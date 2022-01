Co jest nie tak z serialem Dexter: New Blood

Dexter: New Blood jest świetnym serialem, nie ma co do tego dwóch zdań. Twórcy nie ustrzegli się jednak kilku mniejszych lub większych błędów i nieścisłości w prowadzeniu fabuły.

Dexter jest jednym z najlepszych seriali, jakie powstały w XXI wieku, co do tego nie ma wątpliwości. Trzeba przyznać, że Dexter: New Blood także trzyma poziom i opowiedziana w nim historia jest świetna. Nikt nie jest jednak nieomylny i twórcy najnowszej produkcji o seryjnym zabójcy nie ustrzegli się pewnych błędów i nieścisłości w prowadzeniu fabuły. Poniżej przyjrzymy się kilku najbardziej rzucającym się w oczy dziurom fabularnym w Dexter: New Blood.

UWAGA NA SPOLERY, KTÓRE ZDRADZAJĄ FABUŁĘ ORAZ ZAKOŃCZENIE DEXTER: NEW BLOOD

Dexter jest nieśmiertelny?

Dexter: New Blood (fot. Showtime)

Czy Dexter posiada dar nieśmiertelności i cudowną moc szybkiego uzdrawiania? No cóż, w finale 8 sezonu w 2013 roku Dexter Morgan wpłynął w sam środek huraganu na swojej łodzi i przeżył. To już wydawało się mało prawdopodobne, jednak otworzyło twórcom furtkę to stworzenia kontynuacji, która ujrzała światło dzienne w 2021 roku. W Dexter: New Blood także ujawniły się wyjątkowe zdolności głównego bohatera. Konkretnie chodzi o 8 odcinek. Cała sprawa zaczyna się od wypadku samochodowego, z którego Dexter, czy jak kto woli Jim wychodzi praktycznie bez szwanku. Trzeba zauważyć, że miał związane ręce i nogi co skutecznie mogło utrudniać ochronę przed uderzeniem i upadkiem, jednak tutaj pierwszy raz pokazała się super moc naszego bohatera. Zaczął on później uciekać przed uzbrojonym Elrickiem, posłańcem Kurta Caldwella, jednak jedna z kul dosięgła celu, a konkretnie jego nogi. Widzimy dokładnie, że Dexter mocno krwawi i utyka, co nie jest niczym dziwnym. Został w końcu postrzelony. Najdziwniejsze jest to, co dzieje się na początku kolejnego odcinka. Fabuła 9 epizodu rozpoczyna się jeszcze tej samej nocy, jednak wydaje się, jakby Dexterowi zupełnie nic już nie dolegało. Cudownie ozdrowienie? Być może.

Ketamina jako poszlaka? Tak średnio bym powiedział, tak średnio

Główną poszlaką, dzięki której Angela powiązała Dextera z Rzeźnikiem z Bay Harbor była ketamina, którą wykryto w ciele producenta narkotyków, z którym rozprawił się nasz główny bohater. Policjantka nawet wyszukała w internecie powiązanie tego środka z zabójcą z Miami. Co ciekawe, w oryginalnej serii Dexter wyraźnie zaznaczył, że do usypiania swoich ofiar używał etorfiny, która jest pólsyntetycznym lekiem opoidowym. Fakt, w Iron Lake dużo łatwiej zdobyć ketaminę niż etorfinę. Cekawe tylko, dlaczego twórcy zdecydowali się na tego typu zabieg wiedząc, że Dexter nigdy wcześniej nie używał tego środka.

Harrison zapisany do szkoły na ładne oczy?

Dexter: New Blood (fot. Showtime)

Harrison po podjęciu decyzji, że zostaje w Iron Lake bardzo szybko został zapisany do szkoły. Co ciekawe, nigdzie wcześniej nie było powiedziane, jakie nazwisko nosi syn Dextera. Jak więc został wpisany na listę uczniów? Jako Harrison Morgan czy może Harrison McKay (nazwisko Hannah, opiekunki Harrisona po ucieczce Dextera)? Prawo w stanie Nowy Jork wymaga przedłożenia dokumentów poświadczających dane osobowe oraz akt urodzenia dziecka przy zapisie do szkoły. Różnica w nazwisku mogłaby bardzo szybko zwrócić uwagę na ukrywaną tożsamość Dextera.

Dlaczego Dexter zabił Logana?

Dowody zebrane przez Angelę mogące powiązać Dextera z zabójstwami w Iron Lake lub Rzeźnikiem z Bay Harbor były na tyle słabe, że najprawdopodobniej zostałyby obalone w sądzie. Harrison także znajdował się pod dobrą opieką. Dlaczego więc Dexter postanowił zabić pilnującego go Logana i uciec z aresztu? Ciężko jest logicznie odpowiedzieć na to pytanie. O ile wcześniejsze podejrzenia można by bardzo szybko i łatwo podważyć, tak zabójstwo policjanta na komisariacie oraz ucieczka z celi jednoznacznie wskazują na Dextera jako winnego.

Co ze śmiercią LaGuerty?

Dexter: New Blood (fot. Showtime)

Każdy, kto oglądał oryginalny serial Dexter wie, że to nie Morgan stoi bezpośrednio za zabójstwem LaGuerty. Przecież to Debra pociągnęła za spust chcąc chronić brata. Co więcej, wszystko wskazywało na to, że LaGuerta oraz Hector Estrada, którego ścigała policjantka starli się w kontenerze transportowym i wzajemnie postrzelili. Dlaczego więc Angel Batista trzymał w szufladzie biurka dokumenty dotyczące tej sprawy? Od tamtych wydarzeń minęło co najmniej 10 lat i raczej wątpliwym jest, aby komisarz starał się doszukiwać "prawdy" w teoretycznie zamkniętej i jasnej sprawie. Jednak w finale Dexter: New Blood to właśnie ta sprawa była przysłowiowym gwoździem do trumny Dextera.

