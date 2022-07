Co na upały? Urządzenia chłodzące dostępne od ręki

Szukasz klimatyzatora przenośnego lub wentylatora dostępnego od ręki w sklepach? Sprawdzamy, co kupić na upały, by schłodzić powietrze w domu.

Upały znów dają się we znaki i wreszcie zapadła decyzja, by kupić jakieś urządzenie chłodzące? Dostępnych jest wiele rozwiązań – można się wśród nich pogubić. Jeśli nie wiesz, czy lepszy jest klimatyzator przenośny, klimator, cyrkulator czy wentylator, nasz poradnik powinien pomóc ci podjąć decyzję – znajdziesz go pod tym linkiem.

Stylowy wentylator pasujący do wnętrza

Producenci proponują nam coraz ciekawsze i bardziej zaawansowane urządzenia chłodzące. Wyposażają je w funkcje dodatkowe, np. mgiełkę wodną, która przynosi ukojenie w najbardziej upalne dni lub tryb naturalnej bryzy, imitujący orzeźwiające powiewy wiatru.

Wraz z postępem technologicznym możemy też dostrzec, że wentylatory i klimatyzatory zaczynają wyglądać coraz bardziej stylowo. Nie są już więc sprzętem, który zaraz po użyciu chcemy schować do piwnicy bądź na strych. Doskonałym przykładem może być wentylator Simon marki Stadler Form – jego cena jest co prawda dość wysoka, jednak przestaje dziwić, gdy poznajemy wszystkie funkcje tego nowoczesnego urządzenia.

Fot. Stadler Form

Cena: 799 zł Sprawdź

Klimatyzator przenośny a ekologia

Zastanawiasz się, jaki wpływ na środowisko mają klimatyzatory? Producenci też o tym myślą. Jednym z nich jest Cecotec – firma ta zaprojektowała klimatyzator, który jest nie tylko funkcjonalny, ale i możliwie najmniej wpływa na ekosystem. Mowa o modelu Cecotec ForceClima 9050, w którym wykorzystano gaz chłodniczy R290 (jest przyjazny dla środowiska). Ponadto, w tym klimatyzatorze zastosowano system SaveWater, który sprawia, że woda odparowuje i zostaje ponownie wykorzystana.

Fot. Cecotec Fot. Cecotec

Cena: 1744,60 zł Sprawdź

TRISAR Klimatyzator z Action

Ten klimatyzator ma 3 różne funkcje: chłodzenie, wentylacja oraz osuszanie. W zestawie znajdziemy również pilot zdalnego sterowania. Urządzenie ma także timer. Ten model cechuje klasa energetyczna A i znak jakości GS. Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) wynoszą 28 x 32 x 69 cm. Klimatyzator dostępny jest w kolorze białym.

Cena: 889 zł Sprawdź

Więcej informacji na temat urządzeń chłodzących dostępnych w sklepach Action znajdziesz pod tym linkiem.

Wentylator stojący Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C

Ten wentylator oferuje użytkownikowi 3 różne prędkości nawiewu, a także pozwala na regulację kąta nachylenia. Dodatkowo, producent zadbał o możliwość dostosowania wysokości urządzenia – maksymalna (1 m) sprawdzi się w większym pomieszczeniu, tymczasem najniższe ustawienie (64,2 cm) pozwala na wygodne ustawienie wentylatora np. na blacie biurka. Wentylator wyposażono też w tryb nocny oraz wbudowany timer.

Cena: 349 zł Sprawdź

SILVERCREST Przenośny klimatyzator z Lidla

To kolejny klimatyzator 3 w 1 – posiada funkcję chłodzenia, osuszania oraz wentylacji. Producent zadbał o 2 poziomy wentylacji. Urządzenie pozwala na regulację temperatury w zakresie od 16 do 31 st. C. Ten model poradzi sobie ze schłodzeniem pomieszczeń o kubaturze do 60 m³. Klimatyzator oferuje też funkcję 24-godzinnego timera z cyfrowym wyłącznikiem czasowym oraz funkcję osuszania do 50 ml/godzinę. W komplecie znajdziemy uszczelkę okna uchylnego i przyłącze węża (Hot-Air-Stop), a także węża spustowego o długości 1,5 m i wyjmowany filtr powietrza. Urządzenie ma wyświetlacz z elementami sterującymi typu soft-touch.

Cena: 999 zł Sprawdź

SILVERCREST Miniklimator stołowy

Ten poręczny miniklimator służy do chłodzenia i nawilżania powietrza. Co ważne, chłodzi czystą wodą – bez żadnej chemii. Do dyspozycji użytkownika są 3 stopnie prędkości. Dodatkowym atutem tego urządzenia jest światło LED w 7 różnych kolorach (RGB). Dla lepszego chłodzenia zbiornik na wodę można wypełnić kostkami lodu. Urządzenie posiada uchwyt do łatwego transportu oraz złącze USB C.

Cena: 89,90 zł Sprawdź

SILVERCREST Wentylator z mgiełką wodną

Ten wentylator stojący wyposażono w funkcję nawilżania mgiełką. Dzięki temu urządzenie nawilża powietrze za pomocą technologii ultradźwiękowej. Co ważne, nawilżacz powietrza może być uzywany również oddzielnie, bez konieczności uruchamiania funkcji wentylatora. Urządzenie wykonano z solidnych materiałów – kratka chroniąca wirnik jest z metalu. Dodatkowo, wentylator uzupełniono o filtr antybakteryjny oczyszczający wodę. Producent zapewnia, że otwór wylotowy na metalowej kratce zapewniający optymalną turbulencję pary, a napełnianie zbiornika na wodę (dzięki możliwości jego wyjęcia) nie jest problematyczne.

Cena: 399 zł Sprawdź

Więcej informacji na temat letniej oferty Lidla znajdziesz pod tym linkiem

Wentylator z nawilżaczem WATERFALL AROMA

Producent deklaruje, że ten wentylator z nawilżaczem pracuje bardzo cicho. Ma 3 tryby nawiewu i 3 prędkości. Podstawową funkcją tego sprzętu jest chłodzenie dzięki oscylacji z zoptymalizowanym kątem nawiewu 70 st. Dodatkowym atutem jest oczywiście funkcja nawilżania. Dodatkowo, do zbiornika można wlać olejek odstraszający owady. Objętość mgiełki można dostosować do własnych preferencji. Urządzeniem można sterować przy pomocy pilota.

Cena: 345,78 zł Sprawdź

Shopee: Wentylator kolumnowy z jonizacją EBERG ACUM 110

Ten stylowy wentylator wyposażono w elektroniczny, dotykowy panel sterowania soft touch z podświetleniem ambient light oraz wyświetlacz LED, na którym znajdziemy informacje dot. temperatury oraz trybu pracy. Do dyspozycji użytkownika są 3 prędkości nawiewu oraz 3 unikalne tryby pracy: standard, nature, sleep. Dużym atutem tego modelu jest funkcja jonizacji, dzięki której zachodzi proces neutralizacji jonów dodatnich. Funkcje te uzupełnia wbudowany timer z programatorem w zakresie 1-8 godzin. Chłodzenie odbywa się dzięki funkcji oscylacji z zoptymalizowanym kątem nawiewu 70 st. W zestawie znajdziemy intuicyjny pilot zdalnego sterowania.

Cena: 279 zł Sprawdź