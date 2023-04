Co obejrzeć w Wielkanoc w serwisie Netflix? Filmy i seriale na święta

Awantura (2023)

Sezon 1

Danny Cho (Steven Yeun) to skory do kłótni pracownik fizyczny. Z kolei Amy Lau (Ali Wong) to pozornie szczęśliwa kobieta sukcesu, która skrywa jednak wiele frustracji. Gdy pomiędzy tą dwójką dochodzi do incydentu na drodze, emocje każą wkroczyć bohaterom na ścieżkę zemsty.