Co grają w kinach? Filmowe premiery tego tygodnia

Jesteś ciekaw, co warto obejrzeć dzisiaj w kinach? Sprawdź dzisiejszą listę premier i nowości oraz gdzie można je zobaczyć.

Dziś w kinach popularnych sieci takich jak Multikino, Cinema City oraz Helios odbywają się polskie premiery trzech ciekawych filmów. Dwudziestego szóstego listopada do listy granych aktualnie tytułów dołączy potencjalny hit z iście gwiazdorską obsadą, polski dramat erotyczny producentki Dody Rabczewskiej "Dody" oraz zupełnie nowa bajka Disneya. Sami widzicie, że jest co oglądać. Poniżej produkcje okraszone opisem fabuły wraz ze zwiastunem.

fot. Tim Miroshnichenko/Pexels

Dom Gucci

reż. Ridley Scott

„Dom Gucci” inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci. Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną. W rolach głównych: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek oraz Al Pacino.

Zobacz również:

Dziewczyny z Dubaju

reż. Maria Sadowska

"Dziewczyny z Dubaju" to film oparty na prawdziwych wydarzeniach, który demaskuje hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnia całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej". Fabuła śledzi losy Emi, młodej i ambitnej dziewczyny, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Nasze magiczne Encanto

reż. Byron Howard i Jared Bush

"Nasze magiczne Encanto" to nowy film Disneya opowiadający historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście — w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia sprawiła, że każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją.

