Cloud Backup od nazwa.pl z nowymi funkcjami bezpieczeństwa

Nowa wersja aplikacji Cloud Backup wprowadza jednorazowe kody, aby skutecznie zabezpieczyć pliki backupu przed nieuprawnionym usunięciem oraz możliwość zmiany klucza szyfrowania, bez konieczności kasowania danych w kopii zapasowej. Nowe funkcje wydatnie podnoszą bezpieczeństwo, wyraźnie podkreślając profesjonalny charakter usługi backupu oferowanego przez nazwa.pl.

Cloud Backup to usługa kopii zapasowych plików i folderów dla komputerów z systemem Windows. Dane z komputerów użytkowników są automatycznie wysyłane do chmury, skąd mogą być łatwo i skutecznie przywrócone w przypadku utraty urządzenia, awarii nośnika, działania wirusa albo celowego usunięcia pliku przez pracownika. Kluczowym komponentem usługi jest aplikacja dla komputerów Windows – prosty klient, który odpowiada za automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych. Usługa właśnie doczekała się pierwszej dużej aktualizacji.

Nowa wersja aplikacji Cloud Backup wprowadza dwie funkcje z zakresu bezpieczeństwa: jednorazowe kody generowane w Panelu Klienta jako dodatkowe uwierzytelnienie w usłudze backupu oraz możliwość zmiany klucza (hasła) wykorzystywanego do szyfrowania danych, bez potrzeby usuwania danych kopii zapasowej.

Ochrona backupu

Niewiele firm przykłada należytą uwagę do kwestii zabezpieczenia samego backupu. To zaś ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia negatywnych skutków działań hakerów czy sfrustrowanych pracowników, których narzędziem odwetu staje się skasowanie firmowych plików. Dyski sieciowe nie spełniają tego wymagania, bowiem dane usunięte z dysku komputera zostaną wkrótce usunięte również z chmury oraz wszystkich synchronizowanych urządzeń. Każdy dysk oferuje co prawda funkcję kosza, ale jeśli atakujący uzyska dostęp do urządzenia, może bezpowrotnie usunąć oryginalne dane i ich kopie zapasowe.

Najnowsza wersja Cloud Backup rozwiązuje ten problem za pomocą jednorazowych kodów udostępnianych w Panelu Klienta nazwa.pl. Dostęp do plików backupu w witrynie wymaga dodatkowej autoryzacji – właśnie za pomocą wspomnianych kodów. W rezultacie atakujący nie ma możliwości usunięcia danych z kopii zapasowej, chyba że dodatkowo przełamie zabezpieczenia w systemie informatycznym nazwa.pl. To chyba już nie będzie tak proste, jak przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika.

Każde kolejne wersje plików przechowywane są w usłudze Cloud Backup przez 90 dni. Tyle mamy więc czasu na odzyskanie plików, które zostały zmodyfikowane lub usunięte z komputera.

Zmiana hasła

Kopie zapasowe w usłudze Cloud Backup szyfrowane są silnym algorytmem AES-256. Dzieje się to zanim jeszcze jakiekolwiek dane zostaną przesłane na serwery nazwa.pl. W odróżnieniu od popularnych dysków sieciowych, szyfrowanie odbywa się kluczem nadanym przez użytkownika. Firma nazwa.pl nie posiada dostępu do tego klucza, co buduje zaufanie do dostawcy, ale też rodzi pewne konsekwencje.

Dotychczas każda próba zmiany klucza wiązała się z koniecznością usunięcia danych backupu i ponownym przesłaniu plików do chmury. W rezultacie wraz z bieżącą kopią zapasową bezpowrotnie traciliśmy 90-dniową historię zmian w plikach. To już przeszłość.

Możliwość zmiany klucza szyfrowania danych w kopii zapasowej to druga nowość aplikacji Cloud Backup. Trzeba przyznać, że projektanci programu dość ciekawie poradzili sobie z obsługą kluczy szyfrowania. Po zmianie hasła przez użytkownika wszystkie dane w kopii pobierane są partiami na komputer użytkownika, gdzie zostają odszyfrowane za pomocą starego hasła, następnie zaszyfrowane nowym hasłem i ponownie wysyłane na serwer. W ten sposób użytkownicy otrzymali możliwość regularnej zmiany klucza szyfrowania z zachowaniem wszystkich zabezpieczonych dotychczas danych. Prawda, że pomysłowe?

O usłudze

Cloud Backup to usługa kopii zapasowej realizowana w chmurze nazwa.pl. Aplikacja dostępna jest dla komputerów z Windows 7 oraz 10 i oferuje wiele funkcji znanych z profesjonalnych rozwiązań backupu, w tym przyrostowe kopie zapasowe, kompresję i deduplikację danych oraz mechanizmy weryfikacji poprawności wykonania kopii zapasowej.

Oferta Cloud Backup obejmuje jeden plan taryfowy. 1 TB przestrzeni dyskowej na kopie zapasowe kosztuje 120 zł rocznie za każdy chroniony komputer (w promocji 60 zł). Obecnie nazwa.pl oferuje 90-dniowy okres testowy. Wystarczy przy zamówieniu na stronie https://www.nazwa.pl/ wybrać opcję Voucher, a następnie użyć kodu rabatowego mc96-7453-6853. Oferta promocyjna ważna jest do 18-04-2020.