Co łączy PS5 i McDonald's? Rewelacyjny pad DualSense

Niezwykłą promocję dla swoich klientów przygotowała firma McDonald’s, która w kolaboracji z Sony stworzyła unikalny pad DualSense do PS5.

Posiadacze PlayStation 5 od dnia premiery urządzenia narzekają na brak możliwości dostosowania wyglądu konsoli do swoich preferencji. Podobnie wyglądała sytuacja z kontrolerami do PS5, jednak kilka tygodni temu Sony zaprezentowało wreszcie dwa nowe warianty kolorystyczne pada DualSense - Midnight Black oraz Cosmic Red. Jak duży potencjał tkwi w spersonalizowanych wersjach urządzenia postanowiła pokazać firma McDonald's.

Australijski oddział restauracji McDonald's, z okazji 50-lecia istnienia, zaprezentował unikalny model DualSense inspirowany działalnością firmy. Nie zabrakło zatem typowych dla sieci kolorów: żółtego, białego i czerwonego oraz najpopularniejszych "przysmaków" czyli frytek i hamburgerów. W samym centrum kontrolera widnieje również logo McDonald's. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że stylizowanego DualSense można wygrać w konkursie. Niestety, wziąć w nim udział mogą jedynie obywatele Australii.

DualSense w barwach McDonald's (źródło: psu.com)

Choć nie każdemu przypadnie do gustu "nowy" DualSense, to być może współpraca z McDonald's zainspiruje Sony do stworzenia ciekawszych i unikalnych wzorów zarówno dla konsoli PS5, jak i kontrolerów. Najlepszą okazją do tego będą premiery takich tytułów jak: God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 czy Horizon Forbidden West. Żaden z graczy nie pogniewałby się na efektowne, kolekcjonerskie wydanie konsoli z grą.

