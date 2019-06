Co nowego w Mapach Apple w systemie iOS 13

Apple cały czas pracuje, aby ich Mapy stały się konkurencyjną usługą.

Apple zyskało złą sławę za sprawą własnych autorskich map. Siedem lat temu gigant z Cupertino przy okazji premiery iOS 6 zastąpił Mapy Google własną usługą, której start był jedną wielką katastrofą. Mapy Apple były gorsze pod każdym względem od odpowiednika Google. Brakowało funkcji, a stabilność działania i dokładność były dalekie od oczekiwanych. Apple przez dwa lata starało się usunąć błędy, ale nadal usługa była gorsza od Map Google, które dostępne są w App Store. Jedyny aspekt, w którym Mapy od Apple wyróżniają się pozytywnie to prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników i w tej kwestii Google musi uznać wyższość rozwiązania z Cupertino.

Wraz z premierą iOS 13 Mapy zostaną znacznie zmodyfikowane. Z pewnością są to zmiany na plus, ale czy spowodują, że użytkownicy przestaną używać Map Google'a i skorzystają z wbudowanego w iOS rozwiązania?

Oto, czego możemy się spodziewać po Mapach Apple jesienią tego roku po premierze systemów iOS 13 oraz iPadOS 13.

Znacznie ulepszona dokładność map

Rok temu Apple w końcu zauważyło, że ich mapy są bardzo słabe. Rozpoczęto duży projekt, który ma na celu znaczne zwiększenie dokładności nowo tworzonych map. Samochody odpowiedzialne za ich tworzenie wyposażono w kamery oraz lidar wysokiej jakości. Dodatkowo wykorzystywane są także zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości oraz tony zdjęć lotniczych wykonanych za pomocą aparatury przymocowanej do podwozia statków powietrznych. Wszystko to ma na celu zwiększenie szczegółowości i dokładności autorskich map.

Cały proces przeprowadzany jest pod ścisłym nadzorem Apple, więc aktualizacja danych nastąpiła szybciej, niż oczekiwaliśmy.

Niestety w chwili obecnej Apple skupia się na swoim rodzimym rynku i mapuje na nowo całe Stany Zjednoczone. Pierwsze efekty widoczne były już podczas premiery iOS'a w wersji 12. Wprowadzono wtedy zupełnie nowe mapy północnej Kalifornii. Reszta stanów zostanie zaktualizowana podczas udostępnienia iOS 13. Kolejne kraje inne niż USA mają zostać poddane procesowi mapowania w 2020 roku.

Redaktorzy Macworld przetestowali już nowe mapy na terenie Kalifornii i są pod wrażeniem ich możliwości. Zauważyli ogromną poprawę w zakresie ilości szczegółów oraz dokładności nawigacji GPS.

Look around (rozejrzyj się)

Apple stworzyło także odpowiedź na popularną usługę Google Street View, która ma już ponad dziesięć lat. Look around pozwala na oglądanie wybranych lokalizacji w 360 stopniach. Możliwe jest także nałożenie strzałek od nawigacji na ten widok. Na wyświetlaczu pojawiają się również pinezki, które informują o danych punktach np. usługowych lub turystycznych.

W rzeczywistości wygląda to jak nieco ulepszone i ładniejsze Street View, ale dostępność tej usługi jest bardzo ograniczona. Apple z czasem na pewno będzie oferować coraz większą ilość miejsc ze wsparciem Look around, ale jeszcze przez długi czas nie doczekamy się implementacji w Europie. O Polsce nawet nie wspominamy.

Ulubione i kolekcje

Od lat możemy zaznaczać ulubione lokalizacje na Mapach Apple za pomocą stuknięcia w małą ikonkę serca na karcie lokalizacji. Gigant z Cupertnio stwierdził, że to za mało. Ulubione stają się użyteczną funkcją w obrębie całego systemu iOS 13. Możesz utworzyć listę ulubionych lokalizacji - dom, praca, przystanek kolejowy, siłownia, cokolwiek - i wyświetlić poziomo przewijaną listę tych lokalizacji bezpośrednio po otwarciu aplikacji Mapy. Od nawigacji do miejsc, które najczęściej odwiedzasz, dzieli Cię tylko kilka stuknięć.

Udostępnianie czasu dotarcia na miejsce

Mapy Apple w iOS 13 umożliwią łatwe udostępnianie znajomym informacji o położeniu oraz planowanym czasie dojazdu na wyznaczone miejsce. Tę funkcję też już znamy między innymi z Map Google. Od teraz dostępna jest także w autorskich Mapach Apple.

Informacje o transporcie publicznym i lotach w czasie rzeczywistym

Mapy Apple od teraz będą informować użytkowników o transporcie publicznym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie będziesz musiał korzystać z dedykowanych aplikacji. I tak masz rację. Funkcja ta dostępna jest już od jakiegoś czasu w Mapach Google.

W przypadku lotów Mapy pokażą informacje o terminalu, bramkach do odprawy oraz godzinie boardingu i odlotu.

Tuning interfejsu

Oprócz wprowadzenia wszystkich nowych funkcji Apple wprowadziło kilka drobnych ulepszeń w obrębie interfejsu użytkownika. Indeks informujący o pogodzie i jakości powietrza został zmieniony, a informacje o ruchu drogowym będą dostępne nie tylko podczas nawigowania. Oczywiście nowe mapy są również w pełni kompatybilne z trybem ciemnym.

Z lekko podrasowanym interfejsem oraz wszystkimi "nowymi" funkcjami wydaje się, że Mapy od Apple dogoniły popularne w naszym kraju Mapy Google. Jeżeli nigdy z nich nie korzystałeś nowości wprowadzone wraz z iOS 13 mogą być dla Ciebie faktycznie nowe. W innym przypadku wszystko, co pokazało Apple doskonale już znasz.