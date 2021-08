Cloudflare odparło największy atak DDoS w historii

Kolosalny botnet w ciągu zaledwie sekundy wysyłał 17,2 mln żądań HTTP.

Cloudflare to firma stojąca za infrastrukturą sieciową, z której korzystają miliony stron i serwerów www. Wczoraj nastąpił na nią atak DDoS (distributed denial of service) prowadzony przy użyciu potężnego botnetu. Choć był krótki - 30 sekund - cechowała go niezwykłą intensywność. W szczytowym momencie urządzenia botnetu wysyłały 17,2 mln zapytań HTTP na sekundę. Gdyby nie zaawansowane mechanizmy ochronne, tysiące stron zostałoby "zapchanych" i w efekcie przestałoby działać. Gwałtowność ataku obrazuje poniższa infografika.

Cloudflare udało się odeprzeć natarcie dzięki własnemu mechanizmowi denial of service daemon (dosd). Większość maszyn atakujących znajdowała się w Indonezji (ok. 15%), duże ilości w Indiach, Brazylii oraz Wietnamie. Choć nie wiadomo, kto stoi za atakami, botnetem jest prawdopodobnie niesławny Mirai. Ta sieć maszyn-zombie już kilka razy przeprowadziła udane ataki DDoS na świecie. Cloudflare zwraca uwagę, że wiele maszyn atakujących to nie komputery czy laptopy, ale urządzenia Internetu Rzeczy, jak routery czy smart kamery, dlatego przypomina każdemu ich posiadaczowi o konieczności okresowej zmiany haseł.

