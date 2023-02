Co kupić na Walentynki, by nie zbankrutować? Lista najbezpieczniejszych prezentów dla drugiej połówki [09.02.2023]

Czy prezent może być niedrogi, a jednocześnie trafiony i funkcjonalny? Jak najbardziej! Oto, co można upolować w popularnych dyskontach z myślą o ukochanej osobie.

Co roku ten sam problem – co kupić na Walentynki drugiej połówce? Spieszę z pomocą! Wybrałam kilka „pewniaków”, które możesz kupować niemal w ciemno. W dodatku upolujesz je w popularnych dyskontach, oczywiście w przyjaznych cenach.

Zanim jednak przekonasz się, co trafiło na moją listę najbezpieczniejszych prezentów dla drugiej połówki – ciekawostka! Czy wiesz, że Walentynki w południowej i zachodniej Europie były obchodzone już w średniowieczu? Ja też byłam tym faktem zaskoczona. Co więcej, niektórzy początek tej tradycji datują już na czasy świetności Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to mężczyźni, poszukujący wybranki serca, losowali jej imię. Starożytni Rzymianie stają jednak w szranki z Brytyjczykami w kwestii genezy Walentynek. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii uważają bowiem, że to właśnie ich rodak, sir Walter Scott, rozpropagował na całym świecie Święto Zakochanych.

Jaki prezent na Walentynki?

Coś dla duszy:

Głośnik na imprezę Roseland RS-500

Czas odtwarzania 14 godzin

Z paskiem na ramię

Czas ładowania 3 godziny

Dostępny w Action za 99,95 zł.

KINDLE PAPERWHITE 5 Czytnik e-booków, 8 GB, bez reklam, czarny

Materiał: plastik

Kolor: czarny

Wymiary: 17,4 x 12,5 x 0,8 cm

Waga: 0,205 kg

Ilość elementów: 2

Opis elementów: czytnik, kabel USB-C

Rodzaj wyświetlacza: E-ink Carta, wodoodporny (IPX8)

Rozmiar wyświetlacza/ekranu: 6,8'

Okres gwarancji (lata): 1

Zasilanie: baterryjne

Bluetooth: tak

Wejścia: 1xUSB C

Wodoodporny: wodoodporny (IPX8)

Certyfikaty: CE

Cena: 749 zł – 679 zł – kliknij po więcej informacji

BLAUPUNKT Głośnik Bluetooth, z lampką LED, z darmową aplikacją na smartfona

Wymiary: 18 x 21,5 x 18 cm

Waga: 0,98 kg

Moc: 10 W RMS

Kompatybilność z Android: tak

Kompatybilność z iOS: tak

Okres gwarancji (lata): 2

Zasilanie: sieciowe

Bluetooth: tak

Napięcie: AC/DC 12 V 1,5 A

Wejścia: AUX

Wyjścia: USB

Dostępny w Biedronka Home za 279 zł.

Coś dla ciała:

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

zapewnia szybkie i dokładne golenie dzięki technologii SkinIQ, która wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

Dostępna w Lidlu za 399 zł.

SANITAS Zestaw do manicure i pedicure SMA 60, 7 nasadek

mocne urządzenie akumulatorowe do elastycznego, bezprzewodowego użytkowania

7 wysokiej jakości nasadek z szafiru i filcu

akumulator litowo-jonowy zapewniający 2 godziny bezprzewodowego stosowania

łatwa i wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji

2 stopnie prędkości

obroty w prawą lub lewą stronę

3 godziny czasu ładowania

z portem USB

Dostępny w Lidlu za 159 zł.

Dyfuzor zapachu Grundig

Z kablem USB

Z wielokolorowym oświetleniem LED

2 lata gwarancji

Dostępny w Action za 49,95 zł.

Delonghi Ekspres do kawy Stilosa z systemem Cappuccino

ekspres do kawy z pompą 15 bar

kocioł ze stali nierdzewnej

system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

można użyć kawy mielonej lub kapsułek ESE (Easy Serve Espresso)

obsługa jednym przyciskiem

Dostępny w Lidlu za 404 zł.

Żadna z tych propozycji cię nie przekonała? Sprawdź karty podarunkowe do Amazon!

