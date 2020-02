Co Apple pokaże 31 marca?

Apple ma zaprezentować 31 marca swoje nowe produkty. Spodziewamy się zobaczyć AirPods, odświeżone Apple TV, a być może także iPada z solidnym aparatem.

W zeszłym roku wiosenny pokaz Apple poświęcony był przede wszystkim usługom, w tym roku ma być odwrotnie - sprzęt ma stać na pierwszym miejscu, a usługi znajdować w jego cieniu. Przede wszystkim oczekujemy następcy iPhone SE, czyli iPhone 9, a także odświeżonego modelu iPada Pro. Oprócz tego mają pojawić się nowe słuchawki Air Pods oraz AirPods Pro, a ostatnie przecieki mówią o pracach Apple nad kolejnymi, w których położono duży nacisk na aktywną redukcję hałasu. Na Twitterze pojawił się przeciek mówiący o słuchawkach Apple AirPods (X Generation), które mają kosztować 399 dolarów. W jego źródle podano informację o bezprzewodowym ładowaniu oraz wsparciu dla Siri.

Na stronie sieci Target pojawiły się dwa nowe urządzenia Apple, które jeszcze nie miały swoich oficjalnych zapowiedzi. Nie ma jednak informacji o ich specyfikacji i możliwościach, są za to ceny. Pierwsze z nich to Apple TV Gen X - 179 dolarów. Drugie - iPod Touch X Generation w cenie 399 dolarów. Wracając do oczekiwań - spodziewamy się odświeżonego modelu iPad Pro z aparatem w stylu iPhone 11. Analityk Ming-Chi Kuo zdradził jakiś czas temu, że jednym z obiektywów będzie sensor ToF, co pozwoli tabletowi na korzystanie z zaawansowanych rozwiązań AR oraz wykonywanie skanów 3D. Tutaj warto przypomnieć, że niedawno Apple nawiązało współpracę z Sharpr 3D - być może zobaczymy sygnowane logiem producenta oprogramowanie CAD.