowaliśmy zestawienie kilku, naszym zdaniem najciekawszych gier strategicznych, w których królują cztery słowa - expand, explore, exploit i exterminate. Znajdziecie je pod tym linkiem.

Najlepsze mody do Civilization VI w oczekiwaniu na "siódemkę"

Na Civilization VII przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Przygotowaliśmy jednak zestawienie najciekawszych modów do 6 odsłony gry, które mocno odmienią twoją rozgrywkę. Cały artykuł znajdziecie TUTAJ.