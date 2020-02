Co Apple zaprezentuje w najbliższych miesiącach?

Dzięki najnowszym raportom z Chin dowiadujemy się, jakie produkty z logo nadgryzionego jabłka pojawią się w sprzedaży w Q1 i Q2 2020.

Według znanego analityka Guo Mingxuan z Chin pierwsza połowa 2020 roku będzie dla Apple bardzo pracowita. Wszystko wskazuje na to, że Apple nie zamierza osiadać na laurach i cieszyć się wynikami sprzedażowymi.

Źródło: macworld.com

Mingxuan zdecydowanie potwierdza plotki, które słyszymy od kilku miesięcy. W 2020 roku Apple w końcu ulegnie i faktycznie zaprezentuje taniego iPhone'a. Wiemy, że o produkcie tym mówi się od dobrych dwóch lat, ale według kilku niezależnych od siebie źródeł z Chin, które mają powiązania z fabrykami Apple zdecydowało się już na rozpoczęcie produkcji nowego modelu. iPhone 9 znany także jako iPhone SE 2 zadebiutuje w marcu 2020 roku.

Kolejną nowością ma być AirTag - nowy czujnik śledzący z Bluetooth. Ma on korzystać z technologi UWB od Apple. AirTag będzie niczym innym, jak brelokiem, który pozwoli łatwo zlokalizować na przykład zgubione kluczyki do samochodu. Analityk Mingxuan donosi, że AirTag do poprawnego działania wymagać będzie procesora Apple A13 z chipem U1. Oznacza to, że z najnowszej zabawki skorzystają jedynie posiadacze iPhone'a 11 oraz nowszych modeli (z iPhone 9 łącznie).

Guo Mingxuan uważa, że Apple ponownie zabierze się za produkcje ładowarki bezprzewodowej AirPower, która została zaprezentowana już dwa lata temu, ale ostatecznie nigdy nie trafiła do sprzedaży. Nie jest pewne, czy Apple nadal pozostanie przy nazwie AirPower.

Wraz ze stale zwiększającą się popularnością słuchawek bezprzewodowych AirPods oraz AirPods Pro Apple może zaprezentować kolejny, nowy model słuchawek wysokiej klasy. Możliwe, że słuchawki sprzedawane będą jako produkt Apple lub Beats.

Zgodnie z raportem z Chin w 2020 roku możemy spodziewać się aktualizacji MacBook'ów Air i Pro. Główna nowość? Oczywiście klawiatura Magic Keyboard znana z 16 calowego MacBook'a Pro. Poza nowym urządzeniem wprowadzającym Apple zapewnie zaktualizuje procesory do układów Intel 10 generacji. Ostatnim sprzętem, który może zadebiutować w tym półroczu jest iPad Pro, który nie został odświeżony od półtora roku.

Źródło: gizchina.com