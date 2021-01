Co nas czeka w 2021 roku? 5G, składane smartfony i ARM

Zastanawiasz się jakie nowości przyniesie 2021 rok? Najbliższe 12 miesięcy zapowiada się nadzwyczaj ciekawie. Zobacz, jakie technologie wkroczą na rynek w tym roku. Wśród nowinek znajdziemy skrolowane smartfony, laptopy z 5G oraz maszyny do dezynfekcji zywności.

Spis treści

Rok 2020 z pewnością zapamiętamy na zawsze. Sytuacja epidemiologiczna zmieniła nie tylko nasz sposób życia, ale także postrzeganie technologii, która umożliwia nam komunikację i pracę w trudnych czasach. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na rynku pojawiło się wiele nowinek technologicznych (sprawdź również, jakie technologie odeszły na emeryturę). Zaliczyć do nich możemy Samsunga Galaxy S20 Ultra ze 100 krotnym zoomem hybrydowym, iPhone'a z 5G oraz pierwsze komputery Apple oparte na autorskich procesorach ARM Apple Silicon M1. Nie można pominąć także wdrożenia na rynek pierwszych komputerów z USB 4 oraz Thunderbolt 4, a także szybkiego rozwoju sieci 5G.

Co nas czeka w 2021 roku? Źródło: techadvisor.co.uk

Co czeka nas w 2021 roku? Sprawdź, jakie technologie i rozwiązania z zakresu komputerów, elektroniki oraz sieci zostaną wprowadzone na przestrzeni nadchodzących miesiącach.

Telefony ze zwijanym ekranem

W 2019 roku na półkach sklepowych pojawiły się pierwsze, horrendalnie drogie smartfony z elastycznymi ekranami. W 2020 roku producenci zaprezentowali swoje urządzenia drugiej generacji, które nie posiadają już większości wad wieku dziecięcego. Chińczycy dodatkowo w dalszym ciągu eksperymentują z wyglądem smartfonów wyposażonych w elastyczne ekrany. Na przestrzeni najbliższych miesięcy na rynku pojawią się smartfony ze zwijanym ekranem. Urządzenie tego typu zaprezentowało już Oppo.

Oppo X 2021 z rozsuwanym ekranem

Smartfon Oppo X 2021 to z pozoru klasyczny smartfon. Posiada on jednak wysuwaną część obudowy, w której ukryto elastyczny ekran. Po rozsunięciu otrzymujemy sporych rozmiarów tablet. Gdy nie potrzebujemy już większego ekranu wystarczy wsunąć go w obudowę.

Urządzenia ze zwijanym ekranem dołączą do składanych smartfonów z obudową z klapką (Motorola RAZR) oraz w kształcie książki (Samsung Galaxy Z Fold 2).

Pierwsze laptopy z systemem operacyjnym Windows 10X

Microsoft w dalszym ciągu eksperymentuje nad nowymi wersjami systemu operacyjnego Windows 10. Po niewypale, jakim był Windows 10S bez możliwości instalacji aplikacji spoza Microsoft Store czas na Windowsa 10X. System ten ma być odpowiedzią na Chrome OS od Google.

Windows 10X

Windows 10X to specjalna wersja systemu z Redmond przeznaczona dla urządzeń z dwoma ekranami oraz ultra przenośnych laptopów. Rozwiązanie to powinno znacząco przyśpieszyć działanie tańszych komputerów z Windowsem. Wszystko ze względu na znacznie mniejszą zasobożerność oraz obecność funkcji Modern Standby, która pozwoli zapomnieć o wyłączaniu komputera.

iPhone z ekranem ProMotion o podwyższonej częstotliwości odświeżania

W 2020 roku liczyliśmy na iPhone'a z 5G oraz ekranem ProMotion o podwyższonej częstotliwości taktowania. Niestety Apple zaoferowało jedynie modele z modemem sieci 5G oraz klasycznym panelem OLED o 60 Hz częstotliwości odświeżania. Obecnie gigant z Cupertino jako jedynie nie posiada w swojej portfolio flagowca z ekranem o podwyższonej częstotliwości odświeżania.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 11

Jedynym sprzętem z ProMotion (autorska nazwa ekranu z odświeżaniem o częstotliwości 120 Hz) jest iPad Pro z 2018 oraz 2020 roku.

ProMotion prawdopodobnie finalnie trafi do iPhone'ów 13, które zadebiutują we wrześniu 2021 roku.

Laptopy z wbudowanym modemem sieci 5G

Rewolucja związana z wprowadzeniem na rynek sieci 5G ominęła nieco rynek notebooków. Producenci skupili się na budowie smartfonów i tabletów z 5G, a operatorzy na wdrożeniu jak największej ilości nadajników, aby zwiększyć pokrycie zasięgiem sieci 5G w największych miastach. Teraz nadszedł czas na wdrożenie sieci 5G do komputerów przenośnych. W 2020 roku większość z nas pracowała zdalnie, w związku z czym wprowadzenie laptopów z modemem sieci 5G nie było priorytetem. Zamiast obsługi 5G dostaliśmy USB 4 oraz Thunderbolt 4.

Gniazdo na kartę SIM w laptopie Dell Latitude Źródło: techadvisor.co.uk

W ciągu najbliższych miesięcy producenci sprzętu komputerowego nadrobią straty i wprowadza pierwsze komputery z wbudowanymi modemami sieci 5G.

Smartfony z 5G za około 1000 zł

Pozostańmy chwilę przy temacie 5G. Pierwsze smartfony z 5G podobnie, jak składane smartfony pojawiły się na rynku w 2019 roku. Były to oczywiście topowe wersje z dodatkowym modemem sieci 5G, który zużywał sporo energii zapewniając przy tym jedynie zadowalające transfery danych.

Tani smartfon z 5G

W ubiegłym roku na rynek trafiło mnóstwo flagowców z modemem sieci 5G, który został zintegrowany z procesorem. Rozwiązanie to jest wydajniejsze energetycznie oraz tańsze w produkcji. Obniżenie kosztów pozwoli wprowadzić do sklepów tańsze smartfony z 5G.

Aktualnie producenci przygotowują się do wprowadzenia tanich średniaków z 5G. Smartfony te kosztować będą około 1000 zł.

Modemy sieci 5G do budżetowców trafią najpewniej pod koniec 2022 roku. To wtedy produkcja urządzeń z LTE znacząco zwolni.

Dalszy rozwój serwisów streamingowych, które zastąpią nam kino

W czasach pandemii wielu internautów zdecydowało się na modernizacje swojego kina domowego. Popularna stała się wymiana telewizora oraz nagłośnienia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kina zostały zamknięte, a my zaczęliśmy na potęgę oglądać filmy i seriale z Netflixa oraz innych popularnych serwisów streamingowych.

Netflix nadal zastępować będzie wyjście do kina Źródło: Thibault Penin/Unsplash

Sposób, w jaki oglądamy obecnie filmy i seriale nie zmieni się przez najbliższe miesiące. Dodatkowo część produkcji w dniu premiery od razu trafi na serwisy streamingowe.

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku w dalszym ciągu będziemy modernizować swoje kino domowe i oglądać filmy w coraz lepszej jakości oraz z większą ilością detali.

Urządzenia do dezynfekcji żywności oraz innych produktów

Samsung w 2020 roku wprowadził na rynek ładowarkę bezprzewodową z wbudowanym sterylizatorem UV, który przez noc pozbywa się zarazków z obudowy naszego smartfona.

Ładowarka bezprzewodowa z wbudowanym sterylizatorem

W tym roku na rynku pojawi się mnóstwo produktów do dezynfekcji. Część z nich z pewnością nas zaskoczy. Trwają pracę nad urządzeniami, które zdezynfekują żywność przyniesioną ze sklepu. Wykorzystają one pompy ciepła, generatory pary oraz promieniowanie UV.

Niektórzy producenci sprzętu AGD nie ograniczają się do produkcji doraźnych sprzętów do dezynfekcji. W sklepach pojawią się pralki, suszarki, mikrofalówki, szafki oraz lodówki z wbudowanymi urządzeniami do dezynfekcji ubran, przedmiotów i żywności.

Ekonomiczniejsze i droższe samochody oraz powolny rozwój elektro mobilności

Od 1 stycznia 2021 roku w całej Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać norma emisji spalin Euro 6d. Zastępuje ona nieco mniej rygorystyczną normę przejściową Euro 6d TEMP.

Nowa norma dotknie między innymi auta z silnikiem diesla

Nowa norma emisji spalin zmusiła producentów i dealerów do masowych rejestracji aut w grudniu 2020 roku, aby uniknąć sytuacji, w której nowe samochody nie będą mogły być zarejestrowany.

Dla kupujących oznacza to możliwość kupienia tańszego auta używanego, ale bez przebiegu. Niestety nowe pojazdy na rok modelowy 2021 są najczęściej o kilka procent droższe od identycznych pojazdów z 2020 roku.

W nadchodzących miesiącach możemy oczekiwać również powolnego wzrostu rejestracji samochodów elektrycznych. Jest to związane z debiutem coraz większej ilości nowych modeli, które od początku projektowane były jako auta elektryczne.

Artykuł powstał na bazie tekstu z techadvisor.co.uk