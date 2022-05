Co kupić na Dzień Dziecka? Z takiego prezentu twoje dziecko na pewno się ucieszy [23.05.2022]

Co kupić dla malucha, a jaki jest najlepszy prezent dla nastolatka? Sprawdzamy najciekawsze prezenty na Dzień Dziecka 2022 w sklepie Media Markt.

Spis treści

Zastanawiasz się, co kupić dziecku, by sprawić mu radość? Internet pełen jest ciekawych poradników, jednak ty szukasz czegoś wyjątkowego? Proponujemy coś z elektroniki – taki prezent z pewnością ucieszy zarówno młodszą pociechę, jak i nastolatka. Najlepsze są przecież funkcjonalne prezenty, a do takich możemy zaliczyć zebrane przez nas propozycje. Zobacz, co ciekawego dla dziecka można kupić w sieci media Markt.

SmartWatch dla dzieci FOREVER TF1 IGO JW-100 Czarny

Typ wyświetlacza: Kolorowy, TFT

Czujniki: Akcelerometr, Pulsometr

Łączność: Bluetooth 4.0

Wodoodporność: Stopień ochrony IP68

Cena: 129,99 zł Kupisz tutaj

Zobacz również:

Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 Gun Metal

Moc: Moc znamionowa: Obwód bi-amp 2 x 20 W (tryb AC)

Bluetooth: 4.2

Czas pracy na bateriach/akumulatorze [h]: 15

Odporność: IPX7, Wodoodporność

Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz

Przetwornik: Głośnik niskotonowy 2 x 63 mm

Stosunek sygnału do szumu: 80 dB Tweeter 2 x 20 mm

Wejście AUX (Line in): Tak

USB: Z możliwością ładowania urządzeń

Zastosowane technologie: Power bank

Cena: 979 zł – 799 zł Kupisz tutaj

Tablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 2021 Wi-Fi 3GB/32GB Srebrny (Silver) SM-T220NZSAEUE

Ekran: 8.7" (1340 x 800, TFT/TN)

Pamięć wbudowana: 32 GB

Pamięć RAM: 3 GB

System operacyjny: Android 11

Sposób obsługi: Dotykowy

Kamera przednia: 2 Mpix

Kamera tylna: 8 Mpix

Odbiornik GPS: Tak

Rodzaj GPS: GLONASS, GPS

Video: Rozdzielczość nagrywania wideo: FHD (1920x1080)

Dźwięk: 2 głośniki stereo; Dolby Atmos

Czujniki: akcelerometr, czujnik światła, kompas

Cena: 699 zł Kupisz tutaj

SmartWatch dla dzieci BEMI Fun Różowy

Typ wyświetlacza: Dotykowy, IPS, Pojemnościowy

Czujniki: G-sensor, Pulsometr

GPS: Tak

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi

Przeznaczenie: Bieganie, Dla Dzieci, Outdoor

Procesor: Spreadtrum 8521E

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Kształt koperty: Prostokątny

Inne: Dualcore

Wodoodporność: Stopień ochrony IP67

Pamięć RAM: 512 MB

Cena: 449 zł Kupisz tutaj

Laptop LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K100QSPB FHD i5-11300H/8GB/512GB SSD/GTX1650 4GB/Win11H Czarny (Shadow Black)

Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD), IPS)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: M.2 PCIe, NVMe, 512 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (Full HD)

Typ matrycy: IPS

Powłoka matrycy: Matowa

Cena: 3799 zł – 3499 zł Kupisz tutaj

SmartWatch dla dzieci Bemi Sport Czarny

Typ wyświetlacza: Dotykowy, IPS, Pojemnościowy

Czujniki: G-sensor, Pulsometr

GPS: Tak

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi

Przeznaczenie: Bieganie, Dla Dzieci, Outdoor

Wodoodporność: Stopień ochrony IP67

Pamięć RAM: 512 MB

Cena: 499 zł Kupisz tutaj

Laptop APPLE MacBook Air 13 M1/8GB/256GB SSD/INT/macOS Srebrny MGN93ZE/A

Wyświetlacz: 13.3" (2560 x 1600, IPS)

Pamięć RAM: 8 GB DDR4

Dysk SSD: 256 GB

Grafika: APPLE M1 (7-rdzeniowe gpu)

Rozdzielczość: 2560 x 1600

Typ matrycy: IPS

Powłoka matrycy: Błyszcząca

Cena: 4999 zł – 4799 zł Kupisz tutaj

SmartWatch BEMI ARI Czarny

Typ wyświetlacza: IPS

Czujniki: Ciśnieniomierz, G-sensor

Łączność: Bluetooth

Przeznaczenie: Bieganie, Fitness, Jazda na rowerze, Outdoor, Pływanie, Siłownia

Procesor: Nordic NRF52832

Kształt koperty: Okrągły

Wodoodporność: Stopień ochrony IP68

Pamięć RAM: 64 MB (RAM)

Cena: 159,99 zł Kupisz tutaj

