Co dalej z Krainą Lovecrafta? Sprawdź!

Jeszcze na początku tego roku wszystko wydawało się być na najlepszej drodze do stworzenia drugiego sezonu Krainy Lovecrafta. W lutym twórczyni serii Misha Green pracowała nad kolejnymi odcinkami i wyglądało na to, że doczekamy się kontynuacji tego dobrze przyjętego serialu.

Jak się jednak okazuje, tak się nie stanie. Pomimo dobrego odbioru oraz licznych wygranych i nominacji do prestiżowych nagród, HBO zdecydowało o zakończeniu serialu po zaledwie jednym sezonie. Platforma wystosowała krótkie oświadczenie, w którym poinformowała o podjętej decyzji:

Decyzję o skasowaniu serialu skomentowała także jego twórczyni, Misha Green. Pokazała także, jak rozwinęłaby się historia w drugim sezonie:

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. ????✊???? #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg