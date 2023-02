Co kupić na Walentynki, by nie zbankrutować? Lista najbezpieczniejszych prezentów dla drugiej połówki [10.02.2023]

Czy prezent może być stosunkowo niedrogi, a jednocześnie trafiony i funkcjonalny? Jak najbardziej! Oto, co można upolować w popularnych elektromarketach z myślą o ukochanej osobie.

Co roku ten sam problem – co kupić na Walentynki drugiej połówce? Spieszę z pomocą! Wybrałam kilka „pewniaków”, które możesz kupować niemal w ciemno. W dodatku upolujesz je w popularnych elektromarketach, oczywiście w przyjaznych cenach.

Zanim jednak przekonasz się, co trafiło na moją listę najbezpieczniejszych prezentów dla drugiej połówki – ciekawostka! Czy wiesz, że Walentynki w południowej i zachodniej Europie były obchodzone już w średniowieczu? Ja też byłam tym faktem zaskoczona. Co więcej, niektórzy początek tej tradycji datują już na czasy świetności Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to mężczyźni, poszukujący wybranki serca, losowali jej imię. Starożytni Rzymianie stają jednak w szranki z Brytyjczykami w kwestii genezy Walentynek. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii uważają bowiem, że to właśnie ich rodak, sir Walter Scott, rozpropagował na całym świecie Święto Zakochanych.

Zobacz również:

Jaki prezent na Walentynki?

Coś dla duszy:

Słuchawki bezprzewodowe Edifier WH950NB

Są bezprzewodowe, co sprzyja wygodzie. Mają 40-milimetrowe przetworniki, które zapewniają czyste i nasycone detalem dźwięki. Zadbano też o technologię redukcji szumów ANC. Akumulator o pojemności 480 mAh zapewnia do 34 godzin pracy, jeśli ANC jest włączone lub do 55 godzin, jeśli jest wyłączone. Idealne do słuchania ulubionej muzyki, audiobooków i podcastów. Kupisz je tutaj.

KINDLE PAPERWHITE 5 Czytnik e-booków, 8 GB, bez reklam, czarny

To niewielkie urządzenie pomieści wiele wartościowych książek. Zastosowano w nim wyświetlacz o przekątnej 6,8', E-ink Carta. Czytnik jest wodoodporny (IPX8). Kliknij po więcej informacji. Kupisz m.in. tutaj.

Gramofon LENCO TT-115 Czarny

Ten stylowy nowoczesny gramofon ma wymiary 350 x 280 x 115 mm. Wyposażono go w nadajnik Bluetooth oraz ceramiczną wkładkę stereo z igłą i napęd paskowy. Co ważne, możliwe jest odtwarzanie w trzech prędkościach RPM: 33 1/3, 45 oraz 75. Dodatkowo, urządzenie pozwala na zgrywanie nagrań z płyty winylowej do USB. Kupisz go tutaj.

Coś dla ciała:

Aromatyzer Stadler Form Zoe

Ten aromatyzer wykorzystuje technologię ultradźwiękową do emisji zapachowej mgiełki z olejku eterycznego. Dzięki drganiom ultradźwiękowym woda i kropelki olejku rozpadają się na mikrocząsteczki, które następnie są równomierne rozpylane w powietrzu. Ten model jest przeznaczony do pomieszczeń o metrażu do 50 m2. Dodatkowym atutem jest stylowy wygląd i klimatyczne podświetlenie. Kupisz go tutaj.

Ekspres ciśnieniowy DE LONGHI EC235BK

Ten model to ciśnieniowy ekspres kolbowy. Aby przygotować kawę, wystarczy w kolbie umieścić zmielone ziarna. Mleko spienione oraz podgrzane zostanie przy pomocy dyszy parowej. Dzięki swojej konstrukcji ekspres jednocześnie może przygotować dwie kawy. Charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 15 barów. Kupisz go tutaj.

Wyciskarka wolnoobrotowa BOSCH VitaExtract MESM500W

Z wyciskarki wolnoobrotowej ucieszy się każdy, kto lubi zdrowe, pożywne soki. Napoje uzyskane przy pomocy tego sprzętu są pełnowartościowe. Ten konkretny model oferuje użytkownikowi dwa filtry – do soków gęstych oraz do klarownych. Wyciskanie napoju możliwe jest zarówno z owoców i warzyw, jak i z ziół oraz przypraw. Kupisz ją tutaj.

Żadna z tych propozycji cię nie przekonała? Sprawdź karty podarunkowe do Amazon!

Zobacz też: Czytnik Kindle w prezencie dla ukochanej osoby? To może być dobry pomysł na Walentynki

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Walentynki, action.pl, lidl.pl, home.biedronka.pl