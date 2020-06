Co ma chmura do hostingu? Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, nazwa.pl zostawia konkurentów w tyle

Wyższa szybkość działania, skalowalność zasobów oraz odporność na awarie to najważniejsze przewagi hostingu w chmurze. Kiedy dostawcy głowią się, jak wykorzystać najlepsze cechy chmury w swoich projektach, nazwa.pl przekuła technologię w sukces, nadając usłudze hostingu współdzielonego nowy, lepszy wymiar.

Spis treści

W technologicznym wyścigu zbrojeń nikt nie jest tak pewny swego jak nazwa.pl. W ostatnich kilku latach firma zainwestowała ogromne pieniądze, czas i umiejętności, aby stworzyć najszybszy hosting w Polsce. Aby nie być gołosłownym, dzisiaj nazwa.pl śmiało porównuje się z konkurencją. Ba! Nawet zachęca użytkowników, aby testem Vanilla Benchmark sami sprawdzili faktyczną wydajność swoich serwerów webowych, porównując wyniki z oferowanym przez siebie hostingiem współdzielonym.

Jak to się stało, że najwięksi gracze na rynku, dotychczas krytykowani za niską wydajność hostingu, mogą dzisiaj oferować klientom wysoką szybkość działania i odporność na awarie? Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest chmura obliczeniowa.

Ferrari hostingu

Firma nazwa.pl porównuje tradycyjny hosting do starego wysłużonego autobusu, zestawiając go z hostingiem w chmurze jako flotą nowoczesnych samochodów wyścigowych. Nie ma w tym wiele przesady, bowiem przejście na technologię chmury pozwoliło dostawcom na nowo zdefiniować model dostarczania usług hostingowych. O co w tym wszystkim chodzi?

W tradycyjnym hostingu strony klienta umieszczane są razem z innymi na pojedynczym serwerze. Gdy serwer ulegnie awarii albo zajdzie na nim potrzeba aktualizacji oprogramowania, taka strona przestanie działać. Na chwilę lub na dłużej.

Chmura to grupa serwerów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić niezawodny dostęp do uruchamianych w nich usług. Technologia Cloud Hosting dynamicznie przypisuje obsługę strony WWW do najmniej obciążonego serwera w klastrze, dzięki czemu usługi mogą działać z pełną szybkością w dzień i w nocy.

Za przydzielanie serwerów do obsługi przychodzących zapytań odpowiadają urządzenia nazywane load balancerami. Na bieżąco monitorują stan serwerów, aby w czasie tysięcznych części sekundy podjąć decyzję o przeniesieniu obsługi danej strony WWW na inny serwer. Kiedy któraś z witryn zacznie notować zwiększoną liczbę odwiedzin, load balancery inteligentnie rozłożą ruch między najmniej obciążone serwery w chmurze.

Zdjęcie: Science in HD/Unsplash

Wysoka dostępność…

Argument numer dwa: w tradycyjnym hostingu awaria pojedynczego serwera prowadzi do niedostępności wszystkich obsługiwanych na nim stron WWW. To normalne, że awarie się zdarzają. To naturalne, że serwery wymagają regularnej konserwacji i aktualizowania. Architektura chmury pozwala skutecznie wyeliminować negatywne konsekwencje takich zdarzeń.

W momencie wykrycia problemów, load balancery przestają przydzielać zapytania użytkowników do serwerów, które uległy awarii. Odwiedzający nie mają nawet świadomości, że obsługa strony została automatycznie przekierowana do innego, sprawnego serwera. Wracając do naszych analogii ze świata motoryzacji - zamiast czekać na naprawę samochodu, ubezpieczyciel sprawnie podstawia nam auto zastępcze na miejsce zdarzenia.

Co dzieje się w trakcie awarii w tradycyjnym hostingu oraz w hostingu z chmury? Źródło: Blog nazwa.pl

… i skalowalność

Chmura pozwala dostawcom szybko reagować na nagły wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową. W tradycyjnym hostingu rozbudowa pojedynczego serwera, albo przeniesienie strony na inne urządzenie, wymaga przerwy w pracy.

Chmura pozwala traktować wszystkie serwery w klastrze jako jeden duży zasób, umożliwiając przenoszenie obciążeń między maszynami bez przerywania działania istniejących usług. Zwiększanie zasobów chmury odbywa się płynnie poprzez włączanie kolejnych serwerów do klastra.

Chmura dla hostingu

Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie infrastruktury chmury do dostarczania usług hostingu współdzielonego to strzał w dziesiątkę. Podejmując się wyzwania migracji do chmury, nazwa.pl nie pozostawiła jednak niczego przypadkowi, a cała inwestycja od strony technologicznej została solidnie przemyślana. Ta chmura została zaprojektowana z myślą o hostingu.

Firma zdecydowała się wykorzystać procesory z małą liczbą rdzeni obliczeniowych, ale za to z wysokim taktowaniem zegara. Mowa tutaj o jednostkach Intel Xeon E-2288G z zegarem pracującym z częstotliwością aż 5 GHz, które dzięki zastosowaniu skutecznego chłodzenia mogą pracować ciągle z maksymalną wydajnością.

Bazy danych uruchamiane są w klastrze serwerów wyposażonych w ultranowoczesne dyski Intel Optane w technologii 3D XPoint, zapewniające nawet dwukrotny wzrost szybkości generowania stron stworzonych w CMS-ach typu WordPress.

Powielenie tego scenariusza w przypadku pojedynczych serwerów byłoby mało efektywne, ale dzięki chmurze i mechanizmowi równoważnia obciążeń podejście to zdaje egzamin, umożliwiając płynną obsługę nawet najbardziej wymagających aplikacji i sklepów internetowych.

Technologie drugiego planu

Rozwój technologii 5G oraz łączy światłowodowych sprawia, że użytkownicy mogą cieszyć się szybkim Internetem. Druga strona medalu jest taka, że dostawcy hostingu muszą inwestować również w przepustowość swoich łączy internetowych, aby obsłużyć rosnący ruch sieciowy.

W ostatnim czasie nazwa.pl zdecydowała o wdrożeniu połączeń 100 Gbps do swoich centrów danych w każdym punkcie wymiany ruchu. Pierwszym miejscem, w którym udało się wdrożyć takie połączenia, jest punkt wymiany EPIX, skupiający ponad 90% ruchu polskich dostawców internetowych.

To kolejny, choć nie ostatni element układanki pod hasłem „chcemy oferować najszybszy hosting”. Lista technologii, które nazwa.pl zaadaptowała w usłudze hostingu współdzielonego, jest imponująca. PHP 7.4 wnosi wiele dobrego w kwestii wydajności. W połączeniu z modułem Memcached, buforującym dane aplikacji w pamięci sprawia to, że dynamiczne aplikacje webowe ładują się szybciej niż kiedykolwiek. HTTPS/2 i TLS 1.3 wydatnie przyspieszają nawiązywanie i bezpieczeństwo połączeń, zaś sieć rozproszonych geograficznie serwerów DNS Anycast pozwala skrócić czas oczekiwania na odpowiedź o nazwę domeny.

Nowoczesne firmy, które zainwestowały w swoją infrastrukturę, już dzisiaj zbierają tego owoce. Do wyboru mamy pit stop, który trwa mniej niż trzy sekundy, albo oczekiwanie na poboczu na pomoc drogową, która odholuje nas do najbliższego warsztatu.

O Cloud Hostingu

Oferta Cloud Hostingu w nazwa.pl pozwala firmom zaznaczyć obecność w Internecie. W ramach usługi klienci otrzymują miejsce na swoje strony WWW, pocztę e-mail oraz FTP. Oferta obejmuje plany Basic, Start oraz Biznes o pojemności od 100 do 500 GB, bez limitu transferu oraz z możliwością zamówienia dedykowanego adresu IP. W każdym wariancie usługi dostawca gwarantuje 4 wirtualne rdzenie procesora (vCPU), z zachowaniem parametrów bezpieczeństwa, które gwarantują wszystkim klientom sprawiedliwy dostęp do zasobów.

Usługa umożliwia uruchamianie dynamicznych aplikacji webowych pisanych w językach PHP, Perl oraz Python i korzystających z baz danych MySQL/MariaDB lub PostgreSQL. Na serwerach nazwa.pl znajdziemy pełne wsparcie dla mechanizmów HTTP/2 i TLS 1.3, możliwość korzystania z repozytoriów SVN i Git oraz dostęp do serwera w protokole SSH.

Dostawca zapewnia wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami z zewnątrz, która obejmuje rozbudowany system zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, system wykrywania i zapobiegania włamaniom klasy IDS oparty o urządzenia Fortinet oraz firewall aplikacyjny (WAF) chroniący aplikacje klientów.

Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje teraz możliwość sprawdzenia hostingu w chmurze bezpłatnie. Czytelnicy pcworld.pl mogą aktywować za darmo usługę Hosting Cloud Basic na okres sześciu miesięcy. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stroniehttps://www.nazwa.pl/ wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy:

pq73-9459-4855

Termin ważności kodu rabatowego: 31.09.2020 r.

Artykuł przygotowany we współpracy z nazwa.pl