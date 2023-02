Co kupić na Walentynki? 7 prezentów do stówki

Co kupić na Walentynki, gdy ogranicza Cię budżet? Propozycji jest wiele! Sprawdź, gdzie znajdziesz prezenty, które mogą ucieszyć, a kosztują mniej niż 100 zł.

Wiele osób zarzeka, że Walentynki to święto, któremu nie ulegają, bo każdy dzień spędzania czasu z partnerami jest wartościowy. Oczywiście, jednak wiele par akurat w tym dniu, pozwala sobie na specjalne wyjścia i świętuje, a każda dodatkowa okazja do sprawiania sobie uśmiechu jest na wagę złota. Nie sposób zaprzeczyć, że 14.02 kojarzy się również z upominkami, które aby ucieszyć - wcale nie muszą być drogie. Wystarczy, że wybierzemy coś, co odpowiada zainteresowaniom i upodobaniom partnera. Zwłaszcza, gdy włożymy w to wiele serca. Oto nasze zestawienie kilku najlepszych prezentów, za które nie zapłacisz więcej niż 100 zł!

Co kupić na Walentynki? 10 prezentów do 100 zł

Słuchawki dokanałowe Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Przeznaczenie: Do telefonów, Na siłownię

Czas pracy [h]: do 18

Typ słuchawek: Dokanałowe

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Dynamika [dB]: 98

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

Kolor: Czarny

Słuchawki nauszne Sony MDRZX110B

Przeznaczenie: Dla dzieci, Do biegania, Na rower, Na siłownię

Typ słuchawek: Nauszne

Transmisja bezprzewodowa: Nie

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 12

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 22000

Dynamika [dB]: 98

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

ORO-MED Oro-Sonic Basic

Czas działania: do 20 dni

Ruchy soniczne [ruchów/min]: 28000

Tryb pracy: Codzienne czyszczenie, Delikatne czyszczenie, Wybielanie

Funkcje: Sygnalizator czasu mycia

Blender kielichowy DEERMA NU01 Bezprzewodowy

Moc [W]: 45

Pojemność całkowita kielicha [l]: 0.3

Wykonanie kielicha: Tworzywo sztuczne

Liczba prędkości: 1

Funkcje dodatkowe: Kruszenie lodu, Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Funkcje: Blender do smoothie, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem

Kontroler Q-SMART QSP105

Przeznaczenie: PC, PlayStation 3

Komunikacja: Bezprzewodowa

Programowalne przyciski: Nie

Rodzaj: Kontroler

Wibracje: Nie

Kolor: Moro

Smartband FOREVER Fitband SB-50

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Komunikacja: Bluetooth

Wodoszczelność: Tak

GPS: Nie

Gofrownica CLATRONIC WA 3491

Moc [W]: 1200

Wykonanie obudowy: Tworzywo sztuczne

Liczba gofrów: 5

Kształt gofrów: Serca

Funkcje: Regulacja temperatury, Nieprzywieralna powłoka płytek

Jak widać nie trzeba narażać swojego budżetu, aby sprawić bliskiej osobie trafiony prezent. Jeśli chcesz wydać na upominek nieco więcej lub szukasz czegoś konkretnego, zajrzyj do naszych wpisów. Mamy coś dla fanów gotowania, majsterkowania, a nawet Smart Home i elektronicznych gadżetów!

