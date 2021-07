Clubhouse w końcu wychodzi z bety!

Aplikacja Clubhouse, która opiera się tylko na komunikacji głosowej i wysyłaniu wiadomości dźwiękowych w końcu jest ogólnodostępna. Pobierać mogą ją użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS.

Jeżeli czekaliście na aplikację Clubhouse, to mamy dla was dobrą wiadomość. Alpha Exploration Co. w końcu zdecydowała o zamknięciu beta testów i oddaniu aplikacji szerszemu gronu użytkowników. Od dzisiaj nie potrzebujemy już specjalnego zaproszenia, aby korzystać z Clubhouse. Aplikacja jest dostępna dla posiadaczy urządzeń z Androidem i iOS.

Wraz z oficjalnym otwarciem się na szersze grono odbiorców Clubhouse zmienił swoje logo oraz stronę internetową. Logo ma zmieniać się co miesiąc i za każdym razem prezentować nową osobę związaną z platformą. Obecnie możemy zobaczyć na nim Justina "Meezy" Williamsa, osobę bardzo mocno związaną ze środowiskiem muzycznym w amerykańskiej Atlancie. Jest on managerem m.in. 21 Savage, Kid Hazel oraz Slaughter Gang. Ma oczywiście swój profil na portalu, gdzie możemy go śledzić.

Clubhouse przygotował się także na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Od teraz użytkownicy w swoim profilu mogą ustawić jako emotikonę flagę państwa, z którego pochodzą. Ta flaga będzie także wyświetlana jako odznaka na naszym profilu w pokojach, w których się znajdujemy.

Mimo tego, że aplikacja dopiero teraz została udostępniona wszystkim chętnym, jej producent od razu zapowiedział, że co najmniej raz na kilka tygodni będzie ją aktualizował i dodawał nowe funkcje. Możemy także spodziewać się, że poprawione zostaną kwestie związane z bezpieczeństwem. W trakcie testów niektórym użytkownikom udawało się przechwytywać wiadomości z pokoi oraz powiązać wiadomość z konkretnymi osobami.

Przypominamy, że Clubhouse jest aplikacją, w której komunikacja opiera się tylko na wiadomościach głosowych. Możemy je wysyłać bezpośrednio do innych osób oraz tworzyć pokoje dla większych grup. Program pozwala nam także na śledzenie konkretnych użytkowników i przesyłanie im dobrowolnych dotacji.