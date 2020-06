Civilization VII - plotki, przecieki, data premiery... i co byśmy chcieli zobaczyć w grze

Kiedy ukaże się Civilization VII? W chwili obecnej jeszcze nie ma konkretnej daty premiery tego tytułu, jednak od wydania Civilization VI minęło już ponad 3,5 roku, a to w świecie gier morze czasu. W tym tekście zbieramy wszystkie informacje na temat tej produkcji oraz dzielimy się z Czytelnikami własnymi oczekiwaniami.

Historia serii Civilization

Seria Civilization - a właściwie Sid Meier's Civilization - rozpoczęła podbój serc graczy w 1991 roku. Pierwszy tytuł zajmował cztery dyskietki (w wersji na Amigę) i choć nie był pierwszą produkcją z gatunku 4X (expand, explore, exterminate, exploit), to jednak raz na zawsze ustalił kanon tego typu produkcji. Wciągała na godziny i sprawiła, że nazwisko Sida Meiera przeszło do historii gier wideo. Sukces powtórzyła Civilzation II, wydana w 1996 roku. W tej produkcji mieliśmy wszystko, co powodowało, że "jedynka" była hitem oraz dziesiątki nowych rzeczy, przy których poprzednik okazywał się ubogim krewnym. A ponieważ wyszły trzy dodatki do tej produkcji - Conflicts in Civilization Scenarios (1996), Fantastic Worlds (1997) oraz rewelacyjny Test of Time (1999), do którego jeszcze powrócę w tym tekście - gracze zatapiali się na setki... ba, tysiące godzin w zmaganiach o globalną dominację. Produkcja ta pod dziś dzień jest niezwykle grywalna i przyznam, że pozwalam sobie od czasu do czasu na kolejną walkę o wystrzelenie rakiety kosmicznej. I bawię się przy tym równie dobrze, jak pod koniec lat 90-tych. Poniższy rzut ekranu pochodzi z rozgrywki z 21 maja 2020 roku.

Kolejna część serii, czyli Civilization III, ukazała się pięć lat po "dwójce", w 2001 roku. 2D i rzut izometryczny stały się passe, więc wprowadzono pseudo-3D, a także przebudowano wiele aspektów zabawy i wprowadzono mnóstwo nowych elementów, jak zasięg terytorialny miast, zmiany w sposobach handlu, jednostki generałów, itp. Czy była to zmiana udana? Cóż, zdania są po dzień dzisiejszy podzielone. Jak dla mnie - nie i nie pomogły dwa rozszerzenia (Play the World z 2002 roku oraz Conquests z 2003). Zapewne zadziałał tu element szoku - gracze nie wrócili do gry, którą już doskonale znali, ale musieli uczyć się niemal wszystkiego od nowa. Jednak można traktować Civilization III jako próbę generalną przez wypuszczeniem w 2005 roku Civilization IV, która weszła na rynek w 2005 roku i zmieniła serię na plus. Nie ma tu miejsca, aby wymieniać wszystkich nowości, wystarczy tylko krótko podsumować - rozgrywka jest świetna, wprowadza nowe drogi zwycięstwa, a także doskonale prezentuje się wizualnie. Dodatek Warlords, wydany rok później, wprowadzał nowe elementy związane z aspektem militarnym, a Beyond the sword (2007) - szpiegostwo. Całość wypadała perfekcyjnie i aż ciężko było pomyśleć, co jeszcze można dodać. Jak się okazało w 2010 roku - po premierze Civilization V - tym czymś była turystyka. Usunięto również możliwości handlu technologiami, znowu zmieniono opcje militarne, a przede wszystkim umożliwiono zakup i sprzedaż terenów. 21 października 2016 ukazała się Civilziation VI, ponownie zmieniająca rozgrywkę - całkowicie nowy system sprawowania rządów, w miastach mamy dzielnice, pojawia się możliwość przyśpieszania rozwoju technologii dzięki surowcom/budynkom czy "eurekom". Dwa lata później wprowadzono rozszerzenie Rise and Fall, a rok później - Gathering Storm (2019).

A do dalej?

Civilization VII - data premiery i oczekiwania

Na samym wstępie krótko i na temat: Civilization VII to na razie produkcja, o której nie ma żadnych informacji. Skąd zatem ta pewność, że w ogóle się ukaże? Mówiąc po ludzku: seria to kura znosząca złote jaja i wątpliwe jest, aby wydawca nie chciał kolejnego w swojej kolekcji. Biorąc pod uwagę, że różnice pomiędzy kolejnymi produkcjami to zazwyczaj 4-6 lat (Civ 1991, Civ 2 1996, Civ 3 2001, Civ 4 2005, Civ 5 2010, Civ 6 2016), można założyć, że Civilization VII ujrzy światło dzienne w przyszłym roku. Gdyby już znajdowała się w produkcji - na pewno byłyby o tym informacje. A co powinni przygotować producenci?

Przede wszystkim wprowadzić w podstawce te dodatki, które przy "szóstce" wyszły w rozszerzeniach - jak zmiany klimatyczne czy gubernatorzy zarządzający miastami. Osobiście chciałbym, aby postacie innych przywódców były mniej kreskówkowo-bajkowe, co trochę "upoważniłoby grę". Na wielu stronach w sieci sami fani serii podsuwają swoje pomysły. Warto wymienić najciekawsze:

plagi i system chorób - w czasach pandemii koronawirusa dostrzegamy, jak może zmienić się świat na skutek plagi. Wprowadzenie takich wydarzeń, odzwierciedlających historyczne nieszczęścia (jak "czarna śmierć"), mogłoby znacznie uatrakcyjnić grę i dodać do niej czynnik losowy, wymagający nie tylko wcześniejszego zabezpieczenia, ale również wpływający na każdy kraj (np. połowa populacji miasta wymiera, produkcja staje)

zmiany w funkcjonowaniu państw-miast - dlaczego nie miałyby łączyć się w sojusze? I dlaczego taki sojusz nie mógłby wypowiedzieć wojny "dużej" cywilizacji? No właśnie... A nie ma też powodu, dlaczego wioski barbarzyńcow nie mogłyby stawać się z biegiem czasu takimi państwami-miastami.

walka - tutaj bardzo dużo osób domaga się, aby w momencie konfliktu militarnego otwierała się mapka taktyczna. Osobiście kojarzy mi się to z Heroes of Might and Magic , ale byłoby to bardziej w stylu Age of Wonders . Przyznam, że nie wiem, czy pomysł to pozytywny, czy raczej negatywny? Trzeba by było zobaczyć w praktyce.

więcej opcji dyplomatycznych - a dlaczego nie wprowadzić unii personalnych? Małżeństw dzieci różnych władców w celu cementowania sojuszu?

dołączanie osadników do istniejących miast - było to możliwe w Civilization 2 (dla miast o maksymalanej wielkości 7), a później znikło. A szkoda. Teraz np. toczę grę i podbijam wrogów. Przejmuję od czasu do czasu osadników - i co z nimi zrobić? Cała mapa zajęta. Ani ich zmienić w robotników, ani nic... Dołączenie do mniejszych miast od razu przyśpieszyłoby ich wzrost. Można by także dodać uchodźców z terenów ogarniętych wojną lub z okolic skażonych radioaktywnie. Możliwości jest wiele.

zakładanie globalnych korporacji - element obecny w Civ IV, a potem... No cóż, w Civilization VI takie firmy jak McDonalds, IKEA czy ogólnie "globalni producenci" nie mają racji bytu.

Tyle ludzie ze świata. A co ode mnie? Przede wszystkim wiele osób narzeka, że końcówka zabawy wieje nudą. O ile nie toczymy wojen, mamy wytyczone granice, ustalone szlaki handlowe, pobudowane ulepszenia i ogólnie... klikamy Następna tura. Wymyślimy wszystkie technologie? To wymyślamy "Technologię przyszłości" nr 1, potem 2, 3, 4, 5, etc. A dlaczego by tego nie zmienić? Dla mnie wzorcowym tytułem jest Civilzization II: Test of Time, doskonale sprawuje się również Call to Power 2 (czyli klon drugiej "Cywilizacji"). W Test of Time mamy rozgrywkę w wersji Extend. Co to oznacza? Otóż posłanie statku kosmicznego nie kończy zabawy. Powód jest prosty - podczas podróży koloniści odkrywają nową technologię, która pozwala na odkrycie dalszego, futurystycznego drzewka rozwoju. Dlatego w miastach na Ziemi możemy produkować mechy, a przy jego końcu (gdyż i ono kiedyś się kończy) nie ma problemu z produkcją bomb znacznie silniejszych od atomowych - ich wybuch to niczym chwilowe otwarcie czarnej dziury na danym obszarze - a także żywych pojazdów, np. Lewiatanów, które są ni to potężnymi potworami morskimi, ni to jednostkami bojowymi. A w międzyczasie budujemy kolonie na planecie w innym systemie słonecznym, gdzie spotykamy jednostki i cywilizacje obcych. Żadna nie ma humanoidalnych kształtów.

Mało? W Test of Time jest możliwość gry w wersji science-fiction. Tu mamy nie jeden świat, a cztery - macierzystą planetę, pełną agresywnej fauny (miejscami i flory), opuszczone stacje kosmiczne do zasiedlania (grafika powyżej), gazowego olbrzyma oraz przestrzeń, w której krążą przedziwne jednostki obcych. Dostęp do kolejnych map jest odblokowywany - na przykład aby dotrzeć do stacji kosmicznych, należy mieć wahadłowiec, a z kolei na stacjach znajduje się technologia, która umożliwi polecenie do gazowego olbrzyma. A cały czas musimy rozwijać miasta, toczyć wojnę, eksplorować tereny, itp.

Z kolei w Call to Power 2 można budować miasta na dnach oceanów - i normalnie prowadzić tam szlaki handlowe, ulepszać teren wokół, itd. To przydałoby się zarówno w Civ 4, jak i 5 oraz 6, ponieważ gdy gramy na losowych światach, często ocean zapełnia 50% ich powierzchni.

Jak widać - w serii Civilziation jest jeszcze sporo do zrobienia. Gdyby twórcy Civilziation VII sięgnęli po te wzorce z Test of Time, byłaby świetna zabawa. Kto wie, może kiedyś doczekamy się rozgrywki, w której z Ur czy Babilony wyruszą na pobój świata mechy bojowe, wspierane przez statki kosmiczne?