Co nas czeka po The Walking Dead? Poznajcie Tales of the Walking Dead - nowy serial w świecie zombie

Choć serial The Walking Dead właśnie dobiega końca, to nie oznacza to, że sympatycy twórczości Kirkmana i zombie będą narzekać na brak nowości. Właśnie zaprezentowano pierwszy zwiastun serialu Tales of the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead to kolejny serial w świecie opanowanym przez zombie. Premiera już niebawem.

Kultowy już serial The Walking Dead właśnie dobiega końca. Widzowie mogli śledzić losy bohaterów przez ponad 12 lat. W tym czasie mogliśmy obejrzeć 11 sezonów wypełnionych przygodami w świecie opanowanym przez zombie. Choć "flagowe" widowisko dobiega końca, to marka The Walking Dead nie zniknie z ekranów. Obecnie możemy oglądać spin-off'y w postaci Fear the Walking Dead oraz The Walking Dead: World Beyond. Na tym jednak nie koniec - stacja AMC potwierdziła już, że w niedalekiej przyszłości czekają nas kolejne filmy i seriale osadzone w uniwersum The Walking Dead. Pierwszym potwierdzonym już widowiskiem będzie Tales of the Walking Dead.

Tales of the Walking Dead - zwiastun i data premiery

Tales of the Walking Dead to serial będący jednocześnie antologią opowieści w uniwersum The Walking Dead. Każdy odcinek przedstawi nam innych bohaterów i inne historie. Całość łączyć będzie jednak postapokaliptyczny świat wypełniony przez zombie, którego autorami są Robert Kirkman, Tony Moore oraz Charlie Adlard. Obecnie potwierdzono już, że na pierwszy sezon Tales Of The Walking Dead składać będzie się 6 odcinków, w których fani uniwersum zobaczą nowych, jak i dobrze znanych już bohaterów. Właśnie otrzymaliśmy także pierwszy zwiastun serialu. Choć jest to zaledwie króciutki "teaser", to zdradza kilka ciekawostek.

Premiera Tales of the Walking Dead odbędzie się już latem 2022 roku. Na konkretną datę debiutu będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Fanów The Walking Dead z pewnością ucieszy, że obecnie trwają prace nad filmem o Ricku Grimesie, niezatytułowany jeszcze serial opowiadający losy Daryla o Carol oraz Isle of the Dead - spin off, w którym główne role odegrają Negan i Maggie.

