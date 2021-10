Co obejrzeć na Netflix? Propozycje na weekend

Biblioteka filmów i seriali Netflixa jest wyjątkowo szeroka, ale tylko 10 tytułów jest najlepszych. Podpowiadamy, które z nich są popularne w tym tygodniu.

Netflix to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform VOD, która szczyci się wyjątkowo szeroką biblioteką filmów i seriali. To właśnie w jej ramach możemy obejrzeć takie hity jak "Dom z papieru" czy "Sex Education". Każdego dnia przedstawiciele serwisu aktualizują na bieżąco listę najpopularniejszych pozycji, spójrzmy więc które z nich szczególnie warto zobaczyć dzisiaj.

10. Zemsta pięciu sióstr [serial]

W tamtym tygodniu na Netflixie premierę miał pierwszy sezon nowego serialu o tytule "Zemsta pięciu sióstr". Łączy on w sobie cechy dramatu oraz filmu akcji. Fabuła opowiada historię tytułowych pięciu spokrewnionych ze sobą kobiet z identycznym oznaczeniem. Próbują one dotrzeć do sedna ich przeszłości, co okazuje się bardziej skomplikowane, niż to założyły na początku. W rolach głównych pojawiają się: Zuria Vega ("Morze miłości"), Renata Notni ("Morze miłości"), Oka Giner ("Córka innej matki"), Juanita Arias oraz Sofia Engberg.

Obsada: Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrita, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Veronica Merchant, Maurico Isaac, Fernando Becerril

Zuria Vega, Renata Notni, Oka Giner, Juanita Arias, Sofia Engberg, Carlos Ponce, Ivan Amozurrita, Federico Espejo, Jorge Antonio Guerrero, Ludyvina Velarde, Veronica Merchant, Maurico Isaac, Fernando Becerril Gatunek: Dramat, Akcja

Dramat, Akcja Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Kategorie: Mroczny

Mroczny Kategoria wiekowa: 16+

9. Bogdan Boner: Egzorcysta [serial]

reż. Bartosz Walaszek

Trzynastego października na platformę Netflix powrócił 2 sezon serialu animowanego o tytule "Bogdan Boner: Egzorcysta". Fabuła tej absurdalnej i prześmiewczej produkcji skupia się na tytułowym Bogdanie Bonerze — alkoholiku egzorcyście. W nowej odsłonie jest on jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy.

Reżyser: Bartosz Walaszek

Bartosz Walaszek Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Polska

Polska Kategorie: Absurd, Sprośny, Prześmiewczy

Absurd, Sprośny, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

8. Zapomniana bitwa [film]

reż. Matthijs van Heijningen Jr.

Losy pilota szybowca, nazistowskiego żołnierza i rekruta Ruchu Oporu tragicznie krzyżują się w czasie bitwy o Skaldę — jednego z najważniejszych starć II wojny światowej.

Reżyser: Matthijs van Heijningen Jr.

Matthijs van Heijningen Jr. Scenariusz: Paula van der Oest

Paula van der Oest Obsada: Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Raddes, Theo Barklem-Biggs, Jan Bijvoet, Marthe Schneider, Scott Reid, Robert Naylor, Tom Felton, Ronald Kalter, Justus von Dohnanyi, Coen Bril

Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Raddes, Theo Barklem-Biggs, Jan Bijvoet, Marthe Schneider, Scott Reid, Robert Naylor, Tom Felton, Ronald Kalter, Justus von Dohnanyi, Coen Bril Gatunek: Akcja

Akcja Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

7. W jak morderstwo [film]

reż. Piotr Mularuk

Nieaktywna zawodowo matka i zapalona czytelniczka kryminałów odkrywa najskrytsze tajemnice mieszkańców niewielkiego miasta, podążając śladami morderstwa pewnej kobiety.

Reżyser: Piotr Mularuk

Piotr Mularuk Scenariusz: Katarzyna Stachowicz-Gacek, Piotr Mularuk

Katarzyna Stachowicz-Gacek, Piotr Mularuk Obsada: Anna Smołowik, Paweł Domagała, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Dorota Segda, Rafał Królikowski, Przemysław Srippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Emma Giegżno

Anna Smołowik, Paweł Domagała, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Dorota Segda, Rafał Królikowski, Przemysław Srippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Emma Giegżno Gatunek: Sensacyjny, Komedia, Thriller

Sensacyjny, Komedia, Thriller Kategorie: Dziwaczny, Trzymający w napięciu

Dziwaczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 13+

6. My name [serial]

twócy: Kim Va-da, Kim Jin-Min

Żądna zemsty kobieta, której ojciec został zamordowany, obdarza zaufaniem potężnego szefa gangu i na jego polecenie wstępuje do policji.

Twórcy: Kim Va-da, Kim Jin-Min

Kim Va-da, Kim Jin-Min Obsada: Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull

Han Se-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun, Kim Sang-ho, Lee Hak-ju, Jang Yull Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

5. Nocne kły [film]

reż. Adam Randall

"Nocne kły" to amerykański horror wyprodukowany na zlecenie Netflixa. Fabuła opowiada o dwóch wampirzycach podróżujących taksówką. Za cel obrały sobie pewnego niewinnego mężczyznę, który nie daje im się tak łatwo. Na dużym ekranie zobaczymy: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raul Castillo, Alfie Allen, Sydney Sweeney, Megan Fox, Alexander Ludwig, Marlene Forte, Ash Santos oraz Bryan Batt.

Reżyser: Adam Randall

Adam Randall Scenariusz: Brent Dillon

Brent Dillon Obsada: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raul Castillo, Alfie Allen, Sydney Sweeney, Megan Fox, Alexander Ludwig, Marlene Forte, Ash Santos, Bryan Batt

Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raul Castillo, Alfie Allen, Sydney Sweeney, Megan Fox, Alexander Ludwig, Marlene Forte, Ash Santos, Bryan Batt Gatunek: Thriller, Horror

Thriller, Horror Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

16+ Rok produkcji: 2021

4. Psi patrol [serial]

twórcy: Keith Chapman

Sześć odważnych szczeniaków pod wodzą obytego z techniką 10-latka realizuje trudne misje ratunkowe, korzystając z poczucia humoru, umiejętności i oryginalnych pojazdów.

Twórcy: Keith Chapman

Keith Chapman Obsada: Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne

Devan Cohen, Owen Mason, Kallan Holley, Gage Munroe, Stuart Ralston, Tristan Samuel, Alex Thorne Gatunek: Seriale dla dzieci

Seriale dla dzieci Kategorie: Pogodny, Emocjonujący

Pogodny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: Dla każdego

fot. Netflix

3. Sprzątaczka [miniserial]

twórczyni Molly Smith Metzler

"Sprzątaczka" to nowy miniserial dramatyczny w reżyserii Molly Smith Metzler. Inspirację stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", które trafiły na listę bestsellerów "New York Timesa". Fabuła opowiada o samotnej matce, która odważyła się odejść od partnera. Niestety, w konsekwencji skazała siebie i córkę na biedę. Mimo wszystko kobieta utrzymuje się w swojej decyzji i podejmuje pracę sprzątaczki, by wiązać koniec z końcem.

Twórcy: Molly Smith Metzler

Molly Smith Metzler Obsada: Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Rylea Nevaeh Whittet

Margaret Qualley, Andie MacDowell, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Rylea Nevaeh Whittet Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: USA

USA Kategorie: Osobisty, Wzruszający

Osobisty, Wzruszający Kategoria wiekowa: 16+

2. Ty [serial]

twórcy: Greg Bertanti, Sera Gamble

"Ty" to amerykański serial telewizyjny, którego pierwszy sezon był emitowany przez Lifetime, a drugi przez Netflixa. Fabuła opowiada o Joe, który na co dzień jest właścicielem księgarni. Jego życie jest całkiem normalne, do momentu aż zakochuje się w jednej z klientek. Problem pojawia się gdy jego uczucie zmienia się w obsesję.

Twórcy: Greg Bertanti, Sera Gamble

Greg Bertanti, Sera Gamble Obsada: Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan, Zach Cherry

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Jenna Ortega, James Scully, Ambyr Childers, Carmela Zumbado, Saffron Burrows, Tati Gabriele, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, John Stamos, Luca Padovan, Zach Cherry Gatunek: Dramat

Dramat Kategorie: Mroczny, Trzymający w napięciu

Mroczny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

1. Squid Game [serial]

twórca Hwang Dong-hyuk

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Twórca: Hwang Dong-hyuk

Hwang Dong-hyuk Gatunek: Thriller

Thriller Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

