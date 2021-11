Co obejrzeć na Netflix? Najlepsze propozycje na długi weekend

Biblioteka filmów i seriali Netflixa jest wyjątkowo szeroka, ale tylko 10 tytułów jest najlepszych. Podpowiadamy, które z nich są popularne w tym tygodniu.

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Sex Education". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. Sprzątaczka

twórczyni Molly Smith Metzler

"Sprzątaczka" to miniserial dramatyczny w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem.

9. Dynastia

twórcy Sallie Patrick, Josh Schwartz, Stephanie Savage

Dynastia to amerykański serial z gatunku, który jest remakiem innej produkcji o tym samym tytule, tyle że w nowszym wydaniu. Na dzień dzisiejszy serial składa się z 3 w pełni opublikowanych sezonów, a data kolejnego zbliża się wielkimi krokami. Fabuła opowiada o niesnaskach rodziny Carringgton. W roli głównej występuje Fallon, która jest spadkobierczynią imperium ojca. Niespodziewanie pewnego dnia na drodze staje jej nowa macocha, która skutecznie krzyżuje jej plany. W związku z tym Fallon postanawia za wszelką cenę udowodnić, że ta jest z jej ojcem tylko dla pieniędzy.

8. Yara

reż. Marco Tullio Giordana

“Yara” w reżyserii Marco Tullio Giordana to wzruszający włoski dramat, którego fabuła została oparta na prawdziwej historii. Opowiada ona o tajemniczym zniknięciu trzynastolatki, które wstrząsnęło pewną panią prokurator. Kobieta jest zdeterminowana, by dociec prawdy, jak to się jednak dla niej skończy?

7. Święta u Christmasów

"Święta u Christmasów" to brytyjska komedia wyreżyserowana przez Philippe Martinez i Micka Davisa. Fabuła opowiada o czterech skłóconych siostrach odbywających intensywny kurs z rodzinnej bliskości, kiedy ich dawno niewidziany ojciec wpada na Święta do ich wykwintnej posiadłości rodowej.

6. Psi Patrol

twórcy: Keith Chapman

Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

5. Narcos: Meksyk

twórcy Carlo Bernand, Chris Brancato, Doug Miro

"Narcos: Meksyk" to kontynuacja amerykańskiego serialu "Narcos" udostępniona na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy opublikowane są trzy sezony. Co ciekawe, w ostatniej części twórcy zaplanowali pewną zmianę. Otóż po raz pierwszy pojawi się narratorka w postaci Luisy Rubino. Odgrywa ona rolę młodej dziennikarki, której misją jest ujawnienie korupcji.

4. Squid Game

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

3. Big Mouth

twórcy Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett

“Big Mouth” to amerykański sitcom, który zdobył ogromną popularność na platformie Netflix. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 5 opublikowanych sezonów. Fabuła opowiada o przygodach dnia codziennego dwóch kumpli: Nicka Krolla oraz Andrewa Goldberga. Oczywiście, w krzywym zwierciadle.

2. Arcane

Czas na propozycję, która z pewnością nie będzie obojętna fanom gry League of Legends. Mowa o serialu “Arcane”, który opowiada historię osadzoną w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun. To właśnie tam znajdują się dwie główne bohaterki: Vi oraz Jinx. Siostry, które z czasem staną się legendą League. Premiera pierwszych trzech odcinków odbyła się 7 listopada. Kolejne pojawią się 13 listopada oraz 20 listopada.

1. Miłosna pułapka

reż. Hernán Jiménez García

“Miłosna pułapka” to amerykańska komedia romantyczna wyreżyserowana przez Hernán Jiménez García. Fabuła opowiada o dziennikarce z Los Angeles, która poznaje w Internecie swojego wymarzonego mężczyznę. Niestety, gdy leci na drugi koniec kraju tylko po to, by go zobaczyć, okazuje się, że złapała się na fałszywy profil. W rolach głównych gwiazdorska obsada: Nina Dobrev, Jimmy O. Yang oraz Darren Barnet.

