Clubhouse wreszcie dla wszystkich użytkowników Androida!

Sieć społecznościowa, z której do tej pory mogli korzystać tylko posiadacze urządzeń od Apple, niebawem będzie dostępna także dla użytkowników Androida. Według informacji twórców to tylko kwestia dni.

Twórcy sieci Clubhouse poinformowali wczoraj, że w ciągu najbliższego tygodnia rozszerzą dostępność swojej aplikacji na urządzeniach z systemem Android. Do tej pory była ona dostępna tylko dla posiadaczy smartfonów do Apple. Kilka dni temu Clubhouse wszedł w fazę beta testów na systemie od Google dla użytkowników z USA. Wersja na Androida ma się pojawić we wtorek w Brazylii, Japonii i Rosji a najpóźniej do piątku będzie dostępna dla całego świata.

Początkowo Clubhouse działał tylko w środowisku iOS. Twórcy powiedzieli wprost, że wersja na Androida była jedną z najbardziej pożądanych funkcji ich produktu. Na początku tego roku zaczęli pracować nad tym rozwiązaniem i teraz zaczynamy widzieć efekty. Co prawda obecnie wersja aplikacji na Androida jest dużo bardziej uboga niż ta z iOS i brakuje jej wielu przydatnych funkcji, jednak twórcy zapewniają, że wszystkie opcje mają być przeniesione w takim samym kształcie.

Czym jest Clubhouse? Jest to sieć społecznościowa, która skupia się na rozmowach głosowych odbywających się w czasie rzeczywistym, oparta o tzw. interest graph, czyli rozmowy z nieznajomymi, z którymi łączą nas wspólne tematy i zainteresowania. Jak aplikacja przyjmie się szerzej w naszym kraju? Czas pokaże.

źródło: Techcrunch.com