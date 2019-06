Co nowego w najnowszym Chrome?

Chrome 75 ma łatki dla 42 luk związanych z bezpieczeństwem i dodaje "Tryb czytania", który usuwa z witryn reklamy i niepowiązane z czytaną treścią informacje.

Google wprowadziło niedawno aktualizację przeglądarki Chrome (czyli najpopularniejszej przeglądarki świata). Wspomniane błędy zostały znalezione przez ochotników-poszukiwaczy, którzy za znalezienie luk zgarnęli w sumie 9000 USD nagród (trzy razy mniej niż przy poprzedniej wersji, czyli Google robi postępy). Jedynie dwa zostały określone jako "poważne", czyli zajęły drugie miejsce w czterostopniowej skali zagrożeń, stworzonej przed producenta. Żadna nie zaliczała się do pierwszej pozycji, czyli błędu "krytycznego".

Ponieważ Chrome aktualizuje się w tle, większość użytkowników potrzebuje tylko uruchomić ponownie Chrome, aby wprowadzić zmiany. Aby zaś zaktualizować ją ręcznie, wejdź w menu, a następnie Pomoc i Google Chrome - informacje. Jeśli jest nowa wersja, zacznie się pobierać. Google aktualizuje swoją przeglądarkę co 6-8 tygodni. Poprzednia wersja ukazała się 23 kwietnia.

"Distill Page" czyli "Tryb czytania"

Niektóre aktualizacje przynoszą dużo zmian, jak nowe funkcje czy poprawki interfejsu. Chrome 75 nie zalicza się do nich. Znajdzie się tu natomiast sporo dla deweloperów. Szeregowi użytkownicy mogą skorzystać z trybu, który nazywa się "Distill Page" i jest możliwy do uruchomienia z zaawansowanych ustawień. W innych przeglądarkach nazwany został po prostu "Trybem czytania" (lub podobnie) - wszystko, poza śledzoną treścią, zostaje usunięte, aby nie rozpraszać użytkowników. Aby go uruchomić, musisz wpisać w pasku adresu chrome://flags. Zjedź do opcji Enable Reader Mode, przestaw ja na włączoną (Enabled) i uruchom ponownie Chrome.

Aby użyć "Trybu czytania", wejdź do menu i wybierz Zbadaj stronę. Witryna zostanie przeładowana - przy większych serwisach może to zając nieco czasu, ponieważ funkcja ta ma wciąż status "beta".

Strona normalnie / strona z Distill Page

Cóż, jak na razie Chrome jest pod tym względem daleko w tyle za konkurencją.

Nowości dla organizacji i biznesu

Niektóre nowe funkcje Chrome są przeznaczone dla użytkowników biznesowych. Wśród nich wycofywanie zmian i powrót do poprzedniej wersji przeglądarki - maksymalnie do edycji 72. Jest to polecane, gdy nowa wersja sprawia problemy i szwankuje i/lub okazuje się niekompatybilna z używanymi aplikacjami sieciowymi.

Kolejna edycja Chrome, z numerem 76, jest spodziewana ok. 30 lipca.