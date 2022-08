Co obejrzeć w kinie w ten weekend? Filmowe premiery [05.08-07.08]

Przed nami kolejny letni weekend, w który oczywiście warto wybrać się do kina. W tym tygodniu na wielkich ekranach pojawi się m.in. film akcji z Bradem Pittem i kostiumowa opowieść o perypetiach pewnego poety. Przedstawiamy filmowe premiery tego tygodnia.

Bullet Train

Premiera: 5 sierpnia

Adaptacja japońskiej powieści kryminalnej. Biedronka (Brad Pitt) to świetnie wyszkolony płatny zabójca. Właśnie otrzymał nowe zlecenie – ma przechwycić przesyłkę znajdującą się na pokładzie superszybkiego pociągu jadącego z Tokio do Morioki. Jednak nie on jeden czyha na tajemniczą paczkę. Jak się okazuje, do pociągu wsiadło czterech innych zabójców: Mandarynka (Aaron Taylor-Johnson), Szerszeń (Zazie Beetz), Książę (Joey King) oraz Cytryna (Brian Tyree Henry). Na pokładzie pędzącego z zawrotną szybkością pociągu rozpoczyna się walka na śmierć i życie.

Stracone złudzenia

Premiera: 5 sierpnia

Adaptacja powieści Honoriusza Balzaka. Lucien (Benjamin Voisin) to pochodzący ze zubożałej rodziny poeta, który marzy o wielkiej literackiej karierze. Nawiązuje romans z arystokratką i mecenaską sztuki Madame de Bargeton (Cécile de France). Decyduje się na wyjazd do Paryża, gdzie by zarobić na życie, zatrudnia się jako dziennikarz w gazecie. Czy pozostanie wierny prawdziwej sztuce?

Zobacz również:

Każdy wie lepiej

Premiera: 5 sierpnia

Polska komedia romantyczna. Ania (Joanna Kulig) i Grzesiek (Michał Czernecki) zakochują się w sobie i postanawiają wspólnie rozpocząć nowe życie. Jednak ich rodzinom wcale się to nie podoba. W miarę kolejnych spotkań zaczynają się piętrzyć różnice i niesnaski. W końcu rodzice, dzieci i byli partnerzy Ani i Grześka zawiązują pakt mający na celu rozbicie zakochanej pary.

Biegacz, dziwka, Arab, mąż

Premiera: 5 sierpnia

Isadora (Noémie Lvovsky) to starsza prostytutka, w której nieoczekiwanie zakochuje się Médéric (Jean-Charles Cliche). Kobieta zaczyna z nim mieszkać, jednak sprawy komplikują się, gdy Médéric pozwala nocować w mieszkaniu Selimowi (Ilies Kadri).

Lena i Śnieżek

Premiera: 5 sierpnia

Film familijny, którego bohaterem jest białe lwiątko. Na zlecenie bogatego kolekcjonera zwierząt, para złodziei kradnie z zoo oryginalnego lewka. Zwierzak jednak ucieka – przypadkowo odnajduje go Lena, introwertyczna nastolatka, która dopiero przeprowadziła się do miasta. Nadaje lwiątku imię Śnieżek i postanawia za wszelką cenę zatrzymać. Musi go jednak ukryć nie tylko przed tatą, ale również przed złodziejami i kolekcjonerem.

