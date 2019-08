Co mogą oznaczać nowe procesory Ice Lake dla przyszłych modeli MacBook'a?

Intel wprowadził na rynek kolejną dziesiątą już generację procesorów mobilnych Core. Czego można się spodziewać po MacBook'ach z takim układami oraz czy Apple zdecyduje się na ich implementacje?

W kwestii wydajności wszystkich aktualnie sprzedawanych komputerów od Apple najwięcej do powiedzenia ma firma Intel, która dostarcza procesory do laptopów oraz komputerów stacjonarnych Mac. O ile Apple nie postanowi przejść na układy firmy AMD, co jest mało prawdopodobne lub własne autorskie procesory, jest zależna od Intela, który już kilkukrotnie pokrzyżował plany firmie z Cupertino. Intel od pewnego czasu miał problemy z wprowadzeniem na rynek nowych układów w niższym procesie technologicznym, co spowodowało, że Apple musiało wykorzystać dostępne już układy siódmej, ósmej oraz dziewiątej generacji.

Źródło: intel

Wielu użytkowników zapewne zastanawia się, dlaczego uruchomienie procesorów mobilnych Intela dziesiątej już generacji (nazwa kodowa Ice Lake) jest takie ważne. Dzieje się tak, ponieważ są to pierwsze prawdziwie wysokonakładowe układy scalone Intela wykonane w 10 nm procesie technologicznym oraz jednocześnie pierwsze chipy, które wykorzystują nowy rdzeń procesora o nazwie Sunny Cove.

Amerykański oddział PCWorld przetestował już procesory Intel Core i7 dziesiątej generacji w referencyjnych laptopach Intela, dzięki czemu mamy już pogląd na to, jaką wydajność zaoferują. Więcej szczegółów na temat samych procesorów Ice Lake znajdziesz tutaj.

W tym artykule przedstawiamy ogólny zarys nowości, jakie oferują procesory dziesiątej generacji oraz co to oznacza dla laptopów od Apple.

CPU - niższe taktowanie, lepsza wydajność

Intel zaprezentował jedenaście nowych układów należących do dziesiątej generacji. Pięć z nich to chipy z serii Y o nominalnej mocy obliczeniowej TDP (Thermal Design Power) 9 watów. Układy tego typu zostały wykorzystanie w najnowszych MacBook'ach Air z 2018 oraz 2019 roku, które wykorzystują procesor Intel Core i5-8210Y z TDP wynoszącym zaledwie 7 W. Intel oferuje teraz ciekawy procesor z serii Y, który oferuje cztery rdzenie i osiem wątków. Byłby to idealny układ dla kolejnego Air'a.

Źródło: intel

Pozostałe sześć procesorów to układy z serii U o mocy TDP około 15 W. Wyjątkiem jest jedynie model Intel Core i7-1068G7, który posiada TDP ustalone na aż 28 W. Wszystkie te układy potencjalnie mogłyby się znaleźć w kolejnych generacjach MacBook'a Pro, który od 2013 roku wykorzystuje procesory Intela z literką U na końcu.

Nowa mikroarchitektura procesorów Intel Sunny Cove zawiera szereg ulepszeń w stosunku do mikroarchitektury Skylake znajdującej się w procesorach z ostatnich kilku lat. Została zaprojektowana tak, aby była wydajniejsza i bardziej wszechstronna. Sunny Cove oferuje nowe instrukcje, które znacząco przyśpieszają operacje kryptograficzne, wektorowe i te wykonywane na potrzeby uczenia maszynowego (ML) oraz AI. Przetestowali to redaktorzy amerykańskiego PCWorld. Nowe układy to także znacznie wydajniejsze zintegrowane karty graficzne i większe ilości pamięci podręcznej.

Źródło: intel

Firma Intel informuje, że powinniśmy oczekiwać około 18 procentowej poprawy w zakresie wykonywania instrukcji na zegar (IPC) w przypadku wielu różnych zadań. Producent podkreśla, że wzrosty widoczne są głównie podczas wykonywania obliczeń związanych z szyfrowaniem, kompresją wideo i uczeniem maszynowym.

Nie należy jednak optymistycznie przyjmować, że komputery z procesorami 10 generacji będą o 18 procent szybsze. Tak się nie stanie, ponieważ nowe układy oferują niższe częstotliwości taktowania, niż obecnie dostępne układy Whiskey Lake należące do ósmej generacji.

Trudno jest uzyskać pogląd tego, jak będzie wyglądała wydajność MacBook'a Air/Pro z nowymi układami dziesiątej generacji. Wszystko zależy nie tylko od procesora, ale także konstrukcji chłodzenia oraz charakteru obciążenia. Krótkotrwałe duże obciążenie spowoduje, że procesor w pełni wykorzysta tryb Turbo Boost pozwalający na chwilowe zwiększenie taktowania. Niestety nie sprawdzi się on podczas długotrwałego obciążenia, kiedy to zegary wrócą do niskiego taktowania bazowego.

W testach przeprowadzonych przez PCWorld widać, że nowe układy są o zaledwie kilka procent szybsze od dostępnych procesorów ósmej generacji. Z drugiej strony podczas krótkotrwałego obciążenia na przykład w teście syntetycznym Geekbench można zauważyć około 10 procentowy wzrost wydajności przy wykorzystaniu jednego wątku i 20 procentowy wzrost przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych wątków. Kompresja wideo Quick Sync będzie o ponad 30 procent szybsza podobnie, jak szyfrowanie AES i inne testy zoptymalizowane pod kątem operacji wektorowych.

Jeżeli firma Apple zdecyduje się na implementacje układów dziesiątej generacji w nowych modelach MacBook'ów ich wydajność w codziennym zastosowaniu powinna być bardzo podobna. Różnice mogą pojawić się przy kompresji lub dekompresji dużych plików i kodowania wideo przy wykorzystaniu niektórych formatów.

GPU - czekają nas spore zmiany na lepsze

W kwestii wydajności graficznej zintegrowanie z procesorami dziesiątej generacji układy graficzne są znacznie wydajniejsze od tych obecnych w aktualnie dostępnych procesorach ósmej generacji. Nowe karty graficzne są w stanie zapewnić około dwukrotnie wyższą wydajność od tych zastosowanych w procesorach Whiskey Lake należących do ósmej generacji.

Testy procesorów graficznych przy użyciu benchamarków wbudowanych w takie gry, jak Word of Tanks Encore oraz Counter-Strike: GO pokazują, że różnica w wydajności będzie widoczna. Może ona sięgać nawet 50 procent.

Komputerom od Apple z pewnością daleko do sprzętu do gier, ale z nowymi układami graficznymi granie w proste i mnie zaawansowane gry powinno stać się jeszcze bardziej przyjemne. Akceleracja graficzna może być ważna również w aplikacjach wykorzystywanych do obróbki wideo.

Wi-Fi 6 oraz lepsze wyjścia wideo

Nowe układy Ice Lake Intel to nie tylko ulepszenia w kontekście wzrostu wydajności procesora oraz karty graficznej. Wszystkie procesory dziesiątej generacji obsługują sieć Wi-Fi 6. Jest to standard prędkości GIG+ formalnie znany również jako 802.11ax. Na rynku pojawiają się już pierwsze routery domowe z jego obsługą, a za kilka lat stanie się on standardem rynkowym, jak obecnie sieć 802.11ac. Jeżeli Apple nie zdecyduje się na zastosowanie własnej karty sieciowej możemy spodziewać się wydajnego i przyszłościowego Wi-Fi w nowych komputerach.

MacBook'i z procesorami Ice Lake powinny być także w stanie bez problemu obsłużyć ekran Pro Display XDR. System graficzny w układach dziesiątej generacji jest w stanie obsłużyć trzy wyświetlacze obsługujące DisplayPort 1.4 HBR3, HDMI 2.08, HDR10 i Dolby Vision w jednym czasie.

Intel informuje, ze użytkownik może w tym samym czasie korzystać z trzech wyświetlaczy 4K przy 120 Hz, dwóch wyświetlaczy 5K przy 60 Hz oraz jednego wyświetlacza 8K przy 30 Hz.

Kiedy nowe układy pojawią się w MacBook'ach?

Pytanie brzmi, kiedy nowe układy scalone Intel pojawią się w MacBook'ach? Niestety, ale nie znamy na nie odpowiedzi. Możliwe jest, że pierwsze komputery Mac z procesorami dziesiątej generacji pojawią się na rynku jeszcze w tym roku. Dużo bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pojawienie się odświeżonych modeli dopiero wiosną/latem 2020 roku. Trzeba wziąć pod uwagę, że Apple dopiero kilkanaście dni temu odświeżył podstawowego MacBook'a Pro oraz MacBook'a Air oraz wycofał z rynku 12 calowego MacBook'a z ekranem Retina.