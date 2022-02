Co łączy aktorkę filmów dla dorosłych i Elden Ring? Sprawdźcie

Sasha Grey, a właściwie Marina Ann Hantzis, to w zasadzie już ikona współczesnej popkultury. Ogromną sławę przyniosły jej występy w filmach dla dorosłych, a także ogromny dystans do wykonywanego przez siebie zawodu. Po rozstaniu z branżą porno realizowała się jako wokalistka i aktorka w tradycyjnymi kinie. Zagrała m.in. główną rolę w filmie "Dziewczyna zawodowa" Stevena Soderbergha, a także w serialu "Ekipa" od HBO.

Obecnie Sasha Grey spełnia się również jako influencerka i pasjonatka gier. W sieci regularnie streamuje swoje dokonania w najpopularniejszych produkcjach. Ostatnio pochwaliła się na Twiterze, że ma już okazję ogrywać Elden Ring, czyli najnowszą produkcję od From Software. Oznacza to, że Sasha Grey na równi z największymi redakcjami na świecie otrzymała możliwość wcześniejszego zapoznania się z grą. Możemy być zatem pewni, że niebawem, była już, aktorka filmów dla dorosłych podzieli się z nami swoimi wrażeniami. Jeśli chcecie zapoznać się z obecną twórczością Sashy Grey, to warto odwiedzić jej kanał na platformie Twitch. Ostatnio można tam znaleźć sporo materiałów związanych choćby z Lost Ark.

Elden Ring gift unboxing on stream right now. The excitement is real, a few more days!!!! Then getting into more Lost Ark. ???? https://t.co/iKKlV6Gx03 pic.twitter.com/I0LHafqKnF