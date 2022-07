Co obejrzeć w kinie w ten weekend? Filmowe premiery [15.07-17.07]

Ten weekend w kinach należy do pozytywnych, podnoszących na duchu opowieści. W repertuarze m.in. komedia z Emmą Thompson i animacje dla najmłodszych. Sprawdźcie naszą listę filmowych premier.

Spis treści

Powodzenia, Leo Grande

Premiera: 15 lipca

Nancy Stokes (Emma Thompson) to emerytowana nauczycielka, a od niedawna również wdowa. Jej życie nie obfitowało w przygody, zwłaszcza te seksualne. Pruderyjny mąż nie zapewniał kobiecie satysfakcji, a jej nigdy nie wystarczyło jej odwagi, by poszukać innego partnera. Teraz jednak ma się to zmienić – Nancy postanawia bowiem skorzystać z usług profesjonalnego sex workera, Leo Grande (Daryl McCormack). Przystojny i sympatyczny mężczyzna pomaga Nancy zrealizować skrywane fantazje i uczy ją czerpać przyjemność z własnego ciała.

Akcja Powodzenia, Leo Grande rozgrywa się głównie w pokoju hotelowym, który Nancy wynajmuje na spotkania z Leo. Film powstał na bazie rozmów reżyserki Sophie Hyde z aktorkami Katy Brand i Emmą Thompson oraz dojrzałymi kobietami korzystającymi z usług sex workerów.

Zobacz również:

Na chwilę, na zawsze

Premiera: 15 lipca

Pola (Martyna Byczkowska) to młoda, obiecująca piosenkarka, której kariera świetnie się rozwija. Dziewczyna jednak nie radzi sobie zbyt dobrze ze sławą i popada w uzależnienia. Gdy pod wpływem alkoholu powoduje wypadek samochodowy, jej ojciec i menadżer (Ireneusz Czop) zmusza ją do udziału w terapii odwykowej. Mimo swojej niechęci Pola stopniowo angażuje się w prace społeczne. W nowym spojrzeniu na życie pomaga jej poznany w ośrodku instruktor Borys (Paweł Domagała), który tak jak ona był kiedyś muzykiem. Para coraz bardziej angażuje się w swoją relację, jednak na drodze do szczęścia stają im tajemnice z przeszłości mężczyzny i muzyczna kariera Poli.

Niezgaszalni

Premiera: 15 lipca

Animacja dla najmłodszych opowiadająca o dziewczynce imieniem Georgia, która marzy, by zostać strażaczką. Jednak ojciec dziewczynki nie chce o tym słyszeć. Tymczasem w Nowym Jorku zaczyna grasować podpalacz, który podkłada ogień pod budynki na Broadwayu. Burmistrz miasta chce, by śledztwo przeprowadził właśnie tata Georgii. Dziewczynka postanawia mu pomóc i przebrana za chłopaka imieniem Joe, dołącza do ekipy strażaków.

Ogliki

Premiera: 15 lipca

Animowana opowieść o rodzinie zielonych stworków, które zamieszkały na wysypisku śmieci. Zaprzyjaźniają się z mieszkającymi w niedalekim miasteczku dziećmi i planują osiedlić się w okolicy na stałe.

