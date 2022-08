Co obejrzeć w kinie w ten weekend? Filmowe premiery [12.08-14.08]

Przed nami długi weekend, a jak wiedzą wszyscy kinomani, dodatkowy dzień wolny to doskonała okazja do wypadu na seans filmowy. Co w ten piątek pojawi się w kinach? Sprawdźcie listę najświeższych premier filmowych.

fot. https://www.instagram.com/nopemovie/Damian Kubik/PCWorld.pl