Co kupić na Dzień Kobiet? 7 prezentów do stówki

Co kupić na Dzień Kobietr, gdy ogranicza Cię budżet? Propozycji jest wiele! Sprawdź, gdzie znajdziesz prezenty, które mogą ucieszyć, a kosztują mniej niż 100 zł.

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy to nie musimy już mierzyć się z walką o prawa do głosowania, jednak Dzień Kobiet pozostał z nami na dobre. Święto jest hucznie obchodzone w Polsce od dekad, a drobne upominki dla żon, partnerek, mam, córek i nie tylko, stały się swego rodzaju tradycją. Wbrew pozorom, prezenty wcale nie muszą być drogie, aby wywołały uśmiech. Wystarczy, że wybierzemy coś, co odpowiada zainteresowaniom i upodobaniom. Zwłaszcza, gdy włożymy w to wiele serca. Oto nasze zestawienie kilku najlepszych prezentów, za które nie zapłacisz więcej niż 100 zł!

Co kupić na Dzień Kobiet? 10 prezentów do 100 zł

Słuchawki dokanałowe Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Bezprzewodowe słuchawki z modułem Bluetooth mogą być pomocne zarówno w pracy, jak i na treningu. Wbrew pozorom, wcale nie muszą być drogie - nawet, jeśli pochodzą od Xiaomi. Jeden cykl ładowania to aż kilkanaście godzin słuchania.

Czas pracy [h]: do 18

Typ słuchawek: Dokanałowe

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia [Hz]: 20 - 20000

Dynamika [dB]: 98

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

Kolor: Czarny

Słuchawki nauszne Sony MDRZX110B

Budżetowa wersja słuchawek od Sony to znakomity wybór dla melomanek i fanek podcastów. Na wygodę użytkowania wpływa obrotowa konstrukcja, a dzięki możliwości składania - model zajmuje znacznie mniej miejsca.

Przeznaczenie: Dla dzieci, Do biegania, Na rower, Na siłownię

Typ słuchawek: Nauszne

Transmisja bezprzewodowa: Nie

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 12

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 22000

Dynamika [dB]: 98

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

ORO-MED Oro-Sonic Basic

Higiena jamy ustnej jest niezwykle ważna, a jak wiadomo dbanie o zdrowie bliskich osób jest najwyższą formą troski. Model od Oro-Med umożliwia aż 3 tryby szczotkowania, a zastosowany akumulator pozwoli zapomnieć o zasilaniu nawet przez 20 dni.

Czas działania: do 20 dni

Ruchy soniczne [ruchów/min]: 28000

Tryb pracy: Codzienne czyszczenie, Delikatne czyszczenie, Wybielanie

Funkcje: Sygnalizator czasu mycia

Blender kielichowy Deerma NU01

Bezprzewodowy model będzie trafnym upominkiem dla kobiet i dziewcząt, które uwielbiają smoothie i różnorodne koktajle. Wersja pozbawiona zbędnych kabli umożliwia obsługę nawet poza domem.

Moc [W]: 45

Pojemność całkowita kielicha [l]: 0,3

Wykonanie kielicha: Tworzywo sztuczne

Liczba prędkości: 1

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu, Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Smartband FOREVER Fitband SB-50

Kobiety uwielbiają spędzać aktywnie czas - niezależnie od wieku. Prosty smartband przyda się podczas treningów, a to dzięki kontrolowaniu postępów, badaniu pulsu i stałym dostępie do powiadomień.

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Komunikacja: Bluetooth

Wodoszczelność: Tak

GPS: Nie

Gofrownica Clatronic WA 3491

Chrupiące gofry mogą brzmieć jak idealne śniadanie i to we własnej kuchni. Gofrownica od marki Clatronic umożliwia przyrządzenie deseru w kształcie serc, a jeden cykl pracy to aż 5 sztuk ciepłych przekąsek.

Moc [W]: 1200

Wykonanie obudowy: Tworzywo sztuczne

Funkcje: Regulacja temperatury, Nieprzywieralna powłoka płytek

Aromatyzer Stadler Form Lina

Niewiele osób wie, jak dużą rolę grają w naszym otoczeniu zapachy. Aromatyzer uwalnia wybrane olejki dzięki wkładowi w postaci kuli zapachowej. Dzięki kompaktowej budowie i minimalistycznemu wyglądowi, model może dodatkowo zdobić naszą szafkę sypialnianą, a jednocześnie nie oszpecać wnętrza.

Kolor: biały

Sterowanie: mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 6,7 x 8 x 6,7 cm

Waga: 0,095 kg

Jak widać nie trzeba narażać swojego budżetu, aby sprawić bliskiej osobie trafiony prezent. Jeśli chcesz wydać na upominek nieco więcej lub szukasz czegoś konkretnego, zajrzyj do naszych wpisów. Mamy coś dla fanów gotowania, majsterkowania, a nawet Smart Home i elektronicznych gadżetów!