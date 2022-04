Co mają nowoczesne technologie do piętnastowiecznego zabytku? Sprawdź!

Artysta, znany również jako Graffit, zastanawiał się, jak wyglądałby słynny zabytkowy gdański Żuraw, gdyby miał powstać z myślą o przyszłych pokoleniach. Efektem jego rozważań jest futurystyczny dok, który Dawid Herda stworzył przy pomocy darmowego oprogramowania Blender, platformy NVIDIA Omniverse oraz domowego komputera.

Słynny gdański zabytek zna chyba niemal każdy Polak. Niegdysiejszy dźwig portowy dziś jest jednym z oddziałów Narodowego Muzeum Morskiego. To właśnie gdańskim Żurawiem zajął się Dawid Herda, który przy pomocy nowoczesnej technologii zmienił ten piętnastowieczny zabytek w bardzo futurystyczną bryłę.

Nietypowy projekt jest efektem propozycji, którą otrzymali twórcy korzystający z programowo-sprzętowej platformy NVIDIA Studio. Zostali oni poproszeni bowiem o zaprezentowanie swojej wizji znanych obiektów – o pokazanie, jak wyglądałyby zabytki, gdyby powstały w przyszłości.

O kulisach powstania projektu opowiada sam twórca, Dawid „Graffit” Herda.

Przyjąłem wyzwanie od NVIDII, ponieważ od kiedy zacząłem interesować się grafiką 3D, technologia znacząco się rozwinęła. A zazwyczaj to ona była największym ograniczeniem. Teraz jedynym limitem jest wyobraźnia, dlatego postanowiłem się sprawdzić. W tym wypadku cała koncepcja powstała w głowie po obejrzeniu krótkiego dokumentu na temat gdańskiego Żurawia, powstałego w piętnastym wieku. W animacji chciałem użyć jak największej liczby funkcji programu do tworzenia grafiki trójwymiarowej.

Artysta, zanim rozpoczął tworzenie projektu, dokładnie zapoznał się ze szczegółami konstrukcji obiektu. Żurawia oglądał o różnych porach dnia, by jak najlepiej poznać jego charakter. Jak podkreśla, zainteresowała go nie tylko sama bryła, ale i struktura fasady. Otoczenie budynku – wiele przeszkleń i futurystycznych akcentów – również było inspirujące.

Na ten moment, najlepsza karta do tych celów to GeForce RTX 3090. I w połączeniu ze świetnymi algorytmami w Blenderze, m.in. z denoisingiem, pozwala na bardzo płynną pracę i dzięki temu mogę się maksymalnie skupić na tworzeniu. Oprócz tego dochodzą sterowniki Studio, które świetnie współpracują z Blenderem i zapewniają stabilną pracę całego programu. Większość swoich animacji nakładam na ujęcia z kamery. Jako, że jest to świat rzeczywisty, to także animacje muszą być świetnie odzwierciedlone.