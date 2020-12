Co nas czeka w 2021? Najlepsze gry na PlayStation, Xbox, PC i Switch

Nachodzący rok zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla fanów gier. Sprawdźcie, co na nas czeka w najbliższych dwunastu miesiącach.

Spis treści

Rok 2020 pomału zmierza do końca. Niespełna 12 miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że przyjdzie nam żyć w realiach rodem z gry The Division. Pandemia koronawirusa, liczne manifestacje i protesty – od USA, przez Francję, Polskę po Białoruś, ciągłe ograniczenia i niepewna przyszłość sprawiły, że wiele osób coraz chętniej, jako formę rozrywki wybiera gry.

W (jeszcze) obecnym roku mogliśmy cieszyć się wieloma znakomitymi produkcjami. Pomimo problemów związanych z koniecznością pracy zdalnej, deweloperzy przygotowali nam takie perełki, jak DOOM Eternal, Nioh 2, Final Fantasy VII Remake czy Cyberpunk 2077. Jeśli jesteście ciekawi, jakie gry zasłuży na miano tych najlepszych w 2020 roku, to zapraszamy tutaj.

Tym razem przyjrzymy się jednak tytułom, które będą nas zajmować w nadchodzących 12 miesiącach, a tak się składa, że ciekawych gier nie powinno nam brakować.

Najlepsze gry na PlayStation, Xbox, PC i Switch w 2021 roku.

The Medium

Już na początku stycznia, otrzymamy kolejną produkcję polskiego studia Bloober Team. „Mistrzowie psychologicznego horroru” tym razem zaoferują nam niezwykłą opowieść, w której główną bohaterką jest tytułowa medium, czyli osoba potrafiąca dostrzegać i wyczuwać nadprzyrodzone zjawiska. Kluczowym elementem rozgrywki ma być tzw. „podwójna rzeczywistość”, która zarówno protagonistce, jak i graczom pozwoli być w dwóch miejscach jednocześnie – w świecie realnym i „po drugiej stronie”.

Data premiery: 28.1.2021

Platformy: PC, Xbox Series X

Outriders

Outriders to trzecioosobowa strzelanka, w której dostrzeżemy inspiracje takimi grami, jak Destiny, Gears of War czy… Diablo. W Outriders nie zabraknie dynamicznych starć, wyjątkowych postaci czy ciekawej historii. Gra już teraz wydaje się być wręcz przepełniona zawartością. Co istotne, w dziele polskiego studia - People Can Fly, będziemy mogli bawić się nie tylko w pojedynkę, ale również w grupach ze znajomymi. Zapowiada się najlepsza drużynowa strzelanka roku.

Data premiery: 2.2.2021

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5

Bravely Default 2

Bravely Default II to kolejna (po Bravely Default oraz Bravely Second) gra z cyklu Bravely. Gracze po raz kolejny otrzymają urokliwą grę jRPG, która powstaje przy ścisłej współpracy Nintendo i Square Enix. Jak przystało na klasycznego przedstawiciela gatunku, możemy liczyć na ciekawych bohaterów, rozbudowany system rozwoju postaci, wciągającą historię oraz liczne starcia z przeciwnikami, w tym z bossami.

Data premiery: 26.2.2021

Platformy: Nintendo Switch

Elden Ring

Najnowsza produkcja ojców gatunku „souls-like”, to jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji przyszłego roku. Elden Ring, podobnie jak najsłynniejsze dzieła From Software, ma nam zaoferować wysoki poziom trudności, efektownych bossów oraz niezwykły świat. Ten ostatni ma zapewnić nam ogromną swobodę, a do tego pełny cykl dnia i nocy oraz zmienne warunki atmosferyczne. Warto jeszcze dodać, że japońskiego dewelopera w pracach nad grą wspiera sam George R. R. Martin - autor serii Pieśń lodu i ognia (na której bazował serial HBO - Gra o Tron).

Data premiery: 2021

Platformy: PC, PS4, Xbox One (prawdopodobnie również Xbox Series X i PS5)

Horizon 2 Forbidden West

Kontynuacja przebojowego Horizon Zero Dawn od studia Guerilla Games, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez fanów PlayStation tytułów. W roli głównej powróci waleczna Aloy, jednak tym razem, przyjdzie jej zwiedzić zupełnie nowe obszary, które zamieszkują niespotykani wcześniej przeciwnicy. Twórcy nie ukrywają, że to najbardziej ambitny projekt, nad jakim do tej pory pracowali. Horizon 2 Forbidden West ma być większe, ładniejsze i pod każdym względem lepsze od pierwowzoru. Obowiązkowa pozycja dla posiadaczy PlayStation 4 i PS5.

Data premiery: 2021

Platformy: PS4, PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games ma już na swoim koncie next-genowy tytuł, a jest nim oczywiście Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Przygody Spider-Mana to jednak dopiero rozgrzewka przed tym, co w kolejnych latach szykuje dla nas legendarne studio. Już w przyszłym roku powróci przebojowy duet Ratchet i Clank w zupełnie nowej przygodzie, o podtytule Rift Apart. Ta trzecioosobową strzelanka z elementami platformowymi ma pokazać nam pełnie możliwości konsoli PlayStation 5.

Data premiery: 2021

Platformy: PS5

Far Cry 6

Flagowa marka Ubisoftu – Far Cry, powróci w przyszłym roku w kolejnej odsłonie. Tym razem, wcielimy się w Dani Rojas - członka ruchu oporu. Akcja gry zabierze nas na fikcyjną, tropikalną wyspę - Yara, na której niepodzielną władzę sprawuje bezwzględny dyktator - Anton Castillo (w tej roli Giancarlo Esposito) oraz jego syn - Diego. Brutalne rządy wspomnianej dwójki doprowadzają do wybuchu rebelii, do której dołączy nasz bohater. Far Cry 6 pozostanie pierwszoosobowym shooterem z ogromnym otwartym światem. Co ciekawe, twórcy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii cyklu graczom przyjdzie zwiedzić ogromne zurbanizowane tereny, w tym stolicę Yary – miasto Esperanza.

Data premiery: 2021

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5

Stalker 2

Niewiele jest obecnie gier, które wzbudzają takie emocje jak Stalker 2. Na kontynuację znakomitej produkcji studia GSC Game World czekamy już ponad dekadę i coraz więcej wskazuje na to, że już w przyszłym roku oczekiwanie to dobiegnie końca. Stalker 2 ma nam zapewnić niezwykłe doznania audiowizualne, a to m.in. za sprawą wsparcia dla rozdzielczości 4K czy technologii ray tracing. Co więcej, na konsolach Xbox Series X produkcja zapewni nam krótkie ekrany ładowania i będzie działać nawet w 120 kl./s. Twórcy zapewniają również, że możemy liczyć na jeden z największych otwartych światów w historii, wypełniony anomaliami, mutantami i artefaktami o niezwykłej mocy.

Data premiery: 2021

Platformy: PC, Xbox Series X

Dying Light 2

Największa i najbardziej oczekiwana polska produkcja 2021 roku - Dying Light 2, powstaje już kilka ładnych lat. Niestety, wewnętrzne problemy firmy Techland przełożyły się na proces dewelopingu gry. Choć mogliśmy już oglądać obszerny materiał z rozgrywki, to wciąż nie wiemy, co z tego, tak naprawdę, znajdzie się w grze. Twórcy obiecują jednak, że otrzymamy ogromny otwarty świat, który będzie dynamicznie reagował na każdą podjętą przez nas decyzję. Dying Light 2 ma wstępnie ustaloną datę premiery na 2021 rok, ale nie dajemy gwarancji, że twórcy „wyrobią się” w tym czasie.

Data premiery: 2021

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X

Gran Turismo 7

Gran Turismo nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszak jest to jedna z najlepszych i najpopularniejszych (sprzedano już ponad 85 milionów kopii z logiem gry) serii gier, traktujących o wyścigach samochodowych. Sony oraz studio Polyphony Digital zdecydowały, że chcą z pompą wejść w nową generację i potwierdzono, że Gran Turismo 7 trafi na PS5 już w pierwszym roku życia konsoli - o ile oczywiście produkcja tytułu nie napotka żadnych niespodziewanych problemów. Co wiemy na temat samej gry? Niestety niewiele, ale pierwszy zwiastun produkcji wygląda zacnie.

Data premiery: 2021

Platformy: PS5

God of War: Ragnarok

Posiadacze PlayStation 5 z całą pewnością nie będą w przyszłym roku narzekać na brak wyjątkowych gier. Oprócz wspomnianych już produkcji, możemy spodziewać się również powrotu legendarnego boga wojny – Kratosa, który w God of War: Ragnarok rozwinie wątki zapoczątkowane w God of War z 2018 roku. Po raz kolejny, za produkcję gry odpowiada studio Sony Santa Monica, możemy więc być spokojni o jej jakość.

Data premiery: 2021

Platformy: PS5

Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2

W nachodzącym roku nie zabraknie nam wielkich powrotów. W jednym rzędzie z długo wyczekiwanym Stalkerem 2 możemy ustawić kontynuację Vampire: The Masquerade – Bloodlines, na którą czekamy już ponad 15 lat. Początkowo, produkcja miała zadebiutować już w 2020 roku, ale twórcy natrafili na niespodziewane problemy podczas realizacji projektu. Obecnie Vampire: The Masquerade—Bloodlines 2 ma zadebiutować w 2021 roku i zaoferować nam najlepsze możliwe doznania.

Data premiery: 2021

Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC

Resident Evil Village

Marka Resident Evil jest w ostatnich latach w znakomitej formie. Po udanej rewolucji za sprawą RE7 i znakomitych remakach RE2 i RE3, studio Capcom może z nadzieją patrzeć w przyszłość. Szczególnie, że kolejna pełnoprawna odsłona cyklu - Resident Evil Village, zapowiada się wyjątkowo ciekawie. W grze wcielimy się w dobrze znanego fanom serii - Ethana Wintersa, któremu raz kolejny przyjdzie zmierzyć się z nadnaturalnymi istotami. Akcja gry tym razem zabierze nas do tajemniczego górskiego miasteczka, które mocno przypomina lokacje z kultowego Resident Evil 4. Resident Evil Village już w dniu premiery ma wykorzystać niemal pełen potencjał konsol nowej generacji.

Data premiery: 2021

Platformy: PS5, Xbox Series X, PC

Final Fantasy XVI

Kultowa seria jRPG powróci już w przyszłym roku. Po udanym FFXV oraz znakomitym Final Fantasy VII Remake nasze nasze oczekiwania są ogromne, ale już pierwszy zwiastun produkcji pokazał, że Square Enix „odrobiło lekcje” i zapowiada nam się kolejna epicka przygoda w stylu „Ostatecznej Fantazji”. Za sterami Final Fantasy XVI stoi wybitny reżyser Naoki Yoshida – człowiek, który uratował FFXIV i sprawił, że obecnie jest to jedna z najlepszych i najpopularniejszych gier MMORPG. Możemy być zatem spokojni o jakość produkcji.

Data premiery: 2021

Platformy: PS5

Halo Infinite

Początkowo, Halo Infintie miało zadebiutować wraz z konsolami Xbox Series X i Series S. Jednak ostatni pokaz gry wzbudził wśród graczy na tyle mieszane odczucia, że twórcy – studio 343 Industries, zdecydowali się na przesunięcie premiery. Kultowy Master Chief ma powrócić dopiero pod koniec 2021, ale i tak warto czekać.