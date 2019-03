Cloud VPS, czyli lepsza odsłona serwerów VPS dostarczanych z infrastruktury chmury

Usługi Cloud VPS skutecznie łączą zalety klasycznych serwerów VPS z usługami chmury, bez balastu skomplikowanych cenników i trudności w oszacowaniu kosztów, jak ma to miejsce w przypadku korzystania z pełnej chmury obliczeniowej.

W klasycznym ujęciu zasoby fizycznego hosta dzielone są na wiele maszyn wirtualnych, oferowanych klientom w formie usług VPS. W rezultacie awaria pojedynczego serwera prowadzi do niedostępności usług dla wielu użytkowników jednocześnie. Podejście to jest nieakceptowalne dla coraz bardziej wymagających klientów, z czego doskonale zdają sobie sprawę najwięksi dostawcy hostingu oferując serwery VPS uruchamiane w ramach klastrów wirtualizacji lub w infrastrukturze chmury. To właśnie dla tej kategorii rozwiązań ukute zostało określenie Cloud VPS.

Zaszufladkowanie Cloud VPS jako kolejnego chwytu marketingowego okaże się błędem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że stanowią one kolejny, naturalny etap w rozwoju usług VPS. Oczywiście Cloud VPS oferuje te same funkcjonalności, co klasyczny VPS. Mowa tutaj o gwarancji i separacji zasobów obliczeniowych, pełnym dostępie root czy możliwości instalowania własnego oprogramowania i bibliotek. Infrastruktura chmury stanowi tutaj wartość dodaną, która istotnie wyróżnia ofertę Cloud VPS na tle tradycyjnych serwerów VPS.

Wysoka dostępność

Już sama definicja infrastruktury chmury wskazuje na wysokodostępne środowisko, w którym awaria dowolnego elementu nie prowadzi do niedostępności usług dla klientów końcowych. Wiele fizycznych serwerów połączonych jest w jeden nadmiarowy system. W momencie zauważenia problemu z fizycznym serwerem, albo konieczności przeprowadzenia na nim prac administracyjnych, maszyny wirtualne migrowane są do innego, aktywnego węzła bez przerywania pracy.

Infrastruktura chmury eliminuje problem z wydajnością dostarczanych usług. Gdy wielu klientów zażąda nadmiarowych zasobów, jeden fizyczny serwer nie będzie w stanie ich zapewnić. Chmura daje tutaj dużo szersze możliwości skalowania zasobów. Dostawca może migrować serwery VPS do mniej obciążonych hostów, aby zapewnić im właściwe środowisko pracy.

Bezpieczeństwo samej usługi ściśle zależy od zastosowanych technologii oraz polityki firmy np. w zakresie gwarancji zasobów przydzielanych klientom. Dla przykładu Aruba Cloud kładzie duży nacisk na wiarygodność i niezawodność usług. Wszystkie serwery VPS Cloud Aruby uruchamiane są w oparciu o sprawdzone rozwiązania wirtualizacji VMware.

Wśród wielu obaw przed migracją do chmury dominuje brak informacji o miejscu przechowywania i przetwarzania danych. Sprawa wydaje się być prosta, jeśli mówimy o pojedynczym hoście, na którym uruchamiane są usługi VPS. Warto jednak pamiętać, że chmura obliczeniowa nie jest jakimś wirtualnym bytem. Tutaj również można wskazać lokalizację, z której dostarczane są serwery Cloud VPS. W przypadku Aruby do wyboru mamy 8 europejskich centrów danych, z których jedno zlokalizowano w Warszawie.

Oferta serwerów

Oferta Cloud VPS nie odbiega od tradycyjnych usług VPS. Do wyboru mamy zazwyczaj trzy lub cztery predefiniowane konfiguracje serwerów, skrojone na miarę potrzeb różnych klientów. Konfiguracja każdego serwera obejmuje ustaloną liczbę rdzeni procesora, ilość pamięci RAM, miejsca na dysku oraz limit transferu danych.

W Aruba Cloud do wyboru mamy maszyny wirtualne dostępne w czterech rozmiarach (small, medium, large oraz extra-large), z których najczęściej wybierana - medium (24,99 zł miesięcznie) zapewnia zasoby 1 rdzenia procesora, 2 GB RAM oraz 40 GB szybkiej przestrzeni dyskowej SSD. Klienci mają do wyboru kilkadziesiąt szablonów i gotowych do pracy systemów operacyjnych Linux oraz Windows Server.

Funkcje znane z chmury

Infrastruktura chmury stanowi kluczowy, choć nie jedyny wyznacznik oferty Cloud VPS. Drugim może być dostęp do wielu funkcji znanych z rozwiązań chmury obliczeniowej takich jak mechanizmy równoważenia obciążeń, migawki czy dostęp do API programistycznego.

Administrator może powołać wiele instancji serwerów i rozkładać ruch między nimi za pomocą programowych narzędzi do równoważenia obciążeń (load balancerów). Niestandardową funkcją serwerów VPS są także migawki (ang. snapshots). Migawka pozwala uchwycić stan serwera VPS w danym momencie czasu. W przypadku nieudanej aktualizacji albo ataku hakerskiego istnieje możliwość przywrócenia serwera do poprzedniego stanu uchwyconego w migawce. Z kolei API programistyczne pozwala zarządzać serwerem z poziomu zewnętrznych narzędzi, interfejsów czy własnych aplikacji. W ten sposób istnieje możliwość zautomatyzowania niektórych zadań administracyjnych.

Bez obaw o koszty

Cloud VPS nie oferuje elastyczności znanej z chmury obliczeniowej, a więc możliwości dowolnego kształtowania parametrów serwera, ale ma za to jedną ogromną przewagę. W ramach stałej miesięcznej opłaty otrzymujemy w pełni funkcjonalny serwer webowy, bez obawy o nadmierne koszty. To właśnie skomplikowane cenniki, oparte o rozliczenia za zużyte zasoby (moc obliczeniowa, liczba operacji dyskowych, transfer) okazują się być hamulcem blokującym wykorzystanie chmury obliczeniowych w małych i średnich projektach internetowych. Na tym tle serwery Cloud VPS pozostają wyraźnie tańsze od instancji wirtualnych uruchamianych w pełnej chmurze, a jednocześnie tak samo atrakcyjne cenowo, jak klasyczne serwery VPS innych dostawców.