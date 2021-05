Civilization VII nadchodzi? Premiera gry coraz bliżej

Firma Take-Two, do której należy Firaxis Games ogłosiła właśnie swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Strauss Zelnick - prezes i dyrektor generalny Take-Two, nie krył zadowolenia, gdy ogłaszał, że jego firma udało się osiągnąć rekordowe wyniki. Zelnick szczególną uwagę zwrócił na działalność studia Firaxis, które właśnie "zaliczyło" swój jeden z najlepszych okresów w historii.

Osiągnięcia studia napędzane były głównie przez Cywilizację 6 i gry XCOM: Chimera Squad oraz XCOM 2 w wersji na Nintendo Switch. Szczególnie ta pierwsza produkcja może pochwalić się wyjątkowymi rezultatami. Nowy model rozwoju gry (częste, ale mniejsze aktualizacje i dodatki) sprawił, że Civilization 6 trafiło od dnia premiery do już 11 milionów graczy.

Dzienna liczba aktywnych użytkowników Civilization VI stale rośnie od czasu premiery gry ponad pięć lat temu. Do tej pory tytuł ten sprzedał się w ponad 11 milionach egzemplarzy. W wyniku zaangażowania z przeszłości, a także sukcesu XCOM: Chimera Squad i XCOM 2 na Switch, Firaxis Games miało jeden z najlepszych lat w swojej historii. Spodziewamy się, że ten wzrost będzie kontynuowany, ponieważ studio ma kilka ekscytujących projektów w rozwoju, które zostaną ujawnione w tym roku - Take Two.