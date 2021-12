Co nowego odkrył łazik Perseverance na Marsie?

Łazik Perseverance dokonał ekscytujących odkryć na temat krateru Jezero. Znamy szczegóły!

Łazik wylądował na powierzchni Marsa mniej niż rok temu i miał za zadanie zebranie próbek marsjańskich skał i gleby. Później próbki byłyby odebrane i dostarczone na Ziemię w celu ich zbadania. Dotychczas dzięki łazikowi dowiedzieliśmy się dużo nowego o Czerwonej Planecie.

Po pierwsze, wiemy już, że niektóre skały w kraterze Jezero zawierają cząsteczki organiczne. Mogły one powstać w wyniku procesów biologicznych lub niebiologicznych, więc nie są potwierdzeniem tego, że na planecie istniało życie. Natomiast są dobrym znakiem, ponieważ dalej nie zostaje wykluczona możliwość znalezienia dowodów na to.

Zobacz również:

Ponadto, zespół odkrył, że skały w kraterze są iglaste, czyli powstały z lawy lub magmy. Odpowiada to na jedno z ważniejszych pytań dotyczących składu krateru, gdyż wcześniej badacze nie byli pewni pochodzenia tych skał.

Ustalić skład skał udało się za pomocą urządzenia PIXL, czyli Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. Wykorzystuje ono promieniowanie rentgenowskie do analizy skał na Marsie. Co ważne, analiza ta potwierdziła również, że skały miały kontakt z wodą!

Jest to kolejny dowód na to, że krater Jezero jest miejscem, gdzie znajdowało się starożytne jezioro. Naukowcy jednak dalej nie wiedzą, jak długo woda była tam obecna. Dzięki odkryciu badacze będą mogli ustalić historię krateru i dowiedzieć się więcej o tym czasie, kiedy na Marsie było więcej wody.

Polecamy: Mars – piękne zdjęcia chmur na czerwonej planecie

Źródło: diditaltrends.com