Co nas czeka w 2020 roku? Zestawienie najbardziej oczekiwanych gier

Choć trudno w to uwierzyć, rok 2019 dobiega już końca. W ciągu ostatnich 12 miesięcy fani elektronicznej rozrywki otrzymali mnóstwo interesujących gier, jednak nie ma się co oszukiwać, już teraz widać, że przyszły rok zapowiada się znacznie ciekawiej. Między innymi za sprawą premier długo wyczekiwanych produkcji, jak: Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake czy The Last of Us 2. To jednak nie wszystkie tytuły, w które zagrywać się będziemy w przyszłym roku. Przygotowaliśmy dla was listę dziesięciu, naszym zdaniem, najbardziej wyczekiwanych gier 2020 roku.

Spis treści

Cyberpunk 2077

Bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED, przeniesie graczy w mroczny świat przyszłości, w którym rządzą ogromne korporacje, a zaawansowane modyfikacje ludzkiego ciała są na porządku dziennym. Choć Cyberpunk 2077 zaoferuje nam tylko widok pierwszoosobowy, to należy pamiętać, że wciąż jest to rasowa gra RPG, a nie FPS.

Data premiery: 16 kwietnia 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PC

Producent: CD Projekt RED

Wydawca: CD Projekt RED

Final Fantasy 7 Remake

Japoński producent i wydawca – Square Enix, długo pracował nad całkowitym odświeżeniem kultowej gry jRPG – Final Fantasy 7, oryginalnie wydanej w 1997 roku. Gracze, po wielu latach oczekiwania, powrócą do tego magicznego świata już na początku roku. Należy jednak pamiętać, że ze względów na rozmiary projektu, nadchodzący Final Fantasy 7 Remake zawierać będzie jedynie fragment przygód Clouda i jego towarzyszy. Kolejne części zadebiutują w późniejszym terminie.

Data premiery: 3 marca 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Square Enix

Wydawca: Square Enix

The Last of Us 2

The Last of Us 2 to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów, na wyłączność konsol Sony. W przypadku tej serii, historia lubi się powtarzać. Pierwsza część gry zadebiutowała oryginalnie pod koniec siódmej generacji konsol na PlayStation 3. Kontynuacja natomiast, w pięknym stylu pozwoli odejść ósmej generacji. Gracze wcielą się w młodą dziewczynę o imieniu Ellie, która musi poradzić sobie w niebezpiecznym, postapokaliptycznym świecie.

Data premiery: 29 maj 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Naughty Dog

Wydawca: Sony

Dying Light 2

Sympatycy zombie i postapokalipsy nie będą się w przyszłym roku nudzić. Oprócz The Last of Us 2, na sklepowe półki zawita również kontynuacja ciepło przyjętej produkcji z 2015 roku – Dying Light. Techland w Dying Light 2 postanowił rozwinąć wszystkie pomysły z poprzedniej odsłony. Na graczy czekać będzie zatem usprawniony parkour, lepszy system rzemiosła, większy świat (na którego wygląd będziemy mieć realny wpływ), no i fabułę, nad którą czuwa sam Chris Avellone – legendarny twórca gier, m.in. Planescape: Torment czy Fallout 2.

Data premiery: Wiosna 2020

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Producent: Techland Publishing

Wydawca: Techland Publishing

Ghost of Tsushima

Kolejny tytuł, dostępny wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 4. Ghost of Tsushima, bo o nim mowa, to dzieło doświadczonego studia Sucker Punch (seria InFamous). Tym razem gracze trafią do XIII Japonii, gdzie wcielając się w byłego samuraja, będą chcieli dokonać zemsty na mordercach swojej rodziny i przyjaciół. W Ghost of Tsushima otrzymamy otwarty świat, który będziemy podziwiać z perspektywy trzeciej osoby. Przedstawiciele Sucker Punch zdradzili, że jest to największy projekt w historii studia.

Data premiery: Lato 2020

Platformy: PlayStation 4

Producent: Sucker Punch

Wydawca: Sony

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

W 2020 roku, również sympatycy gier RPG nie będą mieli powodów do narzekań. Już teraz wiemy, że w przeciągu najbliższych dwunastu miesięcy zadebiutuje co najmniej kilka gier, które powinny zadowolić nawet najbardziej wybrednych fanów gier fabularnych. Jedną z nich będzie kontynuacja kultowej produkcji z 2004 roku - Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Akcja gry przeniesie nas do współczesnego Seattle, gdzie jako niedawno przemieniony wampir, będziemy piąć się po szczeblach hierarchii wampirzych klanów. Twórcy obiecują ogromną swobodę rozgrywki oraz wątek główny, na co najmniej 30 godzin gry.

Data premiery: Q2 – Q4 2020

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Producent: Hardsuit Labs

Wydawca: Paradox Interactive

Doom Eternal

Kultowy Doom powraca, kolejna odsłona serii FPS-ów miała zadebiutować pod koniec 2019 roku, ale twórcy potrzebowali więcej czasu na doszlifowanie gry. Kilka dodatkowych miesięcy ma sprawić, że zarówno kampania dla jednego gracza, jak i tryb sieciowy mają zaoferować graczom jeszcze więcej znakomitej zabawy, niż ostatnia odsłona serii – Doom, z 2016 roku.

Data premiery: 20 marzec 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PC

Producent: id Software

Wydawca: Bethesda

Halo Infinite

Halo to jedna z najważniejszych marek w portfolio Microsoftu. Infinite będzie szóstą, pełnoprawną odsłoną serii, która zapowiadana jest jako największa i najbardziej rewolucyjna w historii. W kampanii dla jednego gracza, po raz kolejny wcielimy się w super żołnierza przyszłości – Master Chiefa. Oczywiście, w grze nie zabraknie również licznych trybów sieciowych (w tym PvP), jak i kooperacji. Infinite będzie grą cross-genową, co oznacza, że zadebiutuje zarówno na konsolach ósmej (Xbox One), jak i dziewiątej generacji (Xbox Series X).

Data premiery: Zima 2020

Platformy: Xbox One, Xbox Series X, PC

Producent: 343 Industries

Wydawca: Microsoft

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers to ogromna produkcja, powstająca na licencji Disneya. W grze możliwe będzie wcielenie się w najbardziej znanych bohaterów z uniwersum Marvela, jak np.: Thor, Iron Man, Hulk, Kapitan Ameryka czy Czarna Wdowa. Co więcej, herosów będzie można rozwijać i dowolnie personalizować. Marvel's Avengers to trzecioosobowa gra akcji, która oprócz kampanii dla jednego gracza, zapewni również możliwość zabawy w kooperacji (maksymalnie do czterech graczy). Nad grą czuwają aż dwa doświadczone zespoły - Crystal Dynamics oraz Eidos Montreal, a to dlatego, że tytuł funkcjonować będzie jako gra-usługa (jak np. Destiny 2), co oznacza, że będzie stale rozwijany zarówno o darmową, jak i płatną zawartość.

Data premiery: 15 maj 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia, PC

Producent: Crystal Dynamics, Eidos Montreal

Wydawca: Square Enix

Resident Evil 3 Remake

Wydany na początku 2019 roku Resdient Evil 2 Remake, okazał się tytułem niemal doskonałym. Capcom pokazał, jak można znakomicie odświeżyć grę, nawet sprzed ponad 20 lat. Japoński producent zamierza iść za ciosem i już w pierwszej połowie przyszłego roku, będziemy zagrywać się w remake trzeciej odsłony cyklu, która oryginalnie ukazała się w 1998 roku jako Resident Evil 3: Nemezis. Powrócą oczywiście dobrze znani bohaterowie, ale nie zabraknie również nowych twarzy i wątków. Twórcy planują zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów serii. Co istotne, wraz z grą otrzymamy za darmo dostęp do modułu sieciowego - Resident Evil: Resistance.

Data premiery: 3 kwietnia 2020

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC

Producent: Capcom

Wydawca: Capcom

Oczywiście, powyższe 10 tytułów to nie jedyne ważne produkcje, jakie czekają na nas w przyszłym roku. Warte wspomnienia są również: